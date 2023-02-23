США рассматривают возможность обнародования разведданных о планах Китая по поставкам оружия РФ, - The Wall Street Journal
Администрация Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай думает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники в Белом доме.
По данным собеседников WSJ, Китай до сих пор вел себя осторожно, в основном ограничиваясь покупкой у РФ нефти, однако сейчас китайское руководство размышляет над тем, не отказаться ли от такого подхода.
По оценке разведок США и союзников, в вопросе, как Китай может помочь России, становится гораздо меньше неопределенности, пишет газета. Впрочем, по оценке разведок, Пекин пока не принял решение о поставках оружия РФ.
Отмечается, что обсуждение вопроса публичного раскрытия информации о потенциальных планах Китая происходит накануне заседания Совбеза ООН, которое будет посвящено первой годовщине российского вторжения в Украину.
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Багато країн третього світу мріють про перенос виробництв західних корпорацій до них
Але!!!!
Ніколи не треба класти всі виробничі яйці і один кошик (країну) !!!!
За останні десятиліття , захід перевів до китаю мало не половину своєї промисловості , особливу ту частину що випускає товари широкого вжитку . Тепер будь яка дрібниця , що продається в Європі від електродрильок Бош і Метабо , до звичайних трусів , випускається в Китаї . Бо там чи не найдешевша робоча сила у світі , то ж для бізнесу це - величезна вигода .
Я навіть не уявляю , як європейці зможуть закрити всі ці свої заводи і фабрики на території китаю , щоб торгівля з китайцями припинилась . .
Тоді чайна залишиться з півтора міліарда голодних ротів
Перенос виробництва це - болюча відмова від активів в одній країні , створення їх в іншій , фактично - побудова всього виробництва з нуля , а це все - додаткові незаплановані великі витрати ,, бізнесу таке - ну ду-у-уже не подобається . От навіть з країни агресора - паРаші , на яку наклали санкції , і то - західний бізнес , за рік , вивів лише близько 10 % своїх компаній . А китай і взагалі не під санкціями . То ж сподіватися що західний бізнес добровільно відмовиться від китайського ринку праці - дуже наївно . Для них це стане втратою десятків , якщо не сотень , млрд прибутків .
Завдяки західним інвестиціям їхня середня зарплата росла на 50 - 100 дол щорічно . От тепер і доросла - до 1000 і більше дол .