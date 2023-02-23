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"Жалобы Пригожина" подтверждают, что его кичливость независимостью "Вагнера" от Минобороны РФ была ложью, - ISW

вагнер,пригожин

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин прямо обвинил Министерство обороны России в жестоком обращении с наемниками, что вызвало сильную негативную реакцию в информационном пространстве и поддержало предварительные оценки о расколе в военном командовании РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Пригожин обвинил Минобороны во лжи о снабжении всех частей необходимыми артиллерийскими боеприпасами, заявив вместо этого, что силы Вагнера получают только 20 процентов обещанного арсенала.

Пригожин заявил, что заявление Минобороны является плевком в адрес ЧВК и попыткой скрыть преступления.

Пригожин опубликовал досье, в котором противопоставляет использование артиллерийских боеприпасов силами "Вагнера" тому, что Минобороны выдает другим военным частям.

Многие известные российские блогеры бросились защищать Пригожина.

"Жалобы Пригожина "подтверждают, что его более раннее хвастовство независимостью "Вагнера" от Минобороны России было ложью", - отмечают аналитики.

Читайте: Террорист Пригожин показал десятки трупов "вагнеровцев", которых ВСУ уничтожили за один день. ФОТО 18+

армия РФ (19400) ЧВК Вагнер (1332) Пригожин Евгений (399) ISW (493)


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Топ комментарии
+13
Так та "незалежність" та "приватність" завжди була "фікцією" - просто Кремлю потрібен був "лівий" інструмент, яким він міг-би проводить "брудні воєнні операції" залишаючись більш-менш "чистеньким"
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23.02.2023 07:23
+7
У непримиренній боротьбі Пригожина та Шойгу повної та остаточної перемоги бажаю обом
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23.02.2023 07:19
+6
Розвертає своїх півнів на маскву. Подвійна користь- і *********** здобудете і помародьорити є що.
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23.02.2023 07:21
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У непримиренній боротьбі Пригожина та Шойгу повної та остаточної перемоги бажаю обом
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23.02.2023 07:19 Ответить
там в їхньому клоповнику вони вже й самі не знають, хто кому приходиться жабою, а хто гадюкою ))
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23.02.2023 07:33 Ответить
Розвертає своїх півнів на маскву. Подвійна користь- і *********** здобудете і помародьорити є що.
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23.02.2023 07:21 Ответить
Кацапів слухати , себе не поважати ,
бо вони всі брешуть , брешуть ,
як скажені собаки у місячну ніч 😠
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23.02.2023 07:23 Ответить
Так та "незалежність" та "приватність" завжди була "фікцією" - просто Кремлю потрібен був "лівий" інструмент, яким він міг-би проводить "брудні воєнні операції" залишаючись більш-менш "чистеньким"
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23.02.2023 07:23 Ответить
У звіті також іде мова про снарядний голод. Російський наступ настільки неефективний, що його майже непомітно, російські сили нормували снаряди та ********** для підтримки атак на бахмутському, лиманському та вугледарському напрямках, зберігаючи снаряди на інших ділянках російські артилерійські запаси скоротилися до 30 відсотків від загальної кількості снарядів. Російська тактика навколо Бахмута і Вугледару значною мірою перейшла від артилерійських та механізованих атак до атак піхоти через брак снарядів та бронетехніки. Росія направила на передову понад 90% зі своїх 316 000 мобілізованих військовослужбовців, що ще раз підтверджує оцінки Заходу та ISW про те, що російські збройні сили не мають значних невикористаних боєздатних резервів. Заявлена Кремлем мета виробляти 800 танків на рік нереалістична, Росія вже втратила не менше ніж 1500 танків і, можливо, до 2000, як раніше повідомляв ISW. Буданов також зауважив, що російська тактика навколо Бахмута та Вугледару значною мірою перейшла від артилерійських та механізованих атак до атак піхоти через брак снарядів та бронетехніки. Росія направила на передову понад 90% зі своїх 316 000 мобілізованих військовослужбовців, що вкотре підтверджує оцінки Заходу і ISW у тому, що з російських збройних сил немає значних невикористаних боєздатних резервов. Тому треба триматися і перемолоти останні залишки російського наступального потенціалу і як би не було важко, він скоро зійде нанівець - снаряди закінчуються, м'ясо чудово перемелюється без броні та підтримки артилерії, тож хай м'ясорубка працює надали, а прадює вона чудово
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23.02.2023 07:40 Ответить
Бреше зек пригожин і сьогодні. Якщо це була би правда, то його давно потягли на кічу, то є брехлива комбінація опущеного зека на створення пастки для ЗСУ, Це моя особиста думка. Думаю, що командири ЗСУ про це знають.
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23.02.2023 07:43 Ответить
підкажіть мені хоч щось, що від кацапії не було брехнею
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23.02.2023 08:24 Ответить
ну скажімо не брехнею, а впевненістю, що саме його вояк совкова система "обслужить" краще. а вийшло как всєгда.
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23.02.2023 08:27 Ответить
Пригожин сегодня сообщил "о начале отгрузки боеприпасов" для Вагнера.
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23.02.2023 08:36 Ответить
Пішла відгрузка для Вагнера, хтось інший буде ковтати українські снаряди.
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23.02.2023 09:32 Ответить
 
 