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Новости Война
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Агрессивная война, тотальное насилие и депортация детей могут являться признаками геноцида украинцев со стороны России, - Госдеп

діти,депортація

Украинские власти задокументировали более 66 тысяч военных преступлений, совершенных армией России в Украине. США признали, что Россия совершила в Украине преступления против человечности.

Об этом посол по вопросам глобального уголовного правосудия Госдепа США Бет Ван Скаак рассказала в интервью Голосу Америки, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы посмотрели на все доказательства – доказательства из открытых источников, засекреченные, отчеты правозащитных организаций и т.д. и установили, что Россия действительно ведет широкомасштабную и систематическую атаку против украинских гражданских. Это привлекает внимание к грубости действий России, а также заложит основу для привлечения к ответственности в будущем. Очень важно называть вещи своими именами и, думаю, это именно то, что сделала вице-президент Камала Харрис на конференции в Мюнхене", - указала Ван Скаак.

США также признали, что Россия виновата в изнасилованиях, убийствах путем казни, пытках и принудительных депортациях.

"И это касается казней не только гражданских, но и военнопленных, находящихся в российском плену, а также масштабного использования пыток. Каждый раз, когда российские силы покидают территорию, расследователи и журналисты находят тайные комнаты пыток, где, очевидно, людей держали под стражей и ужасно жестоко обращались с ними. У нас есть показания свидетелей. Третьим преступлением против человечности, которое мы рассматривали, является сексуальное насилие, а также массивная транснациональная инфраструктура для депортации украинских гражданских, в том числе, как известно, многих детей, которых принудительно вывезли из страны, а затем отправили в отдаленные части России. Это четыре преступления против человечности, на основе изучения которых было принято решение", – объяснила представитель Госдепа.

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Она уточнила, что при этом определение геноцида в какой-то степени совпадает с элементами определения преступлений против человечности, но необходимо доказать намерение уничтожить группу людей полностью или частично.

"Говоря о вопросах деукраинизации, вся эта риторика России о том, что Украины не существует как страны, а украинцы - не национальная группа, что это вымысел, - подобные вещи отвечают тому, что мы слышали в подобных ситуациях, где проводился геноцид. Речь идет о жестокости насилия, например, сексуального насилия, не имеющего никакой военной цели, или нападения на украинцев, пытающихся эвакуироваться", - отметила Ван Скаак.

Она уточнила, что есть три признака геноцида украинцев.

"Это захватническая война России и это агрессивная война, которую Россия ведет, совершая военные преступления буквально повсюду, где развернуты российские войска. Начиная с умышленных, неизбирательных и непропорциональных атак против гражданской инфраструктуры. И когда расследователи, журналисты и юристы попадают на место, откуда отступили российские войска, они видят насилие совершенно иного порядка. Это межличностное насилие, пытки, сексуальное насилие. Другой вопрос – депортация детей. Йельский университет недавно опубликовал отчет, согласно которому 6000 детей забрали у их семей в Украине и принудительно депортировали в Россию. Они не имеют связи со своими семьями, им не разрешают с ними связаться. Это также потенциально может быть третьим признаком геноцида", - указала представительница Госдепа.

Автор: 

геноцид (416) Госдепартамент США (1842) россия (95702) США (26877) Харрис Камала (122)


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давай, Джо!
Жми паскудну парашу!
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22.02.2023 22:40 Ответить
А хто буде жати малороську?
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23.02.2023 00:28 Ответить
хера се ознаки - пятнадцать тысяч за год!!!!
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22.02.2023 22:42 Ответить
Цей геноцид продовжується 300 років з різним ступенем інтенсивності. Зазвичай приховано але, як зараз, не приховано.
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22.02.2023 22:47 Ответить
Країни заходу успішно допоможуть рашистам у депопуляції України, якщо після перемоги залишать у себе 10 млн біженців з України.
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22.02.2023 22:51 Ответить
Госдеп: Агресивна війна, тотальне насилля та депортація дітей не изменят наших убеждений - самолеты Украине не дадим, ATACMS не дадим, спонсором терроризма рашку не признаем.
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22.02.2023 23:13 Ответить
Go f yourself katzap.
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22.02.2023 23:26 Ответить
Путин - %у^ло, россия - спонсор терроризма. Может твой президент это повторить?
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22.02.2023 23:56 Ответить
Які ще ознаки???
Сотні дітей загинуло, тисячі забрали кацапи в рабство.
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22.02.2023 23:16 Ответить
 
 