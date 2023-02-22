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Ценю понимание Лондоном важности скорости поставок военной помощи, - Зеленский провел разговор с Сунаком

зеленський,сунак

Вечером 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Зеленский отметил: "Провел разговор с настоящим другом Украины – премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время моего визита в Лондон. Ценю понимание Великобританией того, что скорость поставки военной помощи сегодня – успех Украины на поле боя. Вместе приближаем нашу общую победу!"

Читайте также: Мы должны предоставить Украине расширенные возможности натовского стандарта, - Сунак

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) Сунак Риши (129)


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Щось нас водять по колу. Путін взяв,що хотів. Його вже пора гнати.
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22.02.2023 22:49 Ответить
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22.02.2023 23:11 Ответить
With all respect до західних політиків, іноді розмова з ними видається списаною з пустопорожніх діалогів бразильських серіалів:
- Хулио! Это твой ребенок!
- Это мой ребенок?
- Да, Хулио!
- Я не могу поверить в это!
- Поверь, Хулио, - это действительно твой ребенок! Возьми его!
- О! Я не могу сделать этого!
- Почему ты не можешь этого сделать, хулио? Ведь это твой ребенок!
- Я не могу сделать этого, потому что...
.......
.......

Те ж саме з озброєннями.
Котрий місяць.
Куди попав?
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22.02.2023 23:32 Ответить
Велика подяка Британським платникам податків!
Подяка Британському уряду що ВІДВЕРТИХ МОРОДЕРІВ Й ВОРЮГ НЕ ТРИМАЮТЬ У ВЛАДІ.
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23.02.2023 00:00 Ответить
Яке ж то лицемірне чмо...а не хоче пояснити, як розікрали і закатали в асфальт ВЛАСНІ КОШТИ НА ОЗБРОЄННЯ, ЯК БЛОКУВАЛИ ПРОГРАМУ ОЗБРОЄННЯ, ФІНАНСУВАННЯ ХЛОПЦЯМ НА ФРОНТІ...та ще до хрена різних "чому". Маленький оманчик... подивись в дзеркало і побачиш там ворога і зрадника.
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23.02.2023 06:35 Ответить
да, вова, очко жим-жим... оно же не железное... миг Победы все ближе и ближе... но так же ближе становится и день, когда тебе зададут массу вопросов на той площади, куда ты придешь речь задвинуть... это будет днем твоего суда и осуждения... тебя...
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23.02.2023 09:10 Ответить
 
 