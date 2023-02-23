"Жалобы Пригожина" подтверждают, что его кичливость независимостью "Вагнера" от Минобороны РФ была ложью, - ISW

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин прямо обвинил Министерство обороны России в жестоком обращении с наемниками, что вызвало сильную негативную реакцию в информационном пространстве и поддержало предварительные оценки о расколе в военном командовании РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Пригожин обвинил Минобороны во лжи о снабжении всех частей необходимыми артиллерийскими боеприпасами, заявив вместо этого, что силы Вагнера получают только 20 процентов обещанного арсенала.

Пригожин заявил, что заявление Минобороны является плевком в адрес ЧВК и попыткой скрыть преступления.

Пригожин опубликовал досье, в котором противопоставляет использование артиллерийских боеприпасов силами "Вагнера" тому, что Минобороны выдает другим военным частям.

Многие известные российские блогеры бросились защищать Пригожина.

"Жалобы Пригожина "подтверждают, что его более раннее хвастовство независимостью "Вагнера" от Минобороны России было ложью", - отмечают аналитики.

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