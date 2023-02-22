Ван И: Китай благодарен России за готовность к переговорам по Украине

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД Китая.

Среди прочего Ван И заявил, что китайско-российское стратегическое партнерство "никогда не было нацелено на третью сторону, и у него не будет вмешательства третьей стороны, не говоря уже о принуждении со стороны третьей стороны".

"Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы сохранить стратегическую направленность, углубить политическое взаимное доверие, укрепить стратегическую координацию, расширить практическое сотрудничество, защитить законные интересы двух стран и играть конструктивную роль в содействии мировому миру и развитию", - цитирует министерство посыл Ван И.

Стороны также "углублено" обсудили "украинский вопрос". "Ван И выразил благодарность за подтверждение Россией своей готовности решить проблему путем диалога и переговоров. Китай, как всегда, будет отстаивать объективную и справедливую позицию и будет играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса", - говорится в сообщении.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин намерен выступить с "мирной речью" в годовщину начала войны в Украине.

По данным Bloomberg, китайский план мирного урегулирования войны РФ против Украины содержит призывы к прекращению огня и поставке Украине оружия.

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