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Зеленский впервые в истории двусторонних отношений провел разговор с президентом Уганды Мусевени

зеленський,мусевені

Президент Украины Владимир Зеленский впервые в истории двусторонних отношений провел телефонный разговор с президентом Уганды Йовери Мусевени.

Об этом говорится в сообщении на фейсбук-странице главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Рад провести первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Уганды Йовери Мусевени", - сказал Зеленский.

Он отметил, что темой разговора были украинские мирные инициативы в ООН и потенциал развития двусторонних отношений.

Читайте также: Украина начинает подготовку дипломатических кадров в Африке, - Кулеба

Напомним, в октябре 2022 года глава МИД Дмитрий Кулеба совершил первое турне в страны Африки. По его словам, удалось договориться "о целом ряде конкретных вещей".

Йовери Мусевени провозгласили президентом Уганды в результате военного переворота в 1986 году.

Автор: 

Африка (279) Зеленский Владимир (20511) Уганда (5)


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Топ комментарии
+22
Переможная.
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22.02.2023 21:24
+19
Та ти шо, знову вперше? Оце так подія, оце так дипломат! Та і зустрічі в Омані були вперше, чи ні?
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22.02.2023 21:01
+18
А обезьяна Агрохимия была переводчиком с языка приматов на человеческий?
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22.02.2023 20:59
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Правила форума Совет форумчан
Це перемога!
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22.02.2023 20:58 Ответить
мамачки
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22.02.2023 21:21 Ответить
Переможная.
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22.02.2023 21:24 Ответить
Не правда, стрілка пробила корпус і влетіла у сраку.
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22.02.2023 21:28 Ответить
Превратилась в вентилятор.
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22.02.2023 22:10 Ответить
ну єта пятььььь
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22.02.2023 22:28 Ответить
😂😂😂😂😂
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22.02.2023 20:59 Ответить
А обезьяна Агрохимия была переводчиком с языка приматов на человеческий?
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22.02.2023 20:59 Ответить
Ого, так і зеленський президентом теж вперше-це теж сенсація, продажногоклована президентом зробили !
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22.02.2023 20:59 Ответить
Отримав необхідне заклинання для виклику злого духа "Мокеле-мбембе" для перемоги над ворогами? Чи "мамбуку" випросив?
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22.02.2023 21:00 Ответить
Оооооооо...
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22.02.2023 21:01 Ответить
Та ти шо, знову вперше? Оце так подія, оце так дипломат! Та і зустрічі в Омані були вперше, чи ні?
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22.02.2023 21:01 Ответить
Невже найвеличніший прочитав Конституцію і почав виконувати свої прямі обов'язки? Хоча...
Якщо це принесе користь країні (особливо при голосуванні мирних ініціатив в ООН), то най буде.
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22.02.2023 21:04 Ответить
Правильно - нужно выбить у бункерного нациста из рук все козыри включая и африканские.
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22.02.2023 21:05 Ответить
і чим ці жебраки(наше мзс) можуть вразити африканців,на фоні тотальної китайської експансії?
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23.02.2023 00:40 Ответить
"стопами тищенка!" )))))))))) тепер відпустка, костюм с отливом и отливать в уганду )))
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22.02.2023 21:06 Ответить
Домовились про шашлики на 1 травня.
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22.02.2023 21:06 Ответить
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22.02.2023 21:07 Ответить
Домовлялися про гастролі Кварталу в Уганді? А інших спільних тем у них не було.
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22.02.2023 21:07 Ответить
Як це боневтіку вдалось! Невже Уганда буде галасувати за Україну!
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22.02.2023 21:08 Ответить
Хорошо,что хоть не луганды
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22.02.2023 21:08 Ответить
...тонко
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22.02.2023 22:29 Ответить
Дайош зраду?!)
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22.02.2023 21:09 Ответить
Та, звідки? Перемога. Головне, що, що б не зробив найвеличніВшивий ладер- то все вперше.
І з королем Британії, вперше зустрівся і вООбще, все вперше. Як Україна ДО нього існувала?
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22.02.2023 21:20 Ответить
З бабою юлею) а ви як думали?)
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22.02.2023 21:22 Ответить
Но Ваш тролінг реально смішний)
Прям лайк)
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22.02.2023 21:24 Ответить
Африка НАШ.

І без жартів це насправді добре. Треба видавлювати росію з Африки та починати нам по трохи африку економічно колонізувати ********* методами. І всі будуть задоволені як африканці так і ми.
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22.02.2023 21:09 Ответить
З бубочкиними габаритами багато не видавиш.
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22.02.2023 21:27 Ответить
Ну так справа ж не в ньому і він не назавжди. Та й в Україні війська рф видавлює не бубока, а наша армія. Так і там буде давити не бубочка, а наші люди - різні агенти впливу, спецслужбісти і так далі аж поки не появляться наші бізнесмени.
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22.02.2023 21:44 Ответить
Дороги там асфальтувати
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22.02.2023 21:52 Ответить
давилка не виросла,афркику реально під себе гребе КИТАЙ,і нічим ці імпотенти з мзс їх не спокусять,бо жеровисько їм і так оон підкине)))
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23.02.2023 00:41 Ответить
Брати нарешті знайшли одне одного.
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22.02.2023 21:09 Ответить
Горіти в пеклі всім зегнидам!
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22.02.2023 21:09 Ответить
Жалко, что другой "друг" давно помер, а так и с ним можно было бы...
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22.02.2023 21:10 Ответить
Подія світового масштабу!
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22.02.2023 21:10 Ответить
Вообще-то не стоит к этому относится поверхностно. Африканский Конгресс уже вызвал лаврова на ковер с простым вопросом:
"Кто будет поставлять зерно в Африку, если ты, придурок, устроил бучу в Украине как раз перед посевной?". лавруша, ест-ственно начал блеять и млеять, без конкретики. В результате чего послан на мумбу-юмбу, или по нашему - на три буквы.
Теперь африканцы выходя напрямую на источник зерна - Украину.
Это мой взгляд, простого человека, если что.
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22.02.2023 21:11 Ответить
Тут хоч хто є не медичний імбіцил,який розуміє що в ООН що США що Зімбабве мають однаковий голос?
ЗІ- умнікі які про Радбез- за рускораблем
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22.02.2023 21:11 Ответить
Тут повно людей знають що за лайно твоя ООН.
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22.02.2023 21:25 Ответить
Лайно лайном,але іншого нема...
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22.02.2023 22:02 Ответить
І що вООНо дало, чим помогло?
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22.02.2023 22:19 Ответить
ага і їх голос завжди в сраці у рашки або тепер уже у китаю,так що імпотенті відсоси кулебки нах їм не тарахтіли
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23.02.2023 00:43 Ответить
Йовері Мусевені проголосили президентом Уганди в результаті військового перевороту у 1986 році. Джерело: . Джерело:

Обмен опытом по узурпации власти?
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22.02.2023 21:12 Ответить
Умнікі,в ООН має що США що Зімбабве один голос
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22.02.2023 21:13 Ответить
Коли ми подорожували Норвегією на авто, місцеві дивлячист на українські номери перше що їм приходило на розум, що ми з Уганди))) але чому білі, питали вони нас...
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22.02.2023 21:15 Ответить
Я офуеваю!
Не, офуел!
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22.02.2023 21:15 Ответить
Шановний Уганді Мусевені! Пропонуємо негайно забрати ЗеКа до свого племені на навчання а найкраще назавжди.
Пианино, палички для їжі мурах та лічинок все обов'язково прикладемо.
С повагою народ України! 💓
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22.02.2023 21:18 Ответить
хай там його Угандонять
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22.02.2023 23:20 Ответить
Я б дуже уважно ставився до спілкування з цим типочком - дуже багато хренового відбувається з людьми після контакту з ним.
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22.02.2023 21:21 Ответить
Егеж! Бубочка -- то ще ті ''33 нещастя''.
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22.02.2023 21:32 Ответить
Треба говорити з усіма, інакше там першою походить кремлівська лошадь і його прес-алкаше Машка. Треба балакати з усіма.
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22.02.2023 21:22 Ответить
Ну, ці швидко знайдуть спільну мову.
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22.02.2023 21:35 Ответить
Договорился о поставке 100 леопардов
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22.02.2023 21:22 Ответить
коли досягнення, тоді воно
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22.02.2023 21:23 Ответить
Нормальна, потрібна державі подія. Ще б без набившого оскому "вперше", було б ще краще.
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22.02.2023 21:25 Ответить
Яке ішло-таке і здибало...
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22.02.2023 21:25 Ответить
Яке щастя! Вава Вперший поговорив. Всі раді і я трішки.
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22.02.2023 21:27 Ответить
А я думав, шо про асваєніє космоса балакали.
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22.02.2023 21:29 Ответить
Кокоса.
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22.02.2023 21:33 Ответить
Може, кокса?
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22.02.2023 21:39 Ответить
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22.02.2023 23:24 Ответить
Большой промах предыдущих властей что они не работали с Африкой.
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22.02.2023 21:32 Ответить
у більшості попередніх президентів не було підстав шукати притулку в Африці
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22.02.2023 21:50 Ответить
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22.02.2023 22:04 Ответить
Африка разная,ЮАР 1450 дол.средняя зарплата. А в Уганде и лисапед с бамбука за счастье.
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23.02.2023 00:26 Ответить
І вірування в Африці різні, а тут найвеличніший лідер світу. Можуть і на обід запросити, в якості основного блюда.
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23.02.2023 07:30 Ответить
З вікепедії
"Політичне життяhttps://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0&action=edit&section=11 Редагувати

У червні 2018 року парламент Уганди ввів податок на користування соціальними мережами. Офіційний привід - бажання збільшити надходження до бюджету. Опозиція пояснює це бажанням звести до мінімуму критику президента Йовері Мусевені, який керує країною з 1986 року.

За користування https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Facebook Facebook , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80 Twitter та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/WhatsApp WhatsApp користувачі платитимуть 5 центів на день, за рік ця сума складе 19 $. Водночас ВВП на душу населення становить всього лише 615 $ (дані за 2016 рік)https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0#cite_note-7 [7] .

Ще,цей президент диктатор з 1986 року при владі,я думаю найдуть з Бубою спільну мову
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22.02.2023 21:49 Ответить
Зараз Зеля почне проводити всілякі телефонні розмови з папуасами, бо це якраз на часі заручитися такою підтримкою )
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22.02.2023 21:49 Ответить
Краще нехай вперше з Угандою проводить розмови -буде зайнятий в очiкуваннi здвiнка I не лiзтиме до карти бойових дiй i ЗСУ.
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22.02.2023 22:04 Ответить
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22.02.2023 22:20 Ответить
на банту разговаривал.
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22.02.2023 22:39 Ответить
Президент України Володимир Зеленський вперше в історії двосторонніх відносин провів телефонну розмову з Президентом Уганди Йовері Мусевені. Джерело:
Гундосий шукає запасний аеродром для втечи мабуть
Чує дупою що Коломойша не вічний.
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22.02.2023 23:29 Ответить
Ото дал усем просраться, после Венгрии в Уганду.
Надо ещё Бурунди,Гондурас посетить.
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23.02.2023 00:23 Ответить
В Уганди є запаси радянського озброєння. Може поділяться.
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23.02.2023 01:15 Ответить
Только в обмен на первач.Уганда есть африканский лидер,и не только,по употреблению алкоголя на душу населения
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23.02.2023 09:15 Ответить
это реальное достижение... впервые в истории... пора ему уже на палату номер один прямовать... это же надо так украинцам мозги засирать каждый вечер... запретть надо отчитываться ухилянту о непроделанной работе... посмотрите на его глаза во время встречи с Байденом... такое впечатление, что дерьмак уколол его на 100 минут - в глазах блеск... и вдруг потух... очевидно, после этого и поговорил с пердизентом уганды...
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23.02.2023 06:56 Ответить
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23.02.2023 14:19 Ответить
Колись привезли до Уганди ми на судні 2 гелікоптери. Вігрузили в Кенії п. Момбаса, а потім вони залізницею досягнули Уганди. Щось не пом'ятаю щоб ще щось коїлось з цей країной.
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23.02.2023 20:43 Ответить
 
 