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Новости Война
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Польша передаст Киеву свои МиГи, если НАТО решит поставлять Украине истребители, - Дуда

польща,міг

НАТО должно решить, поставлять ли Украине истребители, и в случае положительного решения Польша предоставит самолеты из запаса советских МиГ-29.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил польской телекомпании TVN24, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

На днях в интервью Sky News Дуда подчеркнул, что ВСУ необходимы современные истребители типа F-16, стоящие на вооружении многих стран мира. Но по разным оценкам на подготовку украинских летчиков к пилотированию истребителей стандартов НАТО может уйти до года. Однако оставшиеся в Польше с советских времен МиГ-29 могут помочь Украине в краткосрочной перспективе, ведь украинские военные уже знакомы с этой техникой и умеют ее ремонтировать.

Несмотря на это, некоторые украинские пилоты истребителей в интервью украинской прессе настаивают, что именно F-16 смогут помочь ВСУ уравнять шансы с РФ в небе, ведь советские самолеты имеют устаревшие системы вооружения и радиолокации, что делает невозможным противостояние современным российским самолетам.

Напомним, Украина последовательно просит союзников предоставить боевые самолеты. В частности президент Украины Владимир Зеленский, выступая 8 февраля в парламенте Великобритании, призвал Соединенное Королевство создать авиационную коалицию в поддержку Украины.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его государство готово вести переговоры о передаче Украине самолетов Миг-29 в рамках более широкой коалиции.

Автор: 

НАТО (10002) самолет (3605) Дуда Анджей (761)


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Топ комментарии
+11
Все кивают друг на друга , все готовы ,но самолетов не дают.
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22.02.2023 21:47
+7
Де літати? В тилу не можна шахеди і крилатки перехоплювати? Не можна з прикритої території плануючі бомби і харми відстрілювати? Ф-16 так само падають, якщо їх доручати таким гігантам мислі як ось ти.
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22.02.2023 21:59
+5
Не подобаються МіГи, то беріть свої "АН", до речі, а де наші "Антонова"? Як казав абдристович "про..балі"?
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22.02.2023 21:49
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Польща то готова передати, але що в ЄС, що в НАТО є троянський кінь московії - мадяри.
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22.02.2023 21:46 Ответить
Все кивают друг на друга , все готовы ,но самолетов не дают.
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22.02.2023 21:47 Ответить
Все хотят спрятаться за коллективную ответственность, никто не хочет брать первым на себя удар Московии. Хотя не будет никакого удара, но страх есть реальный.
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22.02.2023 22:03 Ответить
А сама Україна заявку подала, а то як з танками буде. Європа чекає на заявку,а оп тільки язиком.
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22.02.2023 22:04 Ответить
Летать на советском говне только зря пилотов гробить, которых у нас не вагон и тележка. Пусть лучше будут 10 самолётов, но ф16
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22.02.2023 21:47 Ответить
Не подобаються МіГи, то беріть свої "АН", до речі, а де наші "Антонова"? Як казав абдристович "про..балі"?
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22.02.2023 21:49 Ответить
Антонов никогда не делал истребители
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22.02.2023 21:53 Ответить
Де літати? В тилу не можна шахеди і крилатки перехоплювати? Не можна з прикритої території плануючі бомби і харми відстрілювати? Ф-16 так само падають, якщо їх доручати таким гігантам мислі як ось ти.
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22.02.2023 21:59 Ответить
Нам надо на технику НАТО переходить, а не вечно тянуть за собой хвост из советского говна. Запчасти потом где будешь покупать, у рашистов?
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23.02.2023 00:09 Ответить
Щас яьим переведу ваш приказ

Господин оберштурмбаннфюрер
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22.02.2023 23:33 Ответить
Рад слышать господин фельдфебель. Вольно.
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23.02.2023 00:11 Ответить
самі ж пілоти називають сесі Міги - літаючими гробами 🥴... мо краще вже важкі тактичні безпілотніки? 🙄
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22.02.2023 21:49 Ответить
Ну аби ляпнуть. Якщо правильно використовувати, то прекрасна штука. Набагато краще чим негробове *****.
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22.02.2023 21:55 Ответить
для "танкістів" - це думка українських пілотів в однім інтерв'ю,,, 😼
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22.02.2023 22:05 Ответить
Щось таке враження, що і так би дали, але розводять захід на серйозніші подарунки.
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22.02.2023 21:52 Ответить
саме так, і дадуть будь там що.
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22.02.2023 22:16 Ответить
Є надія, що Борісу Джонсону вдастя пробити цю стіну, він пресує своїх і вмовляє американців. Він прибирає від прийняття рішення бюрократію НАТО. Його вклад в нашу оборону переоцінити неможливо. Дякуємо Богу, що послав нам Джонсона.
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22.02.2023 22:06 Ответить
Тільки одна людина вирішує коли надавати літаки. У неї є повна інформація та всі "расклади". Тому чекаємо
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22.02.2023 23:08 Ответить
Ляхи! Виддайте все озброення, шо у вас е, не пожалкуете. Все одно Вам оно не допоможе. У вас е один шанс на 1000000, УКРАИНА!
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23.02.2023 04:01 Ответить
 
 