Всю ночь, нах#й, бегали от этих, от коптеров, нах#й, сбрасывали на нас, - российский оккупант жалуется на ВСУ. АУДИО

Главное управление разведки Минобороны обнародовало перехват разговора российского оккупанта с родными о ситуации в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке ГУР Минобороны.

В сообщении отмечается: "Военнослужащий России об обороне позиций без подкрепления и отказ командования вывести их с первой линии фронта:

- спецназ, который должен был прийти подкреплением, заменил солдат из соседней лесополосы и остался у них на позициях;

- "всю ночь, нах*й, бегали от этих, от коптеров, нах*й, скидывали на нас";

- "они, с*ки, наступление ведь готовят, господи";

- "он сидят (украинцы), нах*й, в 40 метрах от нас".

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