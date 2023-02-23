Общие боевые потери РФ с начала войны – около 145 850 человек (+790 за сутки), 3350 танков, 2352 артсистемы, 6593 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 23 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 145 850 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.02.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 145 850 (+790) человек ликвидировано,

танков - 3 350 (+16) ед,

боевых бронированных машин - 6 593 (+24) ед,

артиллерийских систем - 2 352 (+7) ед,

РСЗО - 471 (+0) ед,

средства ПВО - 244 (+1) ед,

самолетов - 299 (+0) ед,

вертолетов - 287 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 029 (+3),

крылатые ракеты – 873 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5 215 (+3) ед,

специальная техника – 228 (+2).

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.