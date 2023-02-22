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Новости Война
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Авдеевка и Бахмут фактически разрушены, армия РФ методично применяет все виды вооружения для уничтожения инфраструктуры, - Кириленко

авдіївка

Российские захватчики своими обстрелами почти полностью уничтожили города Авдеевка и Бахмут на Донетчине.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Что касается прифронтовых территорий, разрушение там просто невероятное. Если брать Авдеевку - вообще город фактически полностью разрушен. Наш город-крепость Бахмут, так же, разрушение превышает 80%", - отметил он.

По словам Кириленко, вдоль всей линии фронта в области враг, не имея возможности захватить прифронтовые города, применяет тактику выжженной земли. Он использует все виды вооружения для уничтожения всей инфраструктуры.

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Автор: 

Бахмут (1603) Авдеевка (2444) Кириленко Павел (638)


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Ето нє ми, ґоворят, начялі. Ето всьо Запад.
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22.02.2023 22:59 Ответить
Орда хренова. Захватить, уничтожить, разорить, засрать - раковые клетки Земли.
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22.02.2023 23:03 Ответить
 
 