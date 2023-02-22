Ключевые положения формулы Зеленского вошли в проект резолюции ГА ООН по Украине, - Кулеба

Проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по миру в Украине содержит ключевые положения, которые предусматривает формула мира президента Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Документ предусматривает и полный вывод российских войск с территории Украины, и четкую квалификацию действий России", - сказал он в среду журналистам во время визита в Нью-Йорк для участия в ряде мероприятий, посвященных годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

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Отвечая на вопрос "Укринформа" об основных идеях, которые министр хочет донести во время пребывания в Нью-Йорке, он отметил: "На заседании Генассамблеи будет два ключевых сигнала. Первое – это "формула мира" президента Зеленского... Второе – это возможность обратиться к странам так называемого глобального Юга – Африки, Азии, Латинской Америки. Я очень хорошо знаю состояние их мыслей, вопросов, сомнений и некоторые необоснованные позиции".

По словам Кулебы, некоторые страны стремятся оправдать "свой так называемый нейтралитет или попытки, как они любят говорить, дружить одновременно и с Россией, и с Украиной".

Выступление на заседании ГА, в частности, посвящено ответам на сомнения и такую позицию.

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Кулеба рассказал, что сейчас "ведется жестокая кулуарная борьба" вокруг проекта резолюции, поскольку Россия пытается отговорить некоторые страны от голосования за нее. Также использует для этого своих сателлитов, Беларусь, для внесения изменений в документ, чтобы "как минимум уменьшить количество голосов в поддержку резолюции, а как максимум вообще замедлить ее принятие и потопить в обсуждении поправок и изменений".

Он рассказал, что сначала было запланировано принять к годовщине войны резолюцию об ответственности России. Однако потом решили, что это должен быть мощный политический документ, и рассмотрение резолюции по трибуналу было отложено на позже.

Кулеба, по его словам, провел ряд двусторонних встреч, чтобы убедить представителей других стран в необходимости поддержать украинскую резолюцию.

"В кабинетах, коридорах и телефонах ведется кровавая дипломатическая борьба за голоса", – сказал он.

Относительно выступления на заседании Совета Безопасности ООН 24 февраля, "то оно будет больше сконцентрировано на вопросах стратегии защиты международного порядка", добавил он.

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