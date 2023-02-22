РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12229 посетителей онлайн
Новости
3 127 75

Ключевые положения формулы Зеленского вошли в проект резолюции ГА ООН по Украине, - Кулеба

кулеба

Проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по миру в Украине содержит ключевые положения, которые предусматривает формула мира президента Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Документ предусматривает и полный вывод российских войск с территории Украины, и четкую квалификацию действий России", - сказал он в среду журналистам во время визита в Нью-Йорк для участия в ряде мероприятий, посвященных годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Читайте также: 68 стран стали соавторами резолюции Генассамблеи ООН о мире в Украине

Отвечая на вопрос "Укринформа" об основных идеях, которые министр хочет донести во время пребывания в Нью-Йорке, он отметил: "На заседании Генассамблеи будет два ключевых сигнала. Первое – это "формула мира" президента Зеленского... Второе – это возможность обратиться к странам так называемого глобального Юга – Африки, Азии, Латинской Америки. Я очень хорошо знаю состояние их мыслей, вопросов, сомнений и некоторые необоснованные позиции".

По словам Кулебы, некоторые страны стремятся оправдать "свой так называемый нейтралитет или попытки, как они любят говорить, дружить одновременно и с Россией, и с Украиной".

Выступление на заседании ГА, в частности, посвящено ответам на сомнения и такую позицию.

Читайте также: На этой неделе на рассмотрение Генассамблеи ООН будет внесена резолюция в поддержку мира в Украине, - Зеленский

Кулеба рассказал, что сейчас "ведется жестокая кулуарная борьба" вокруг проекта резолюции, поскольку Россия пытается отговорить некоторые страны от голосования за нее. Также использует для этого своих сателлитов, Беларусь, для внесения изменений в документ, чтобы "как минимум уменьшить количество голосов в поддержку резолюции, а как максимум вообще замедлить ее принятие и потопить в обсуждении поправок и изменений".

Он рассказал, что сначала было запланировано принять к годовщине войны резолюцию об ответственности России. Однако потом решили, что это должен быть мощный политический документ, и рассмотрение резолюции по трибуналу было отложено на позже.

Кулеба, по его словам, провел ряд двусторонних встреч, чтобы убедить представителей других стран в необходимости поддержать украинскую резолюцию.

"В кабинетах, коридорах и телефонах ведется кровавая дипломатическая борьба за голоса", – сказал он.

Относительно выступления на заседании Совета Безопасности ООН 24 февраля, "то оно будет больше сконцентрировано на вопросах стратегии защиты международного порядка", добавил он.

Читайте также: Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

Автор: 

ООН (4178) Кулеба Дмитрий (2880) резолюция ООН (27)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
показать весь комментарий
22.02.2023 23:03
+15
...це кулеба гарно підлизнула
показать весь комментарий
22.02.2023 23:11
+11
Ідола із зе зробили і радіють! Написали текст, прочитав, "дякулу" тявкнув із екрана і все - герой на всю планету! А те що нікуя не зробив для оборони країни і допустив 24е лютого навіть не згадують -езелохторат схавав і пох!
показать весь комментарий
22.02.2023 23:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
22.02.2023 23:03 Ответить
Так як принижує себе та країну твій призІдент, не принизить ніхто.
показать весь комментарий
23.02.2023 10:07 Ответить
Формула зеленського. Немае слів.
показать весь комментарий
22.02.2023 23:03 Ответить
...це кулеба гарно підлизнула
показать весь комментарий
22.02.2023 23:11 Ответить
Багато що в країні проісходе
благодаря Зеленському Володi.
Пшениця колоситься в полі,
в нас неймовірні успіхи в футболі.
Погода зараз просто пречудова
- це все за ініціативи Вови.
Впада до моря Чорного Дніпро
- це Вова забезпечив, не Петро!
Зрiс курс національної валюти
- це *********** нашого здобуток
Корови дояться, несуться кури дружно
- за це його благодарити нужно!
Ростуть гриби і нереститься риба
за це також Зеленському "спазiба"!
Трава зелена, небо ясно-сине,
- Володi теж ми дякувать повиннi!
Ну і звичайно, правди нiде дiти,
лиш завдяки йому нам сонце світить!

А хмари, вітер, дощ, гроза, болото
- це Порошенко і порохоботи!
показать весь комментарий
22.02.2023 23:47 Ответить
Слова-е!
Дуже гарні слова в формулі України.

Так воно і буде після голосування.
Хай, щастить тобі, Україна
показать весь комментарий
23.02.2023 00:44 Ответить
Щоб людина яка спікла свій мозок остаточно коксом могла змогу придумувати якісь формули, це хфантастика пера Толкієна.
Хто повірить що людина яка усе своє життя замість того щоб вчитись кривлялась зі сцени може бути серйозним і відповідальним лідером нації. Це яка від сантехніка з ЖЕКу чекати що з нього вийде гарний міністр енергетики.
показать весь комментарий
22.02.2023 23:11 Ответить
З міністром Ви погарячкували..не факт..
показать весь комментарий
22.02.2023 23:16 Ответить
Що не факт, що занюханий актор зх КВН який не мав і немає таланту піднявся на недосяжну висоту до поста президента України, це все одно що сантехнік з ЖЕКу стане міністром.
показать весь комментарий
22.02.2023 23:21 Ответить
хо ро нит недоимперию
показать весь комментарий
23.02.2023 06:17 Ответить
Маленьке уточнення: Толкін, а не Толкієн.
показать весь комментарий
23.02.2023 10:12 Ответить
І як це головний ухилянт непомітно змінив свої гасла про очі з миром, сєрєдіну, пєрєміріє та відвід, на гасла які висміював, та затято з ними боровся, але все ж запозичив від того, ім'я якого боїться навіть назвати.
показать весь комментарий
22.02.2023 23:12 Ответить
"Жить захочешь, еще не так раскорячишься" (с)
показать весь комментарий
22.02.2023 23:17 Ответить
Формула вчоного клоуна.
показать весь комментарий
22.02.2023 23:15 Ответить
Яка може бути формула Зеленського, якщо воно без спічрайтерч двох слів не може зв'язати, юрист котрий не знав що президент не може саджати людей за грати...і воно там щось написало? Що воно могло написати? Піся-кака із помилками, хіба що..
показать весь комментарий
22.02.2023 23:16 Ответить


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:22.02.2023

показать весь комментарий
22.02.2023 23:27 Ответить
КрасавчеГ))
показать весь комментарий
22.02.2023 23:34 Ответить
Це вже не смішно. Це схоже на якесь спотворене сприйняття реальності.
показать весь комментарий
23.02.2023 01:44 Ответить
показать весь комментарий
22.02.2023 23:26 Ответить
Курва подоляцька, відихни трохи.
Накопай там як Порох розмінував Чонгар і заасфальтував шлях з білорусі на ЧАЕС.
показать весь комментарий
22.02.2023 23:34 Ответить
ну и?в чем проблема ?это оправдывает зэ-предателей которые до последнего делали все чтобы враг безприпятственно зашел и захватил власть в Киеве?так Порох делал все чтобы освободить Украину а зэ-иуда -все чтобы сдать Украину !-хоть почувствуйте разницу если мозгов нету понять
показать весь комментарий
22.02.2023 23:36 Ответить
та да малорослый малорос зэ-иуда правда он наркоман
показать весь комментарий
22.02.2023 23:48 Ответить
...тобі сюди:
показать весь комментарий
22.02.2023 23:49 Ответить
показать весь комментарий
22.02.2023 23:50 Ответить
дурик под-зэлупный в отсутствии мозгов -решил побольше насрать
это не недолік Украины а -ПРЕДАТЕЛЬСТВО ЗЭ-ИУДЫ
правда очі коле?
показать весь комментарий
23.02.2023 01:07 Ответить
Що ти мелеш хворобливий
показать весь комментарий
23.02.2023 13:19 Ответить
Ідола із зе зробили і радіють! Написали текст, прочитав, "дякулу" тявкнув із екрана і все - герой на всю планету! А те що нікуя не зробив для оборони країни і допустив 24е лютого навіть не згадують -езелохторат схавав і пох!
показать весь комментарий
22.02.2023 23:38 Ответить
А нам когда сообщает его великую формулу мира?
показать весь комментарий
23.02.2023 00:12 Ответить
Тов кулеба "забув" додати, що "формула миру" зеленського - це чергові "мінські угоди" з "казино виконання". Завдяки цьому, питання окупованого Криму та Донбасу, що відповідає інтересам путінскої росії та... "мирному плану" Китаю. Тому голосування відбувається до оголошення "мирної ініціативи" Китаю - до стану 23.02.22.

Цікаво чиї національні інтереси відстоює тов кулеба та його начальніка?
показать весь комментарий
23.02.2023 02:20 Ответить
"Мирний план" Китаю підтримує Німеченни, Франція та Італія. Тому що, конфілкт "мирний план" Китаю з "формулою миру" зеленського нерозвязаний Україна не вступає ні в Нато, ні в ЄС.

Правильно тов Кулеба?
показать весь комментарий
23.02.2023 02:22 Ответить
У свій час попєреднік поцріот порошенко протягував "мінські угоди" черех ООН...нічого гового, тому Україна на стан 24.02.22 не була країною ні Нато, ні ЄС.
показать весь комментарий
23.02.2023 02:24 Ответить
актер Рональд Рейган, считающийся в США одним из лучших президентов, смог победить "Империю зла" она развалилась. Сегодня второй бывший актер, теперь президент Украины, с помощью ВСУ, народа Украины и своих союзников,утилизирует остатки недораспавшейся полностью империи зла и это мордор и его ************** бесит. яркий тому пример реакция на происходящее Мордора и всяких Орбанов с иранскими и сирийскими людоедами
Слава Украине!
Боже, храни Украину, ее доузей и союзников.

"Боритесь - поборете! Вам Бог помогает! За вас правда, за вас слава. И воля святая!" (с)
показать весь комментарий
23.02.2023 06:23 Ответить
Не старайтесь "впихнуть невпихуемое" і не рівняйте ...уй з пальцем. Хто такий Рейган і що таке зелупенко?
показать весь комментарий
23.02.2023 06:41 Ответить
не всяким дано, отличить одно от другого.
показать весь комментарий
23.02.2023 09:30 Ответить
обязательно надо опубликовать все труды зеленского и в каждой области поставить памятник... может быть даже и нерукотворный...
показать весь комментарий
23.02.2023 06:44 Ответить
У кожній обоасті, рацоні, дворі..молитись будемо сонцеликому?🤦‍♀️
показать весь комментарий
23.02.2023 13:11 Ответить
Это все до лампочки как минеральная вода ни пользы ни вреда.
показать весь комментарий
23.02.2023 09:00 Ответить
Цю формулу Зеленського будут вивчати в школі ? Хоч мої унуки будут щось знати !
показать весь комментарий
23.02.2023 20:29 Ответить
 
 