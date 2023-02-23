Из-за провала под Угледаром отдельные подразделения оккупантов отказываются от участия в наступательных действиях, - Генштаб

В связи с провалом наступления и значительными потерями в живой силе под Угледаром отдельные подразделения оккупантов отказываются от дальнейшего участия в наступательных действиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 23 февраля по поводу российского вторжения.

"В связи с провалом наступления и значительными потерями в живой силе под Угледаром, личный состав добровольческого, так называемого казачьего отряда, приданного 155 бригаде морской пехоты тихоокеанского флота, отказывается от дальнейшего участия в наступательных действиях", - говорится в сообщении Генштаба

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