Польша передаст Киеву свои МиГи, если НАТО решит поставлять Украине истребители, - Дуда

НАТО должно решить, поставлять ли Украине истребители, и в случае положительного решения Польша предоставит самолеты из запаса советских МиГ-29.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил польской телекомпании TVN24, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

На днях в интервью Sky News Дуда подчеркнул, что ВСУ необходимы современные истребители типа F-16, стоящие на вооружении многих стран мира. Но по разным оценкам на подготовку украинских летчиков к пилотированию истребителей стандартов НАТО может уйти до года. Однако оставшиеся в Польше с советских времен МиГ-29 могут помочь Украине в краткосрочной перспективе, ведь украинские военные уже знакомы с этой техникой и умеют ее ремонтировать.

Несмотря на это, некоторые украинские пилоты истребителей в интервью украинской прессе настаивают, что именно F-16 смогут помочь ВСУ уравнять шансы с РФ в небе, ведь советские самолеты имеют устаревшие системы вооружения и радиолокации, что делает невозможным противостояние современным российским самолетам.

Напомним, Украина последовательно просит союзников предоставить боевые самолеты. В частности президент Украины Владимир Зеленский, выступая 8 февраля в парламенте Великобритании, призвал Соединенное Королевство создать авиационную коалицию в поддержку Украины.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его государство готово вести переговоры о передаче Украине самолетов Миг-29 в рамках более широкой коалиции.