Агрессивная война, тотальное насилие и депортация детей могут являться признаками геноцида украинцев со стороны России, - Госдеп

Украинские власти задокументировали более 66 тысяч военных преступлений, совершенных армией России в Украине. США признали, что Россия совершила в Украине преступления против человечности.

Об этом посол по вопросам глобального уголовного правосудия Госдепа США Бет Ван Скаак рассказала в интервью Голосу Америки, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы посмотрели на все доказательства – доказательства из открытых источников, засекреченные, отчеты правозащитных организаций и т.д. и установили, что Россия действительно ведет широкомасштабную и систематическую атаку против украинских гражданских. Это привлекает внимание к грубости действий России, а также заложит основу для привлечения к ответственности в будущем. Очень важно называть вещи своими именами и, думаю, это именно то, что сделала вице-президент Камала Харрис на конференции в Мюнхене", - указала Ван Скаак.

США также признали, что Россия виновата в изнасилованиях, убийствах путем казни, пытках и принудительных депортациях.

"И это касается казней не только гражданских, но и военнопленных, находящихся в российском плену, а также масштабного использования пыток. Каждый раз, когда российские силы покидают территорию, расследователи и журналисты находят тайные комнаты пыток, где, очевидно, людей держали под стражей и ужасно жестоко обращались с ними. У нас есть показания свидетелей. Третьим преступлением против человечности, которое мы рассматривали, является сексуальное насилие, а также массивная транснациональная инфраструктура для депортации украинских гражданских, в том числе, как известно, многих детей, которых принудительно вывезли из страны, а затем отправили в отдаленные части России. Это четыре преступления против человечности, на основе изучения которых было принято решение", – объяснила представитель Госдепа.

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Она уточнила, что при этом определение геноцида в какой-то степени совпадает с элементами определения преступлений против человечности, но необходимо доказать намерение уничтожить группу людей полностью или частично.

"Говоря о вопросах деукраинизации, вся эта риторика России о том, что Украины не существует как страны, а украинцы - не национальная группа, что это вымысел, - подобные вещи отвечают тому, что мы слышали в подобных ситуациях, где проводился геноцид. Речь идет о жестокости насилия, например, сексуального насилия, не имеющего никакой военной цели, или нападения на украинцев, пытающихся эвакуироваться", - отметила Ван Скаак.

Она уточнила, что есть три признака геноцида украинцев.

"Это захватническая война России и это агрессивная война, которую Россия ведет, совершая военные преступления буквально повсюду, где развернуты российские войска. Начиная с умышленных, неизбирательных и непропорциональных атак против гражданской инфраструктуры. И когда расследователи, журналисты и юристы попадают на место, откуда отступили российские войска, они видят насилие совершенно иного порядка. Это межличностное насилие, пытки, сексуальное насилие. Другой вопрос – депортация детей. Йельский университет недавно опубликовал отчет, согласно которому 6000 детей забрали у их семей в Украине и принудительно депортировали в Россию. Они не имеют связи со своими семьями, им не разрешают с ними связаться. Это также потенциально может быть третьим признаком геноцида", - указала представительница Госдепа.