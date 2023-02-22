США готовят стратегии, как создать в Украине электросеть, устойчивую к войне, - министр энергетики Гренголм
В начале марта Соединенные Штаты отправят в Украину уже третий транш помощи для возобновления электросетей. Поиском необходимого оборудования и комплектацией пакетов помощи занимается Министерство энергетики США.
В эксклюзивном интервью Голосу Америки министрэнергетики Дженнифер Гренголм призналась, что в Вашингтоне поражены тем, как быстро украинским специалистам удается восстановить поврежденные электросети, а еще рассказала о том, как после войны США помогут Украине построить качественно новую энергосистему, передает Цензор.НЕТ.
"Я знаю, что президент [Украины Владимир] Зеленский действительно выразил желание иметь другую сеть электроснабжения. Распределенную сеть, которая работает на чистой энергии, но также не столь централизованную, чтобы быть мишенью. И это очень вдохновляет. Это то, над чем мы очень хотим работать с Украиной, наши национальные лаборатории уже готовят стратегии, чтобы иметь возможность достичь этой цели. В конце концов, нужно создать электросеть, устойчивую к войне", - отметила она.
Сейчас, по словам Гренголм, идет поиск высоковольтного оборудования, совместимого с электросетью Украины, чтобы энергетики могли восстанавливать поврежденное обстрелами. Это будет содержаться в третьем транше оборудования в Украину.
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@MarkoSuprun
Конференція на тему «Чи можна мочити манту?» цього року сягнула нових висот насильства.
https://twitter.com/i/status/1628427266622468096
тільки не крадіть багато... ну по можливості...
Чому міністерка енергетики Ґренголм готує якісь стратегії?
у нас що, міністр енергетики ДОВБОЙОБ чи що?
на останнє питання не відповідайте будь ласка
Та я жартую і ти ботяра зі світлом сиділо всю зиму, бо у нас резервів в 2.5 рази більше ніж споживання.
Кажете, і підстанції порізали? А від початку про генерацію говорили. А як же ті, принаймні, дві, які останніми роками побудували (і які заліщанє знищили минулого року). Їх теж до порізаних зарахували?
Бо мені їхати не треба - можу просто спитати у наших диспетчерів. 😉
Чому відключали світло я і так знаю - бо розбили підстанції, мережу розподілу і доставки. Заживлення окремих районів відбувалося по тимчасовій схемі із залученням підстанцій і ліній не розрахованих на потрібне навантаження, тому доводилось обмежувати підключення споживачів.
Перед тим, як розповідати казочки, які, як ти гадаєш, не можна перевірити, подумай про те, що поряд можуть опинитись працівники відповідної галузі. А то буде як колись тут на форумі: "ахмєтав атключіл дніпрагєс!!!!!" - "який з них? він не один." - "всмислє?" ))
Прямо цей весь абзац загугли і просвіщайся. Хоч би не позорився