Авдеевка и Бахмут фактически разрушены, армия РФ методично применяет все виды вооружения для уничтожения инфраструктуры, - Кириленко
Российские захватчики своими обстрелами почти полностью уничтожили города Авдеевка и Бахмут на Донетчине.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Что касается прифронтовых территорий, разрушение там просто невероятное. Если брать Авдеевку - вообще город фактически полностью разрушен. Наш город-крепость Бахмут, так же, разрушение превышает 80%", - отметил он.
По словам Кириленко, вдоль всей линии фронта в области враг, не имея возможности захватить прифронтовые города, применяет тактику выжженной земли. Он использует все виды вооружения для уничтожения всей инфраструктуры.
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Николай Николаевич #334532
показать весь комментарий22.02.2023 22:59 Ответить Мне нравится 2
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показать весь комментарий22.02.2023 23:03 Ответить Мне нравится 4
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