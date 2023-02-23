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Новости Агрессия России против Украины Война
16 080 20

США рассматривают возможность обнародования разведданных о планах Китая по поставкам оружия РФ, - The Wall Street Journal

китай

Администрация Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай думает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники в Белом доме.

По данным собеседников WSJ, Китай до сих пор вел себя осторожно, в основном ограничиваясь покупкой у РФ нефти, однако сейчас китайское руководство размышляет над тем, не отказаться ли от такого подхода.

По оценке разведок США и союзников, в вопросе, как Китай может помочь России, становится гораздо меньше неопределенности, пишет газета. Впрочем, по оценке разведок, Пекин пока не принял решение о поставках оружия РФ.

Отмечается, что обсуждение вопроса публичного раскрытия информации о потенциальных планах Китая происходит накануне заседания Совбеза ООН, которое будет посвящено первой годовщине российского вторжения в Украину.

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Китай (2991) оружие (10224) россия (95702) США (26877)


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Топ комментарии
+12
перестаньте торгувати з китаєм,не купуйте в них товари і не постачайте їм товарів і технологій,введіт проти них санкції драконівські,тоді не треба буде думати чим воювати з китаєм і коли він нападе на когось.їх треба тримати на короткому повідку,щоб вони думали не про війну,а про те що будуть їсти завтра,тоді всім буде добре і ніхто не буде думати про війну.В цьому і полягає демократія-не воювати відстоюючи свої переконання,а не допускати до війни.Є багато недодержав з недолюдьми які хотять самомтвердитися за рахунок вбивства інших.Не дозволяйте!!! Дійте на випередження.А китай треба опускати!!!
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23.02.2023 07:46
+11
Так "Валька-полстакана" (Матвієнко) чітко сказала, ще років два тому, на засіданні ГосДури, що Росія залежна від поставок з Китаю навіть у забезпеченні цвяхами!!! Росія їх перестала вироблять! То що вже казать про якісь мікросхеми?!
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23.02.2023 07:36
+7
Схоже ми стоїмо на порозі ліквідації одразу двох епох: епохи країни-бензоколонки (парашиї) - вже майже виконано і епохи країни дешевих шмоток(китаю). бо без Заходу, китай - ніхто.
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23.02.2023 07:42
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А нахрена вяликой и самодостаточной помощь? Путан сказал что у них все в шоколаде.
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23.02.2023 07:26 Ответить
Так "Валька-полстакана" (Матвієнко) чітко сказала, ще років два тому, на засіданні ГосДури, що Росія залежна від поставок з Китаю навіть у забезпеченні цвяхами!!! Росія їх перестала вироблять! То що вже казать про якісь мікросхеми?!
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23.02.2023 07:36 Ответить
Пам*ятаю цей її виступ. Цитували в стрічках новин.
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23.02.2023 07:41 Ответить
Мені важко уявити, як західні розвідки діють в Китаї. Як китайці в США, Канаді та ЄС навпаки, дуже добре уявляю.
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23.02.2023 07:38 Ответить
Усе елементарніше ніж Ви можете собі уявити.... Гроші, шантаж і т.д. + їх багато, а це велике розгалуження у доступах..... Пояснення ще може бути в їх корупціонерах, яких кожен день розстрілюють
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23.02.2023 08:24 Ответить
Схоже ми стоїмо на порозі ліквідації одразу двох епох: епохи країни-бензоколонки (парашиї) - вже майже виконано і епохи країни дешевих шмоток(китаю). бо без Заходу, китай - ніхто.
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23.02.2023 07:42 Ответить
Дешеві шмотки виробляють також у В'єтнамі (електроніка), Бангладеш (одяг), Індії (електроніка, фармацевтика і т.д.)
Багато країн третього світу мріють про перенос виробництв західних корпорацій до них

Але!!!!
Ніколи не треба класти всі виробничі яйці і один кошик (країну) !!!!
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23.02.2023 08:39 Ответить
Там справа трохи в іншому: по-перше, китайці вже не працюють за $500, їм потрібна умовна $1000, а це додаткові витрати; по-друге, ахєрєвша політика пекіна щодо того ж Тайваню, мотивує західні компанії йти з Китаю у більш безпечні країни. По-третє, В'єтнами і Камбоджи не стоять на місці і заохочують інвестицій, нові робочі місця.
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23.02.2023 11:15 Ответить
перестаньте торгувати з китаєм,не купуйте в них товари і не постачайте їм товарів і технологій,введіт проти них санкції драконівські,тоді не треба буде думати чим воювати з китаєм і коли він нападе на когось.їх треба тримати на короткому повідку,щоб вони думали не про війну,а про те що будуть їсти завтра,тоді всім буде добре і ніхто не буде думати про війну.В цьому і полягає демократія-не воювати відстоюючи свої переконання,а не допускати до війни.Є багато недодержав з недолюдьми які хотять самомтвердитися за рахунок вбивства інших.Не дозволяйте!!! Дійте на випередження.А китай треба опускати!!!
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23.02.2023 07:46 Ответить
Торгівля з китаєм припиниться не раніше ніж там закриються тисячі підприємств відомих європейських брендів . !
За останні десятиліття , захід перевів до китаю мало не половину своєї промисловості , особливу ту частину що випускає товари широкого вжитку . Тепер будь яка дрібниця , що продається в Європі від електродрильок Бош і Метабо , до звичайних трусів , випускається в Китаї . Бо там чи не найдешевша робоча сила у світі , то ж для бізнесу це - величезна вигода .
Я навіть не уявляю , як європейці зможуть закрити всі ці свої заводи і фабрики на території китаю , щоб торгівля з китайцями припинилась . .
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23.02.2023 08:34 Ответить
Проблема елементарно вирішується переносом виробництва в інші "дешеві" країни

Тоді чайна залишиться з півтора міліарда голодних ротів
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23.02.2023 08:41 Ответить
Apple вже закрив свою мегафабрику в чайні і переносить виробництво в Індію
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23.02.2023 08:43 Ответить
Так я ж про це і кажу - торгівля з китаєм припиниться не раніше ніж там закриються тисячі підприємств відомих європейських брендів, )) але не все так - елементарно просто , і не все так швидко і гладко .
Перенос виробництва це - болюча відмова від активів в одній країні , створення їх в іншій , фактично - побудова всього виробництва з нуля , а це все - додаткові незаплановані великі витрати ,, бізнесу таке - ну ду-у-уже не подобається . От навіть з країни агресора - паРаші , на яку наклали санкції , і то - західний бізнес , за рік , вивів лише близько 10 % своїх компаній . А китай і взагалі не під санкціями . То ж сподіватися що західний бізнес добровільно відмовиться від китайського ринку праці - дуже наївно . Для них це стане втратою десятків , якщо не сотень , млрд прибутків .
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23.02.2023 09:15 Ответить
Не найдешевша. Середня заробітна платня в Китаї в 2022 році складала 1,227 доларів США на місяць. Для прикладу, у нас біля 360 доларів.
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23.02.2023 09:36 Ответить
Я мав на увазі - була чи не найдешевша . Була 10 - 20 токів тому , коли Європа тільки починала інвестувати в китай . А зараз вже ні , зараз китайці отримують більш - менш ..
Завдяки західним інвестиціям їхня середня зарплата росла на 50 - 100 дол щорічно . От тепер і доросла - до 1000 і більше дол .
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23.02.2023 09:58 Ответить
Брешеш,рашисте,хоч і видаєш себе за українця!Брехня і нахабство брехати видає в тобі таки кацапа!
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23.02.2023 10:42 Ответить
Ти довбанувся?
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23.02.2023 12:11 Ответить
Бізнес нажаль не живе такими категоріями по-людськи чи не по-людськи, він існує за принципом вигідно чи не вигідно й бажано з найменшими витратами. Я живу в одному нашому місті де є завод по ремонту моторів для літаків Міг та Су. І не дивлячись на війну він понині робить замовлення для китайців й вчить їх спеців(а це взагалі тупо). І за весь час рашистських ракетних обстрілів по ньому ні разу не цілили. Це щоб ви розуміли хто такі китайці в ій війни. Ці вузькоокі можуть нашу війну швидко зупинити але значить їм це вигідно....
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23.02.2023 12:17 Ответить
Китай таким чином досягне ізоляції подібної до ізоляції Росії. Але це їх вибір.
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23.02.2023 09:52 Ответить
Розвідки західні працюють!! Респект штатам, на слово вже давно нікто не довіряє (китайозам тим паче!!!). Сподіваємось, що Китай не примкне до паРаши, Сев Кореї та ірану (до стану диктатур ізгоїв цивілізаціі)
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23.02.2023 11:11 Ответить
 
 