Общие боевые потери РФ с начала войны – около 145 850 человек (+790 за сутки), 3350 танков, 2352 артсистемы, 6593 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 23 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 145 850 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.02.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 145 850 (+790) человек ликвидировано,
- танков - 3 350 (+16) ед,
- боевых бронированных машин - 6 593 (+24) ед,
- артиллерийских систем - 2 352 (+7) ед,
- РСЗО - 471 (+0) ед,
- средства ПВО - 244 (+1) ед,
- самолетов - 299 (+0) ед,
- вертолетов - 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 029 (+3),
- крылатые ракеты – 873 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5 215 (+3) ед,
- специальная техника – 228 (+2).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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+19 Ivan Livliv #551274
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+18 vujko
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+16 Qq Qqq #455433
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Об этом он сказал в интервью Newsweek.
"Путин все потерял. Все должны понимать, что он не умный. Он не стратег, ему просто повезло, что его коллеги оказались еще более недальновидными, чем он. Сам он по-прежнему недальновиден, даже очень", - сказал он.
По словам Бондарева, Путин совершенно не думает ни о будущем, ни о возможных последствиях кровопролитной войны, которую развязал в Украине.
"Он не думает о завтрашнем дне. Он думает только о еще нескольких часах, в течение которых он сможет оставаться у власти. У него нет плана. Путин, конечно, думал, что война закончится через несколько дней, как это произошло в Крыму в 2014 году, и верил, что он завоюет Украину, а Запад просто примет это. Путин уже проиграл эту войну", - считает он.
По мнению экс-дипломата Кремля, единственный способ для России вернуться в международное сообщество - это покончить с режимом Путина.
"Президент России был и остается самой серьезной угрозой глобальному международному миру. Если бы не он, русские никогда бы не подумали о войне с украинцами", - добавил он.
Бондарев является единственным, кто ушел в отставку в знак протеста из-за войны в Украине. Перед отставкой в открытом письме он написал, что эта война является не только преступлением против украинского народа, но и "тяжким преступлением против русского народа".