Зеленский впервые в истории двусторонних отношений провел разговор с президентом Уганды Мусевени

Президент Украины Владимир Зеленский впервые в истории двусторонних отношений провел телефонный разговор с президентом Уганды Йовери Мусевени.

Об этом говорится в сообщении на фейсбук-странице главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Рад провести первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Уганды Йовери Мусевени", - сказал Зеленский.

Он отметил, что темой разговора были украинские мирные инициативы в ООН и потенциал развития двусторонних отношений.

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Напомним, в октябре 2022 года глава МИД Дмитрий Кулеба совершил первое турне в страны Африки. По его словам, удалось договориться "о целом ряде конкретных вещей".

Йовери Мусевени провозгласили президентом Уганды в результате военного переворота в 1986 году.