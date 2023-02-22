Зеленский впервые в истории двусторонних отношений провел разговор с президентом Уганды Мусевени
Президент Украины Владимир Зеленский впервые в истории двусторонних отношений провел телефонный разговор с президентом Уганды Йовери Мусевени.
Об этом говорится в сообщении на фейсбук-странице главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Рад провести первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Уганды Йовери Мусевени", - сказал Зеленский.
Он отметил, что темой разговора были украинские мирные инициативы в ООН и потенциал развития двусторонних отношений.
Напомним, в октябре 2022 года глава МИД Дмитрий Кулеба совершил первое турне в страны Африки. По его словам, удалось договориться "о целом ряде конкретных вещей".
Йовери Мусевени провозгласили президентом Уганды в результате военного переворота в 1986 году.
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Якщо це принесе користь країні (особливо при голосуванні мирних ініціатив в ООН), то най буде.
І з королем Британії, вперше зустрівся і вООбще, все вперше. Як Україна ДО нього існувала?
Прям лайк)
І без жартів це насправді добре. Треба видавлювати росію з Африки та починати нам по трохи африку економічно колонізувати ********* методами. І всі будуть задоволені як африканці так і ми.
"Кто будет поставлять зерно в Африку, если ты, придурок, устроил бучу в Украине как раз перед посевной?". лавруша, ест-ственно начал блеять и млеять, без конкретики. В результате чего послан на мумбу-юмбу, или по нашему - на три буквы.
Теперь африканцы выходя напрямую на источник зерна - Украину.
Это мой взгляд, простого человека, если что.
ЗІ- умнікі які про Радбез- за рускораблем
Обмен опытом по узурпации власти?
Не, офуел!
Пианино, палички для їжі мурах та лічинок все обов'язково прикладемо.
С повагою народ України! 💓
"Політичне життяhttps://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0&action=edit§ion=11 Редагувати
У червні 2018 року парламент Уганди ввів податок на користування соціальними мережами. Офіційний привід - бажання збільшити надходження до бюджету. Опозиція пояснює це бажанням звести до мінімуму критику президента Йовері Мусевені, який керує країною з 1986 року.
За користування https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Facebook Facebook , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80 Twitter та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/WhatsApp WhatsApp користувачі платитимуть 5 центів на день, за рік ця сума складе 19 $. Водночас ВВП на душу населення становить всього лише 615 $ (дані за 2016 рік)https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0#cite_note-7 [7] .
Ще,цей президент диктатор з 1986 року при владі,я думаю найдуть з Бубою спільну мову
Гундосий шукає запасний аеродром для втечи мабуть
Чує дупою що Коломойша не вічний.
Надо ещё Бурунди,Гондурас посетить.