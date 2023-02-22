Лучше бы Байден с Путиным поговорили друг с другом и сделали так, чтобы война закончилась как можно быстрее, - Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал к прямым переговорам президентов США и России для скорейшего окончания войны в Украине.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, пишет "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание Magyar Hirlap, передает Цензор.НЕТ.
Cийярто отвечал на вопрос об отдельных выступлениях президентов США и России 21 февраля.
"Они могли бы сделать гораздо большую услугу человечеству, если бы вчера поговорили друг с другом", - сказал глава МИД Венгрии.
"Эта война должна закончиться немедленно. Если не будет немедленного прекращения огня и мирные переговоры не начнутся немедленно, могут возникнуть огромные проблемы", - добавил он.
Сийярто считает, что "было бы замечательно, если бы американцы и россияне наконец-то поговорили друг с другом и сделали все возможное, чтобы эта война закончилась как можно быстрее".
Напомним, 21 февраля Владимир Путин выступил с речью перед Федеральным собранием. Он снова обвинил Запад в войне, которую Россия ведет против Украины, и пообещал продолжать боевые действия.
Путин пригрозил, что в случае поставок в Украину более дальнобойных систем Россия будет "далее отодвигать угрозу" от российских границ.
Также он заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
В этот же день президент США Джозеф Байден находился с визитом в Польше. В своем выступлении в Варшаве он обратился к россиянам и заверил, что США не намерены атаковать или разрушать РФ. По его словам, США и Европа никогда не угрожали России.
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Скажи мені, хто твій партнер, і я назву твій гендер. У даному випадку - пасивний поц.
1. Он действитеьно дебил или воняет за кацапские деньги?
2. Если последнее, почему США и Европа это терпят и не щелкнут шавку по носу?
Намекает шо Мацква с Америкой воюет.
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