США готовят стратегии, как создать в Украине электросеть, устойчивую к войне, - министр энергетики Гренголм

В начале марта Соединенные Штаты отправят в Украину уже третий транш помощи для возобновления электросетей. Поиском необходимого оборудования и комплектацией пакетов помощи занимается Министерство энергетики США.

В эксклюзивном интервью Голосу Америки министрэнергетики Дженнифер Гренголм призналась, что в Вашингтоне поражены тем, как быстро украинским специалистам удается восстановить поврежденные электросети, а еще рассказала о том, как после войны США помогут Украине построить качественно новую энергосистему, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю, что президент [Украины Владимир] Зеленский действительно выразил желание иметь другую сеть электроснабжения. Распределенную сеть, которая работает на чистой энергии, но также не столь централизованную, чтобы быть мишенью. И это очень вдохновляет. Это то, над чем мы очень хотим работать с Украиной, наши национальные лаборатории уже готовят стратегии, чтобы иметь возможность достичь этой цели. В конце концов, нужно создать электросеть, устойчивую к войне", - отметила она.

Сейчас, по словам Гренголм, идет поиск высоковольтного оборудования, совместимого с электросетью Украины, чтобы энергетики могли восстанавливать поврежденное обстрелами. Это будет содержаться в третьем транше оборудования в Украину.

Читайте также: В ходе расширенной встречи с Байденом подняли вопросы санкций против атомной отрасли РФ, - Шмыгаль