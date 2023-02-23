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Авиация и артиллерия ВСУ в течение 22 февраля поразили 12 районов сосредоточения оккупантов и техники, - Генштаб

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Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации ВСУ по оккупантам в течение 22 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы противника".

Смотрите: Украинская артиллерия и авиация остановила очередное наступление окупантов вблизи Бухмута. ВИДЕО

авиация (2834) Генштаб ВС (6339) артиллерия (637)


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кацапам свежий б\к подвезли

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23.02.2023 02:08 Ответить
Я на таке надивився по молодості - колись возили в Сибіру працювать на склади Тиждень там жили - "переукладку" снарядів у штабелях робили Береш ящик, піднімаєш, а з нього дно випадає і ті снаряди тобі на ноги падають…
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23.02.2023 04:48 Ответить
антикваріат.думаю в такому ж стані рашистська ядерна пугалка
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23.02.2023 07:25 Ответить
Реальная ситуация - хрен знает. Наверняка там почти всё сгнило. Но одну бiмбу для показухи держать всё таки может.
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23.02.2023 09:28 Ответить
най Господь допомогає і береже всіх тих хто кацапню нищіть.
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23.02.2023 04:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=W3q8Od5qJio&list=RDEMNfxU2Vk5xtTODj0ixpqOsQ&start_radio=1 Rammstein
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23.02.2023 05:51 Ответить
 
 