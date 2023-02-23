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Новости Агрессия России против Украины Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 145 850 человек (+790 за сутки), 3350 танков, 2352 артсистемы, 6593 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 23 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 145 850 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.02.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 145 850 (+790) человек ликвидировано,
  • танков - 3 350 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин - 6 593 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 2 352 (+7) ед,
  • РСЗО - 471 (+0) ед,
  • средства ПВО - 244 (+1) ед,
  • самолетов - 299 (+0) ед,
  • вертолетов - 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 029 (+3),
  • крылатые ракеты – 873 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5 215 (+3) ед,
  • специальная техника – 228 (+2).

Читайте: ВСУ отразили примерно 90 атак окупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 145 850 человек (+790 за сутки), 3350 танков, 2352 артсистемы, 6593 бронированные машины 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

армия РФ (19400) Генштаб ВС (6339) ликвидация (3608) уничтожение (7040) техника (1738)


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Топ комментарии
+19
Танкопад посилюється. Тенденція добра, ми тільки за її збереження.
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23.02.2023 08:11
+18
Слава ЗСУ!!
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23.02.2023 08:08
+16
Бінгооооо! 53 одиниці техніки і 800 чумардосів! Танки, ББМ та арта, ППО і спецтехніка це респект ЗСУ! Слава Україні!!!
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23.02.2023 08:30
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Слава ЗСУ!!
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23.02.2023 08:08 Ответить
40 единиц бронетехники! Где такая раздача была?
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23.02.2023 08:10 Ответить
Можливо, десь на мінне поле наїхали...
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23.02.2023 08:17 Ответить
скоріш за все в тилу накрили хаймарсами, бо позавчора було багато бавовни по кацапських тилах
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23.02.2023 12:01 Ответить
Танкопад посилюється. Тенденція добра, ми тільки за її збереження.
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23.02.2023 08:11 Ответить
І за збільшення ))
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23.02.2023 08:32 Ответить
Уже по кількості "побитого" можна приблизно визначить, чим займалися обидві сторони за добу Скоріш всього - кацапи знову "билися лобом" бронетехнікою об нашу оборону, підтримуючи штурмуючу позиції піхоту
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23.02.2023 08:11 Ответить
Авдіївка і Вугледар як завжди, та і Бахмут не стояв стороною. Кремінна там також є,хоч орки на 4 км просунулися в лісах.
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23.02.2023 09:20 Ответить
По знищеній кацапській техніці видно, що цілу ніч йшли величезні бої і ворог втратив не тільки в техніці, а і в живій силі. Звимчайно втратили і ми. Але перемога буде за нами, пуйло не збирається виходити з України, воно чекає на поступки і бажає захопити більше чужої землі.
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23.02.2023 08:24 Ответить
Бывший российский дипломат и советник российской миссии при офисе ООН в Женеве Борис Бондарев, ушедший в отставку из-за войны в Украине, резко раскритиковал президента РФ Владимира Путину.

Об этом он сказал в интервью Newsweek.

"Путин все потерял. Все должны понимать, что он не умный. Он не стратег, ему просто повезло, что его коллеги оказались еще более недальновидными, чем он. Сам он по-прежнему недальновиден, даже очень", - сказал он.

По словам Бондарева, Путин совершенно не думает ни о будущем, ни о возможных последствиях кровопролитной войны, которую развязал в Украине.

"Он не думает о завтрашнем дне. Он думает только о еще нескольких часах, в течение которых он сможет оставаться у власти. У него нет плана. Путин, конечно, думал, что война закончится через несколько дней, как это произошло в Крыму в 2014 году, и верил, что он завоюет Украину, а Запад просто примет это. Путин уже проиграл эту войну", - считает он.
По мнению экс-дипломата Кремля, единственный способ для России вернуться в международное сообщество - это покончить с режимом Путина.

"Президент России был и остается самой серьезной угрозой глобальному международному миру. Если бы не он, русские никогда бы не подумали о войне с украинцами", - добавил он.

Бондарев является единственным, кто ушел в отставку в знак протеста из-за войны в Украине. Перед отставкой в открытом письме он написал, что эта война является не только преступлением против украинского народа, но и "тяжким преступлением против русского народа".
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23.02.2023 08:29 Ответить
Тільки х@йло винен??? Ясно.. .👎
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23.02.2023 08:49 Ответить
Скажем так:він зачинщик. Сказав би Казахстан ворог, поперли б на Казахстан.
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23.02.2023 09:11 Ответить
"Єто бил приказ такой", "я не хотель воевать", виноват во всем гитлер" - десь вже таке чули.
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23.02.2023 11:37 Ответить
Бінгооооо! 53 одиниці техніки і 800 чумардосів! Танки, ББМ та арта, ППО і спецтехніка це респект ЗСУ! Слава Україні!!!
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23.02.2023 08:30 Ответить
на весну буде 150000 нетто для тари
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23.02.2023 08:52 Ответить
Якщо узяти до уваги ваш розклад, то десь до мільйона втрати через усі оказії. Лугадон і приват не рахували, тільки кадрових душ.
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23.02.2023 09:30 Ответить
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23.02.2023 10:09 Ответить
Оце ху....ло своє 23 лютого відмічає.
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23.02.2023 10:15 Ответить
Зробіть мені ще один літачок до завтра. Ну дуже хочеться....
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23.02.2023 10:28 Ответить
Завтра зсу просто зобов'язані збити літак рашистів, щоб був ювілейний 300-й. Хоча в них сьогодні 1 вже сам упав в Білгородській області СУ-25.
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23.02.2023 10:35 Ответить
Думаю наши его не засчитают на свой счёт.
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23.02.2023 14:18 Ответить
Вже багато разів таке було, що літачки на раші падали самі, але в стату Генштабу не й шли, навіть той, що в Єйську у під'їзд залетів
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23.02.2023 21:05 Ответить
Посчитал - в среднем по году получается 400 убитых российских оккупантов в день . . .
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23.02.2023 13:09 Ответить
с хвостиком...)))
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23.02.2023 22:59 Ответить
Вся та армада что стояла год назад у границы уже в гробах, ещё столько же без рук без ног или с дополнительными дырками для вентиляции.
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23.02.2023 14:17 Ответить
Техніку уточнили за вчорашній день? Чи за неділю, коли було пустовато в цих графах?..
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23.02.2023 15:29 Ответить
 
 