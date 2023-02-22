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Блекаут не удался, Украине следует готовиться к ударам России по другим объектам, - Игнат

ігнат

Российские оккупанты не смогли погрузить Украину в блэкаут своими ракетными ударами по энергетической инфраструктуре в зимний период. Теперь враг может изменить тактику, поэтому летом следует готовиться к ударам по другим объектам.

"Что касается массированных обстрелов по энергетической инфраструктуре, то понятно, что украинская энергетика уже адаптировалась к такому противостоянию с врагом, быстро мобилизуя бригады и восстанавливая повреждения. Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше. Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому возможно уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры", – отметил в интервью NV спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина уже проходила весенний и летний период войны в 2022 году. Представитель Воздушных сил предположил, что ничего не изменится, однако у врага будут проблемы с личным составом, поскольку мобилизованных нужно обучать, а за месяц Россия потеряла в Украине такое число военных, сравнимое с количеством личного состава армии средней страны Европы.

Читайте также: Атаки сотнями самолетов не будет, ПВО усилена современными западными комплексами, - Воздушные силы

В то же время Игнат предупредил, что Украине следует готовиться к ударам оккупантов по другим важным объектам. По его мнению, враг может бить ракетами по транспортной инфраструктуре или гидротехническим сооружениям.

"Поэтому Воздушным силам следует усиливаться и ожидать скорейшего возвращения наших воинов из учений. А вместе с ними и прибытия средств ПВО/ПРО, таких как ЗРК SAMP/T и Patriot. Это именно то, что нам нужно против баллистики и отдельных видов крылатых ракет, таких как Х-22. И защищать ими приоритетные направления от ударов, в частности баллистическими ракетами", - подытожил Игнат.

Читайте также: От России следует ожидать изменения тактики ракетных атак, - Игнат

Автор: 

крылатые ракеты (881) обстрел (27396) Игнат Юрий (594)


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Топ комментарии
+23
по гэс, дамбах, плотинах...это больные животные. Они не остановятся.
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22.02.2023 23:20
+23
Забаганки кацапів закінчуються там де вони отримують адекватну відповідь. Іншими словами, по зубам та по печінці. Вони як в тирі будуть розстрілювати Україну доти поки ми не почнемо нищити на хрін все підряд вглиб ********** у відповідь. Вони мають в холодному поту чекати де і як ми вдаримо наступного разу!
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22.02.2023 23:26
+13
Якби у країні були адекватні керівники, то вже кацапи вили, разом з повітряними тривогами, від постійних прильотів. Але, те що у нас зараз керує країною, не спроможне на щось подібне.
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22.02.2023 23:37
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По вентіляторних об'єктах? Ну, по яких?
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22.02.2023 23:19 Ответить
по гэс, дамбах, плотинах...это больные животные. Они не остановятся.
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22.02.2023 23:20 Ответить
*******, та й усе
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22.02.2023 23:34 Ответить
Вузлові ЖД станції та перетини
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23.02.2023 00:32 Ответить
Иван был пьян, блэкаут не удался...
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22.02.2023 23:22 Ответить
Ці деграданти-суфлери не заспокояться?? Ми й так знаємо що й куди..нахріна акцентувати увагу на цьому у кацапів??

Ото точно, що болтун це знахідка..дебіли бл...
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22.02.2023 23:22 Ответить
Притирене, ото ляпнуло ти, як у воду пернуло. Нема на кого гавкнути, дзеркало у поміч
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22.02.2023 23:37 Ответить
Працювати папугою - кожному своє. Ти своє обрало.
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23.02.2023 00:05 Ответить
Ну то ты загнул, немного. ООН и НАТО его не выбрало и от его политики внутри страны никак не зависит. Поэтому их хлопки важны, но не улучшают жизнь моей бабуле, не снижают уровень коррупции, безработицы и т.д. А с посылом про зрадофилов полностью согласен.
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23.02.2023 10:23 Ответить
Забаганки кацапів закінчуються там де вони отримують адекватну відповідь. Іншими словами, по зубам та по печінці. Вони як в тирі будуть розстрілювати Україну доти поки ми не почнемо нищити на хрін все підряд вглиб ********** у відповідь. Вони мають в холодному поту чекати де і як ми вдаримо наступного разу!
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22.02.2023 23:26 Ответить
Там лікеро-горілчані розвалити, то вони самі й кремль розвалять
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22.02.2023 23:29 Ответить
Якби у країні були адекватні керівники, то вже кацапи вили, разом з повітряними тривогами, від постійних прильотів. Але, те що у нас зараз керує країною, не спроможне на щось подібне.
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22.02.2023 23:37 Ответить
Alex,а може ти підеш командувати,якщо щось пишите,пишіть по ділу,а не аби ляпнуть.Багато факторів є для того стрілять по кацапопідарах чи ні.Так що перед тім як писать,думаемо.
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23.02.2023 07:53 Ответить
Расскажи это Залужному
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23.02.2023 08:12 Ответить
Alex, для Вас корисний комент Марини Нечаєвої, що починається словами:" Притирене, ото ляпнуло ти..."
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01.03.2023 07:56 Ответить
Птенец электрика
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22.02.2023 23:30 Ответить
Судя по фото, это мачта сотовой связи, так что это скорее всего не электрик а связист.
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22.02.2023 23:55 Ответить
птах 5G
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23.02.2023 00:33 Ответить
Це дурня, от би всі їх диверсійні групи кацапів переловити, які створюють ІПСО з примусовою мобілізацією, які так не подобаються Данилову.
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22.02.2023 23:31 Ответить
еще с прошорго года есть скрин у меня как они хотели бомбить мосты в запорожье с крыма бастионами или чем там и должны были разбомбить дом пиорнеров бывший и школу сталинку.. но пока. не..
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23.02.2023 01:23 Ответить
Мосты ракетами сносить трудно и дорого, в бч слишком мало взрывчатки. Нужны или рзсо или бомбы.
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23.02.2023 03:46 Ответить
седня опят трубят..будет удар игнат и буданов тимпа гидротехническая и транспортная....а сто это. да и они воняли давно...турки зрянам мост мтроили..блогеры..турецкие снимали это..уже асфальт сошел с моста да было время когда главны еновости дым сттруб..дтп...фотки мостов и дркгие траблы...видосики фоточки..а тут чик и нет его..каким нибудть ватрным кинжалом
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23.02.2023 09:04 Ответить
Денис, не пиши шифром, у нас нет "ключа".
Касается и следующего комментария тоже.
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23.02.2023 09:29 Ответить
все там ясно а наисправления и орфографию нет времени
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23.02.2023 10:44 Ответить
пдадает ракета перебивает полотно осколки рыут троса..сотни погибших а вот с приображенским сложнее...так же простои с правобрежным...зря асфальт клали при кучме...он тоже сошел уже..((
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23.02.2023 09:05 Ответить
Белгород бавовна - похоже склад БК рашистов улетел в воздух https://youtube.com/shorts/8nST7wCoxpA
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22.02.2023 23:33 Ответить
Костьор трещіт так, тєпло, по домашнєму...
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22.02.2023 23:50 Ответить
І по чому вони стрілятимуть? По складам з продовольством? Мостам через Дніпро? Водоочистним спорудам?
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23.02.2023 00:19 Ответить
в телеге писали ..это шо за техногенные обьекты мосты шо ли..кринжатина..и про пво писали
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23.02.2023 01:21 Ответить
Іноді таке враження, що підказують куди бити.
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23.02.2023 05:18 Ответить
100 процентів. і ні слова про відповідь по їх обьєктах.
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23.02.2023 06:03 Ответить
Речник дебіл рідкисний дбай більше по покращеня поставок що потрібно ПС а не звезди що буде на весні Якісь кроти у верхівках
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23.02.2023 07:40 Ответить
Я не зрозумів. Він за нас чи за ворога? Поки кацапи не будуть чути сирен пт, стояти в чергах за їжею то не буде великих змін. Може варто було б озвучити цілі (можливі) в рашці. Волого-донський канал, кримський міст, дороги з Криму до Херсонщини та Запоріжчини. Аеродроми в Криму та на відстані 300 км від України в кацапщині
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23.02.2023 08:31 Ответить
Нам упорно повторяют, что Х 22 сбить нельзя тем, что у нас на вооружении.
М. Солонин записал видео, разобрал-разложил-схематизировал и сделал вывод что такая ракета подарок для зенитчика: https://www.youtube.com/watch?v=Y4nU4efQI_I&list=PLN4JaHJl48UZbKW7o8UmYfPl6-vEOb97q&index=2&ab_channel=MarkSolonin Можно ли сбить ракету Х-22 /Техникум Марка Солонина - YouTube .
Солонин - инженер-авиаконструктор по образованию и первоначальному роду деятельности.
Если бы кто-то из специалистов в этой области пошагово, со ссылками, опроверг то, что объяснил нам Солонин, утверждающий, что и "Бук", и С-300 обязаны ЭТО сбивать ( не говоря уже про несколько поставленных нам Западом современных образцов, то я бы, и то мы бы поверили не Солонину. А это произошло, и я что-то где-то пропустил?
18 февраля в Хмельницкий прилетели два "Калибра" с акватории Чёрного моря. Посмотрите, где Хмельницкий, а где акватория, и спросите у Игната, что он думает по этому поводу, тем более, что о пуске 2-х ракет сообщил просто глава Николаевской ОВА. Но не он же эти пуски обнаружил, ему сообщили, а значит обнаружили ещё раньше, чем он выложил информацию в "Телеграм".
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23.02.2023 09:21 Ответить
 
 