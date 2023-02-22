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Новости Война
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Лучше бы Байден с Путиным поговорили друг с другом и сделали так, чтобы война закончилась как можно быстрее, - Сийярто

байден,путін

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал к прямым переговорам президентов США и России для скорейшего окончания войны в Украине.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, пишет "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание Magyar Hirlap, передает Цензор.НЕТ.

Cийярто отвечал на вопрос об отдельных выступлениях президентов США и России 21 февраля.

"Они могли бы сделать гораздо большую услугу человечеству, если бы вчера поговорили друг с другом", - сказал глава МИД Венгрии.

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"Эта война должна закончиться немедленно. Если не будет немедленного прекращения огня и мирные переговоры не начнутся немедленно, могут возникнуть огромные проблемы", - добавил он.

Сийярто считает, что "было бы замечательно, если бы американцы и россияне наконец-то поговорили друг с другом и сделали все возможное, чтобы эта война закончилась как можно быстрее".

Напомним, 21 февраля Владимир Путин выступил с речью перед Федеральным собранием. Он снова обвинил Запад в войне, которую Россия ведет против Украины, и пообещал продолжать боевые действия.

Путин пригрозил, что в случае поставок в Украину более дальнобойных систем Россия будет "далее отодвигать угрозу" от российских границ.

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Также он заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

В этот же день президент США Джозеф Байден находился с визитом в Польше. В своем выступлении в Варшаве он обратился к россиянам и заверил, что США не намерены атаковать или разрушать РФ. По его словам, США и Европа никогда не угрожали России.

Автор: 

Байден Джо (2791) Венгрия (1963) путин владимир (31335) Сийярто Петер (324)


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Топ комментарии
+59
Сіярто зробив би послугу людству аби здох.
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22.02.2023 23:41
+54
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22.02.2023 23:41
+47
Офигеть наглость... Это он практически повторил нарративы кремля. Мол рэфия не с Украиной, а со штатами воюет. Поэтому война прекратится по договору РФ и США. Мде. И это говорит глава МИДа страны члена НАТО и ЕС
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22.02.2023 23:44
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прав был сапёр Водичка.
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22.02.2023 23:39 Ответить
Буратина не субъектен?
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23.02.2023 00:25 Ответить
Сіярто зробив би послугу людству аби здох.
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22.02.2023 23:41 Ответить
вместе с орбаном
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22.02.2023 23:47 Ответить
Краще б тато цього сіярта свого часу вчасно висмикнув або скористався кондоном.
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23.02.2023 07:59 Ответить
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22.02.2023 23:41 Ответить
*******!
Ти ще навшпиньки встань, щоб тебе світові папіки помітили!
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22.02.2023 23:41 Ответить
без мадярів русні китайців і аятолл світ був би ідеальним
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22.02.2023 23:42 Ответить
Толстомордого Ына забыли
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23.02.2023 00:01 Ответить
Нафіга коментувати волання кишенькової чихуахуа кремля
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22.02.2023 23:42 Ответить
I це ними тау-китайскькi куммунестичегокуда залюбки ласують? А чим ласують мадярськi товаришi, либонь також вихiдцi iз Азii.
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23.02.2023 06:09 Ответить
Не тебе путинской шестерке что-то советовать президенту Америки,гнида мадьярская.
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22.02.2023 23:43 Ответить
******, в очередной раз доказал это
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22.02.2023 23:43 Ответить
Офигеть наглость... Это он практически повторил нарративы кремля. Мол рэфия не с Украиной, а со штатами воюет. Поэтому война прекратится по договору РФ и США. Мде. И это говорит глава МИДа страны члена НАТО и ЕС
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22.02.2023 23:44 Ответить
Схоже що "пята колона ***** в Європі".
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23.02.2023 00:16 Ответить
Да тут даже не колонна. Тут как будто филиал кремля в составе Евросоюза. То же самое говорили, только другими словами и письков с Машкой захаровой, и алкоголик Медведев, и вчера главпуйло на путинге в москве
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23.02.2023 00:22 Ответить
К сожалению нравится нам это или нет, во многом так и виднеется ситуация со многих вышек вне стран СНГ. Я вас уверяю, если бы или Сша или россии не было на этом свете физически, таких войн как в Кореи или Вьетнаме или Афганистане не было бы. Как и не было бы Кубинского кризиса и Сирийской войны. Сами конфликты конечно же могли бы и произойти, но были бы скоротечны и решаемы в куда более короткие промежутки времени.
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23.02.2023 03:18 Ответить
Ще одне кончене х..ло/
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23.02.2023 03:48 Ответить
Згоден з вами! Засмерділо прілими кацапськими онучами.
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23.02.2023 07:54 Ответить
устами ху..соса, говорит *****!
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22.02.2023 23:44 Ответить
Для Петера Сійярто бацька - партнер.

Скажи мені, хто твій партнер, і я назву твій гендер. У даному випадку - пасивний поц.
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22.02.2023 23:47 Ответить
Скоко вас можна уже ***** посылать,, ****** угорці.
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22.02.2023 23:48 Ответить
Уже.
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23.02.2023 06:11 Ответить
як можна бути таким їбанутим?
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22.02.2023 23:48 Ответить
мне интересно 2 вещи
1. Он действитеьно дебил или воняет за кацапские деньги?
2. Если последнее, почему США и Европа это терпят и не щелкнут шавку по носу?
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22.02.2023 23:49 Ответить
воняет, потому что их щёлкают всё время. Сейчас воняет, потoму что без Siemens их Пакш-2 может легко превратиться в Норд Стрим-2.
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23.02.2023 00:37 Ответить
краще б два довбойоби сійрято с орбаном пішли б у дупу..
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22.02.2023 23:50 Ответить
там ще цiле кодло таких "********"...
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22.02.2023 23:51 Ответить
то вони такі "цікаві" доки в них сусіди адекватні, а як би довелося пожити біля ******** сусідів, як нам і Польщі, то трохи б переосмислили свою поведінку..
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22.02.2023 23:53 Ответить
Та ну нах... Земляки их, кровные и языковые братья - мордва, чем-то от них отличаются? Они ведь тоже всецело поддерживают пятиконечную звезду и руки-ноги, как и бестолковку за нее отдают.
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23.02.2023 06:16 Ответить
У иобиков подгорает долги перед кремлём. Но с головой они точно не дружит. В правильной стороне смогли бы дождать конец паханата и свободно уйти.
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22.02.2023 23:51 Ответить
Краще би цей продажний Сійярто закрив пельку і не базікав !!
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22.02.2023 23:52 Ответить
Мод'яр дурника включає...
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22.02.2023 23:53 Ответить
Кращеб твоя мама тебе зразу у корито свиняче родила, через 10 хвилин про тебе б ніхто і не згадав!
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22.02.2023 23:53 Ответить
Ну поки що США не воює з росією, тому якась дивна пропозиція.
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22.02.2023 23:54 Ответить
Я жодного разу не чув від ївбаних угорців, що для завершення війни потрібно, щоб окупант вивів свої війська з суверенної країни Україна, вони несуть різну йовбану путінскьку *****, тупо не зауважуючи суть проблеми... за що пуйло їм жирно відлистує, щоб вони і далі залишались такими нетямущими довбойобами...
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22.02.2023 23:55 Ответить
Вроде бы логично и просто, съ...сь обратно в свою помойку и нет войны, но нет, всякие петухи выдумывают тупые речи, лишь бы не сказать то что лежит на поверхности.
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23.02.2023 00:02 Ответить
ПНХ!!!
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22.02.2023 23:57 Ответить
Поистине рабская натура,это существо судит по себе и не может понять что такое воевать за свою Родину, за честь нации,за свободу ,жалкий и завистливый кафар
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22.02.2023 23:59 Ответить
КРАЩЕ ЗДОХНИ сІЯРТО ТВАРИНА
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23.02.2023 00:00 Ответить
О чем будет говорить президент страны топ1 с непонятным хмырем, хрен вонючей кацапской помойки? Это все равно что королю с бомжем якшаться
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23.02.2023 00:00 Ответить
Краще б тупі угорські сраколизи Уйла позатикали б свої брудні пельки і вилизували б мовчи!!! Чому це лайно досі в НАТО та ЄС - дивує...
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23.02.2023 00:04 Ответить
Краще б ти ***** ***** сходив
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23.02.2023 00:05 Ответить
Війна закінчилася б негайно, якби пуцин не з Байденом поговорив, а дав команду своїм військам залишити територію України. Сіярто комить під ідіота, якщо вдає, що цього не розуміє, або справді є ідіотом.
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23.02.2023 00:07 Ответить
С 1,5% ввп разговаривать?
Намекает шо Мацква с Америкой воюет.
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23.02.2023 00:09 Ответить
краще б ***** убрался ***** и орбана с собой прихватил
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23.02.2023 00:11 Ответить
Голова МЗС Словаччини сказав вже. Пішов на ***
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23.02.2023 00:13 Ответить
Яке воно ******* то Сєяро чи як там його.... пздц.
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23.02.2023 00:15 Ответить
Моль опять давит на своих мадярских марионеток. Так ему хочется быть директором мира ))
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23.02.2023 00:33 Ответить
Краще б вони домовилися про розділ Угорщини між Україною та, наприклад Австрією. Ну в обмін, звичайно, на гарантії особистої безпеки для Орбана. Ото була б несподіванка для терплячих угорців - БУДАПЕШТ 2023. Може б тоді зрозуміли ціну підтримки фашистських режимів двічи за 80 років. Полупокер угорський
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23.02.2023 00:36 Ответить
я тут вам еще одного ****** принёс:
Илон Маск обвинил заместителя госсекретаря США в эскалации боевых действий на территории Украины: «Никто продвигает эту войну больше, чем Нуланд», - написал бизнесмен в Twitter.
Ранее Виктория Нуланд заявила, что военные базы в Крыму являются «легитимными целями для Киева».
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23.02.2023 00:41 Ответить
з терористами не домовляються, угрофін довбаний!
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23.02.2023 02:04 Ответить
мадяри знову за фашистів, . все не угомоняться.. терористи з рф їм союзнички, .. фіноугри кончені..
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23.02.2023 02:11 Ответить
краще б **@ло своє закрив
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23.02.2023 02:43 Ответить
Венгрия - легитимная цель ЗСУ как и трактор Белорусь.
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23.02.2023 03:52 Ответить
Краще б мадяри не *******-може б зійшли за мудрих...а так, лайно лайном. І оце утворення, мадярія, член НАТО?! Уявляю, як би вони "захищали" інтереси НАТО... та в принципі не потрібно і уявляти-все на виду
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23.02.2023 05:29 Ответить
цей пан Сійярто так за нас, українців, переймається - відчайдушний, намагається допомогти... сердешний схоже не розуміє що пуйло через місяць або два помре, річь про інше - скоро кордонів не стане між угорщиною і закарпаттям по справжньому, як в ЄС - і повір, Сіряйто, тоді ти виючи п'ятий кут шукати почнеш і ніхто тебе не порятує
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23.02.2023 06:18 Ответить
петушара вонючая сиярто с нижней части курятника у нужника высказался... падел... чтоб твоя недоугорщина распалась на 100 кусков... безвозвратно... чтобы слово сиярто стало обозначением идиотизма, неполноценности и идиотизма...
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23.02.2023 06:43 Ответить
цифру мадярії на мапі світу не кожен одразу знайде)) зато орбансіярто встигли ************ багатьом народам так що стали візиткою цієї цифри на мапі світу...
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23.02.2023 06:43 Ответить
вот так, оказывается, а я и не догадывался
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23.02.2023 06:51 Ответить
Воно то ничего кабы что, но это не токмо кабы что, а прямо почём зря.
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23.02.2023 07:06 Ответить
Кінець війни і мир - це вивід кацапських терористичних військ з України. Все. А так мадяри діють виключно на користь московії. Немає бажання віддати кацапам Угорщини і свій народ, як це зробив лукашенеко? Негарно торгувати чужими територіями і чужим життям.
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23.02.2023 07:20 Ответить
Научился у старшего брата дурака изображать
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23.02.2023 07:30 Ответить
Краще б Сіярто працював в МЗС Роісі і кукурікав разом з Лавровим та Захаровою.
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23.02.2023 07:50 Ответить
Хиярто тоже хочет в Гаагу. И это правильно. с орбяном вместе. СЛАВА УКРАИНЕ!
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23.02.2023 08:09 Ответить
а ще Зеленському із Дудою можна переговорити що робити із угорщиною
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23.02.2023 09:55 Ответить
****** такие же кремлевские шлюхи как и белокацапы.
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23.02.2023 10:20 Ответить
Обіссяний чмошнік
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23.02.2023 10:22 Ответить
Так раша еще не проводит СВО против США. Чего ж тогда встречаться президентам раши и Америки?)))
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23.02.2023 10:50 Ответить
Как уже задолбало это Обсийярто!
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23.02.2023 13:06 Ответить
 
 