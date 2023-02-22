Блекаут не удался, Украине следует готовиться к ударам России по другим объектам, - Игнат

Российские оккупанты не смогли погрузить Украину в блэкаут своими ракетными ударами по энергетической инфраструктуре в зимний период. Теперь враг может изменить тактику, поэтому летом следует готовиться к ударам по другим объектам.

"Что касается массированных обстрелов по энергетической инфраструктуре, то понятно, что украинская энергетика уже адаптировалась к такому противостоянию с врагом, быстро мобилизуя бригады и восстанавливая повреждения. Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше. Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому возможно уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры", – отметил в интервью NV спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина уже проходила весенний и летний период войны в 2022 году. Представитель Воздушных сил предположил, что ничего не изменится, однако у врага будут проблемы с личным составом, поскольку мобилизованных нужно обучать, а за месяц Россия потеряла в Украине такое число военных, сравнимое с количеством личного состава армии средней страны Европы.

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В то же время Игнат предупредил, что Украине следует готовиться к ударам оккупантов по другим важным объектам. По его мнению, враг может бить ракетами по транспортной инфраструктуре или гидротехническим сооружениям.

"Поэтому Воздушным силам следует усиливаться и ожидать скорейшего возвращения наших воинов из учений. А вместе с ними и прибытия средств ПВО/ПРО, таких как ЗРК SAMP/T и Patriot. Это именно то, что нам нужно против баллистики и отдельных видов крылатых ракет, таких как Х-22. И защищать ими приоритетные направления от ударов, в частности баллистическими ракетами", - подытожил Игнат.

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