Блекаут не удался, Украине следует готовиться к ударам России по другим объектам, - Игнат
Российские оккупанты не смогли погрузить Украину в блэкаут своими ракетными ударами по энергетической инфраструктуре в зимний период. Теперь враг может изменить тактику, поэтому летом следует готовиться к ударам по другим объектам.
"Что касается массированных обстрелов по энергетической инфраструктуре, то понятно, что украинская энергетика уже адаптировалась к такому противостоянию с врагом, быстро мобилизуя бригады и восстанавливая повреждения. Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше. Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому возможно уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры", – отметил в интервью NV спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Украина уже проходила весенний и летний период войны в 2022 году. Представитель Воздушных сил предположил, что ничего не изменится, однако у врага будут проблемы с личным составом, поскольку мобилизованных нужно обучать, а за месяц Россия потеряла в Украине такое число военных, сравнимое с количеством личного состава армии средней страны Европы.
В то же время Игнат предупредил, что Украине следует готовиться к ударам оккупантов по другим важным объектам. По его мнению, враг может бить ракетами по транспортной инфраструктуре или гидротехническим сооружениям.
"Поэтому Воздушным силам следует усиливаться и ожидать скорейшего возвращения наших воинов из учений. А вместе с ними и прибытия средств ПВО/ПРО, таких как ЗРК SAMP/T и Patriot. Это именно то, что нам нужно против баллистики и отдельных видов крылатых ракет, таких как Х-22. И защищать ими приоритетные направления от ударов, в частности баллистическими ракетами", - подытожил Игнат.
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Ото точно, що болтун це знахідка..дебіли бл...
Касается и следующего комментария тоже.
М. Солонин записал видео, разобрал-разложил-схематизировал и сделал вывод что такая ракета подарок для зенитчика: https://www.youtube.com/watch?v=Y4nU4efQI_I&list=PLN4JaHJl48UZbKW7o8UmYfPl6-vEOb97q&index=2&ab_channel=MarkSolonin Можно ли сбить ракету Х-22 /Техникум Марка Солонина - YouTube .
Солонин - инженер-авиаконструктор по образованию и первоначальному роду деятельности.
Если бы кто-то из специалистов в этой области пошагово, со ссылками, опроверг то, что объяснил нам Солонин, утверждающий, что и "Бук", и С-300 обязаны ЭТО сбивать ( не говоря уже про несколько поставленных нам Западом современных образцов, то я бы, и то мы бы поверили не Солонину. А это произошло, и я что-то где-то пропустил?
18 февраля в Хмельницкий прилетели два "Калибра" с акватории Чёрного моря. Посмотрите, где Хмельницкий, а где акватория, и спросите у Игната, что он думает по этому поводу, тем более, что о пуске 2-х ракет сообщил просто глава Николаевской ОВА. Но не он же эти пуски обнаружил, ему сообщили, а значит обнаружили ещё раньше, чем он выложил информацию в "Телеграм".