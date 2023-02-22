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Новости Война
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США готовят стратегии, как создать в Украине электросеть, устойчивую к войне, - министр энергетики Гренголм

енергетика

В начале марта Соединенные Штаты отправят в Украину уже третий транш помощи для возобновления электросетей. Поиском необходимого оборудования и комплектацией пакетов помощи занимается Министерство энергетики США.

В эксклюзивном интервью Голосу Америки министрэнергетики Дженнифер Гренголм призналась, что в Вашингтоне поражены тем, как быстро украинским специалистам удается восстановить поврежденные электросети, а еще рассказала о том, как после войны США помогут Украине построить качественно новую энергосистему, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю, что президент [Украины Владимир] Зеленский действительно выразил желание иметь другую сеть электроснабжения. Распределенную сеть, которая работает на чистой энергии, но также не столь централизованную, чтобы быть мишенью. И это очень вдохновляет. Это то, над чем мы очень хотим работать с Украиной, наши национальные лаборатории уже готовят стратегии, чтобы иметь возможность достичь этой цели. В конце концов, нужно создать электросеть, устойчивую к войне", - отметила она.

Сейчас, по словам Гренголм, идет поиск высоковольтного оборудования, совместимого с электросетью Украины, чтобы энергетики могли восстанавливать поврежденное обстрелами. Это будет содержаться в третьем транше оборудования в Украину.

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Автор: 

США (26877) энергетика (2565) Тарифы на электроэнергию (2171) электроэнергия (772) восстановления (148)


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Топ комментарии
+5
Не треба, от піднімуть ціну в 4 рази і все, цілий флот елітних яхт.
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22.02.2023 21:27
+5
Если Президент США приехал в Украину, что не было еще со времен Яныка, значит в Украине все будет хорошо!
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22.02.2023 21:47
+4
Главное- не дать на ней пилить деньги, как это было на асфальте.
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22.02.2023 21:28
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Не треба, от піднімуть ціну в 4 рази і все, цілий флот елітних яхт.
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22.02.2023 21:27 Ответить
Якщо немає грошей платити за електрику по європейським цінам, не скигли - вимкни рубильник, буде взагалі 0 грн у квитанції.
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22.02.2023 21:38 Ответить
В країні СБ прогнозує до кінця року 55% за межею бідності,ви це їм пишите?
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22.02.2023 21:48 Ответить
Та то бот чи дибілятко від енергетиків, нормальна людина геноциду радіти не буде.
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22.02.2023 21:53 Ответить
може у людей різне розуміння норми. Для когось норма - платити за споживане. а для інших нопрма - скиглити та випрошувати подачки, як у совку. ну нехай їдуть до Лугандону, там взагалі майже халява на комуналку.
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22.02.2023 22:59 Ответить
У людини може бути буть яке сприйняття реальності, але коли він почне пояснювати власній дитині, що вона має менше їсти чи їсти, але саме дешеве, то у більшості адекватних людей це сприйняття співпадає. Тому все це і твориться, щоб примусити українців прийняти мир на умовах пуйла. Бо ні втрати рідних та знайомих, безробіття, ціни на продукти, сидіння без електрики не спрацювало. Будуть дотискати.
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22.02.2023 23:22 Ответить
Точно знаю, що 73%, від тих 55% за межею бідності, обрали свою долю самостійно шляхом демократичних виборів. Тому можу лише спостерігати.
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22.02.2023 21:56 Ответить
Несерйозно,та й ви самі зараз не можете знати що може бути через тиждень.Хоча надіємся тільки на краще.
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22.02.2023 22:07 Ответить
Не ходжу до церкви, тому все на що я можу надіятись - це мої особисті зусилля.
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22.02.2023 22:16 Ответить
А крім цін де ще у нас Європа ? А пенсії та зарплати у нас також європейські ?
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22.02.2023 22:02 Ответить
мало де. бо працюємо не як Європа. а от витрачати хочемо як бюргери, які насправді пашуть по 7 годин, причому й на пенсії - теж.
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22.02.2023 23:00 Ответить
Сам довгий час працював не по сім, а по 12 годин на день, і знайомі теж, але те що клітчатий з яйцями по 17, заробляє за день, жоден з нас не заробив. Диван то в мене люксовий, але кешем не набитий.
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22.02.2023 23:25 Ответить
хоть поржощь (як кінь)
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22.02.2023 21:44 Ответить
Главное- не дать на ней пилить деньги, как это было на асфальте.
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22.02.2023 21:28 Ответить
Подарили 100 ярдов на распил на асфальте боневтику мудрьіе избиратели. Реконструкция єнергосистемьі за деньги США точно не будет учитьівать мнение тех, кто голосовал за боневтика.
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22.02.2023 21:52 Ответить
Эти "мудрые избиратели" даже забыли о выборах в ВР в 2023 г. Конечно, выборы в условиях военного положения не проводятся, но никто о них даже и не заикается.
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22.02.2023 21:57 Ответить
"мудрый избиратель" хочет колбасу по 2.20, доллар по 8, водку по 3.62, а про вьіборьі в 2023 им на телемарафоне ничего не сказали, а чего нет в телевизоре, того нет вообще!
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22.02.2023 22:05 Ответить
Самые "мудрые" из них помнят доллар по 69 коп. и даже свою потенцию.
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23.02.2023 08:21 Ответить
Marko Suprun

@MarkoSuprun

Конференція на тему «Чи можна мочити манту?» цього року сягнула нових висот насильства.

https://twitter.com/i/status/1628427266622468096
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22.02.2023 21:29 Ответить
США готують, вони і профінансують.
тільки не крадіть багато... ну по можливості...
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22.02.2023 21:30 Ответить
#иди не можуть не красти.
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22.02.2023 21:31 Ответить
ага ... а піджидки можуть але не хочуть
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22.02.2023 22:47 Ответить
"Мільйон дерев" був... Не знаю, що запропонують американці, але від Банкової це буде "Велике будівництво мільйону вітряків/СЕС"
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22.02.2023 21:39 Ответить
Боневтіку грошей на це не дадуть, приїде обладнання, фахівці, будівельна техніка. Усі рахунки будуть сплачуватися із США напряму підрядникам.
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22.02.2023 21:42 Ответить
До того, як вкладати гроші у будь що, треба прибрати зешоблу, бажано на нари.
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22.02.2023 21:43 Ответить
Если Президент США приехал в Украину, что не было еще со времен Яныка, значит в Украине все будет хорошо!
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22.02.2023 21:47 Ответить
Це вже зовнішнє управління, чи ще ні?
Чому міністерка енергетики Ґренголм готує якісь стратегії?
у нас що, міністр енергетики ДОВБОЙОБ чи що?

на останнє питання не відповідайте будь ласка
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22.02.2023 21:50 Ответить
У нас сетями распоряжается батяня Ринат, Украина дала шпилевому катале монополию. Ну мож Штаты могут мафию приструнить.
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22.02.2023 22:00 Ответить
Да, все украинцы которые за януковича голосовали, отдали ахметову огромный кусок энергетики страны. А теперь, когда они плачут, что без света сидят, мне и смешно, и в то же время в морду им плюнуть хочется
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22.02.2023 22:04 Ответить
я не сторонница ни яныка ни ахметова,но вы реально считаете что украинцы без света зиму считай просидели из-за них а не из-за обстрелов?
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22.02.2023 23:02 Ответить
Що ти адвокат диявола, тут всі зрозуміли, ти одна зі списку ботів, які тут пасуться.
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22.02.2023 23:28 Ответить
До начала правления банды януковича суммарная генерация была около 50 ГВт, в конце 21 года около 20 ГВт, остальное донецкие прахфессианалы распилили на металл. Да я серьезно считаю, что донецкие уничтожили более 50% энергетики страны. А кацапы максимум 10%.
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22.02.2023 23:43 Ответить
А що саме розпилили такого аж на 30 ГВт?
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23.02.2023 00:45 Ответить
розпилили зайві енергоблоки теплових електростанцій, зайві трансформатри підстанцій, зайві кілометри дротів і т.д.
Та я жартую і ти ботяра зі світлом сиділо всю зиму, бо у нас резервів в 2.5 рази більше ніж споживання.
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23.02.2023 08:53 Ответить
Жодної конкретики, лише наїзди. Ясна-панятна.
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25.02.2023 17:47 Ответить
Яку вам конкретику? Гугліть любу тес, їдьте туди і дивіться власними очима
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25.02.2023 18:38 Ответить
Е ні, як почали, так і називайте. Чи ви розраховуєте що я не зможу перевірити?
Кажете, і підстанції порізали? А від початку про генерацію говорили. А як же ті, принаймні, дві, які останніми роками побудували (і які заліщанє знищили минулого року). Їх теж до порізаних зарахували?
Бо мені їхати не треба - можу просто спитати у наших диспетчерів. 😉
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25.02.2023 20:19 Ответить
Ну так спитайте, чому світло вимикали всю зиму, якщо заявлених потужностей в два рази більше ніж споживання
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25.02.2023 22:12 Ответить
Угу, з'їхав з відповіді. Так от, сумарної генерації на 50 ГВт у нас ніколи не було. І навіть 4 недобудованих, а отже тих, що ніколи нічого не виробляли, АЕС в сумі на 30 "порізаних" ГВт не тягнуть. Це з відкритих джерел, підтверджених професіоналами.
Чому відключали світло я і так знаю - бо розбили підстанції, мережу розподілу і доставки. Заживлення окремих районів відбувалося по тимчасовій схемі із залученням підстанцій і ліній не розрахованих на потрібне навантаження, тому доводилось обмежувати підключення споживачів.
Перед тим, як розповідати казочки, які, як ти гадаєш, не можна перевірити, подумай про те, що поряд можуть опинитись працівники відповідної галузі. А то буде як колись тут на форумі: "ахмєтав атключіл дніпрагєс!!!!!" - "який з них? він не один." - "всмислє?" ))
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01.03.2023 10:17 Ответить
До 2015 основу електроенергетики України становили теплові, атомні, гідро- та гідроакумулюючі електростанції. Їхня сумарна встановлена потужність була на рівні 53,8 ГВт. За кількістю енергетичних реакторів (усі типу ВВЕР) Україна посідає 9­ місце у світі.

Прямо цей весь абзац загугли і просвіщайся. Хоч би не позорився
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01.03.2023 23:07 Ответить
Ми вже настільки звикли жити одним днем що мало хто замислюється що буде коли вимкнуть "єдині новини" і знімуть "військовий стан". Вибори. А кого? В "єдиних новинах" від бєні про це нічого не має. Є лише "Боневтік Оманський" - кавалєр ордена Почесного Легіону і його вірні соратники - єрмак, арахамія, верещук. А ще орденоносці зє - "лисий" і пікалов", Непорочний рєзнік(ов), обіжєний арєстовіч і групи фоловерів фейгіна та старого маразматика піонтковського...
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22.02.2023 22:55 Ответить
гарна новина. бо ще не одну зиму жити поряд із Рашею...
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22.02.2023 23:03 Ответить
 
 