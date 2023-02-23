Авиация и артиллерия ВСУ в течение 22 февраля поразили 12 районов сосредоточения оккупантов и техники, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации ВСУ по оккупантам в течение 22 февраля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы противника".
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