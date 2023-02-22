Ключевые положения формулы Зеленского вошли в проект резолюции ГА ООН по Украине, - Кулеба
Проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по миру в Украине содержит ключевые положения, которые предусматривает формула мира президента Владимира Зеленского.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Документ предусматривает и полный вывод российских войск с территории Украины, и четкую квалификацию действий России", - сказал он в среду журналистам во время визита в Нью-Йорк для участия в ряде мероприятий, посвященных годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.
Отвечая на вопрос "Укринформа" об основных идеях, которые министр хочет донести во время пребывания в Нью-Йорке, он отметил: "На заседании Генассамблеи будет два ключевых сигнала. Первое – это "формула мира" президента Зеленского... Второе – это возможность обратиться к странам так называемого глобального Юга – Африки, Азии, Латинской Америки. Я очень хорошо знаю состояние их мыслей, вопросов, сомнений и некоторые необоснованные позиции".
По словам Кулебы, некоторые страны стремятся оправдать "свой так называемый нейтралитет или попытки, как они любят говорить, дружить одновременно и с Россией, и с Украиной".
Выступление на заседании ГА, в частности, посвящено ответам на сомнения и такую позицию.
Кулеба рассказал, что сейчас "ведется жестокая кулуарная борьба" вокруг проекта резолюции, поскольку Россия пытается отговорить некоторые страны от голосования за нее. Также использует для этого своих сателлитов, Беларусь, для внесения изменений в документ, чтобы "как минимум уменьшить количество голосов в поддержку резолюции, а как максимум вообще замедлить ее принятие и потопить в обсуждении поправок и изменений".
Он рассказал, что сначала было запланировано принять к годовщине войны резолюцию об ответственности России. Однако потом решили, что это должен быть мощный политический документ, и рассмотрение резолюции по трибуналу было отложено на позже.
Кулеба, по его словам, провел ряд двусторонних встреч, чтобы убедить представителей других стран в необходимости поддержать украинскую резолюцию.
"В кабинетах, коридорах и телефонах ведется кровавая дипломатическая борьба за голоса", – сказал он.
Относительно выступления на заседании Совета Безопасности ООН 24 февраля, "то оно будет больше сконцентрировано на вопросах стратегии защиты международного порядка", добавил он.
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благодаря Зеленському Володi.
Пшениця колоситься в полі,
в нас неймовірні успіхи в футболі.
Погода зараз просто пречудова
- це все за ініціативи Вови.
Впада до моря Чорного Дніпро
- це Вова забезпечив, не Петро!
Зрiс курс національної валюти
- це *********** нашого здобуток
Корови дояться, несуться кури дружно
- за це його благодарити нужно!
Ростуть гриби і нереститься риба
за це також Зеленському "спазiба"!
Трава зелена, небо ясно-сине,
- Володi теж ми дякувать повиннi!
Ну і звичайно, правди нiде дiти,
лиш завдяки йому нам сонце світить!
А хмари, вітер, дощ, гроза, болото
- це Порошенко і порохоботи!
Дуже гарні слова в формулі України.
Так воно і буде після голосування.
Хай, щастить тобі, Україна
Хто повірить що людина яка усе своє життя замість того щоб вчитись кривлялась зі сцени може бути серйозним і відповідальним лідером нації. Це яка від сантехніка з ЖЕКу чекати що з нього вийде гарний міністр енергетики.
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Реєстрація:22.02.2023
Накопай там як Порох розмінував Чонгар і заасфальтував шлях з білорусі на ЧАЕС.
это не недолік Украины а -ПРЕДАТЕЛЬСТВО ЗЭ-ИУДЫ
правда очі коле?
Цікаво чиї національні інтереси відстоює тов кулеба та його начальніка?
Правильно тов Кулеба?
Слава Украине!
Боже, храни Украину, ее доузей и союзников.
"Боритесь - поборете! Вам Бог помогает! За вас правда, за вас слава. И воля святая!" (с)