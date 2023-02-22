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Новости Агрессия России против Украины Война
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Всю ночь, нах#й, бегали от этих, от коптеров, нах#й, сбрасывали на нас, - российский оккупант жалуется на ВСУ. АУДИО

Главное управление разведки Минобороны обнародовало перехват разговора российского оккупанта с родными о ситуации в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке ГУР Минобороны.

В сообщении отмечается: "Военнослужащий России об обороне позиций без подкрепления и отказ командования вывести их с первой линии фронта:

- спецназ, который должен был прийти подкреплением, заменил солдат из соседней лесополосы и остался у них на позициях;

- "всю ночь, нах*й, бегали от этих, от коптеров, нах*й, скидывали на нас";

- "они, с*ки, наступление ведь готовят, господи";

- "он сидят (украинцы), нах*й, в 40 метрах от нас".

Читайте также: С нашего полка 3 мцб раздолбали шибко. 200-х, 300-х много, - разговор российского оккупанта с матерью. АУДИО

Автор: 

разведка (4181) перехват (343)


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Топ комментарии
+26
Не треба бігати від коптерів, тільки помреш втомленим.
P.S.:Треба більше коптерів, треба більше безпілотників.
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22.02.2023 21:44
+16
Опять лада обломилась, када ж ты **** подохнешь там
- Мама, он живой там!
- Вот урод...
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22.02.2023 21:48
+9
Беніхіл прям все ночний був
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22.02.2023 21:45
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Не треба бігати від коптерів, тільки помреш втомленим.
P.S.:Треба більше коптерів, треба більше безпілотників.
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22.02.2023 21:44 Ответить
С языка сняли
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22.02.2023 22:15 Ответить
а цілий міністер резніков, сказав що те все "весільні дрони"...
ідіота виберете? - будете яйця на кілометри рахувати.
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23.02.2023 04:24 Ответить
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22.02.2023 21:45 Ответить
Беніхіл прям все ночний був
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22.02.2023 21:45 Ответить
Марафонець.
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22.02.2023 21:46 Ответить
Опять лада обломилась, када ж ты **** подохнешь там
- Мама, он живой там!
- Вот урод...
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22.02.2023 21:48 Ответить
Ванькам вже сказали, щоб не чекали рефрижератори?
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22.02.2023 21:48 Ответить
А що їм не подобається?

Там холодно особливо в ніч, а бігають значить гріються. Ми ж про них дбаємо щоб вони не замерзли ніччю.
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22.02.2023 21:49 Ответить
МЕШКИ! Чёрные пластиковые мешки главное что ты твоему уё..ку и его дружбанам ваш генерал не забыл доставить.
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22.02.2023 21:52 Ответить
moskali-zagarbnyku, gvaltivnyku i vbyvzi.
tak na 6oz vony todi razra6ovujut´?
na6i voiny ih vsih vb´jut´ za ihni zlo4ynu
pomstymosja
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22.02.2023 21:55 Ответить
Я щось не зрозумів - він в кінці каже, що вони під Харковом. Це як???
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22.02.2023 22:00 Ответить
Це географія по-кацапські.
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22.02.2023 23:40 Ответить
Видно старая запись. Но надеюсь что лапоть сдох а самка колбасу не получила.
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22.02.2023 22:05 Ответить
"Благодаря невероятно успешной политике Путина, наши холодильники всегда будут полными", заявил глава ассоциации моргов России.
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22.02.2023 22:07 Ответить
Продивилася від Залужного про Птахів Мадяра, то таки так, ганяють орків, не дають спокою навіть в тилу. Клас
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22.02.2023 22:11 Ответить
Записи 1945 года?
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22.02.2023 22:32 Ответить
Экоактивист:
- А вы знаете, сколько животных было убито для вашей шубы?
- Знаю. Только одно: мой Ванька! (с)
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22.02.2023 22:41 Ответить
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22.02.2023 23:13 Ответить
Чё...чя...че...чю..."груз200"чучучу.))
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22.02.2023 23:38 Ответить
Паду-у-у-умаешь "коптеры" (хмыкает). Я вот видела, как их даже обезьяны палками сбивают, а тигры лапами. Только руzzким про это не говорите.
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23.02.2023 00:54 Ответить
 
 