Ценю понимание Лондоном важности скорости поставок военной помощи, - Зеленский провел разговор с Сунаком

Вечером 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Зеленский отметил: "Провел разговор с настоящим другом Украины – премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время моего визита в Лондон. Ценю понимание Великобританией того, что скорость поставки военной помощи сегодня – успех Украины на поле боя. Вместе приближаем нашу общую победу!"

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