Всю ночь, нах#й, бегали от этих, от коптеров, нах#й, сбрасывали на нас, - российский оккупант жалуется на ВСУ. АУДИО
Главное управление разведки Минобороны обнародовало перехват разговора российского оккупанта с родными о ситуации в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке ГУР Минобороны.
В сообщении отмечается: "Военнослужащий России об обороне позиций без подкрепления и отказ командования вывести их с первой линии фронта:
- спецназ, который должен был прийти подкреплением, заменил солдат из соседней лесополосы и остался у них на позициях;
- "всю ночь, нах*й, бегали от этих, от коптеров, нах*й, скидывали на нас";
- "они, с*ки, наступление ведь готовят, господи";
- "он сидят (украинцы), нах*й, в 40 метрах от нас".
Топ комментарии
+26 Alex Dev #551606
показать весь комментарий22.02.2023 21:44
+16 Психіатрична Лікарня 2
показать весь комментарий22.02.2023 21:48
+9 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий22.02.2023 21:45
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
P.S.:Треба більше коптерів, треба більше безпілотників.
ідіота виберете? - будете яйця на кілометри рахувати.
- Мама, он живой там!
- Вот урод...
Там холодно особливо в ніч, а бігають значить гріються. Ми ж про них дбаємо щоб вони не замерзли ніччю.
tak na 6oz vony todi razra6ovujut´?
na6i voiny ih vsih vb´jut´ za ihni zlo4ynu
pomstymosja
- А вы знаете, сколько животных было убито для вашей шубы?
- Знаю. Только одно: мой Ванька! (с)