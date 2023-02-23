Минобороны РФ заявило, что Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья
Российское Министерство обороны заявило, что киевский режим силами ВСУ и полка "Азов" готовит вооруженную провокацию против Приднестровья.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями Вооруженных сил Украины, включая запрещенный в России полком "Азов", сообщает российское Минобороны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "в качестве повода для вторжения в ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Минобороны России внимательно отслеживает ситуацию на границе Украины с ПМР и готово к реагированию на любые изменения обстановки".
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Beloded Viktor
показать весь комментарий24.02.2023 10:08 Ответить Мне нравится 0
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Якщо Молдова вирішить і попросить допомоги України або Румунії, то ця клоака буде зачинена раз в назавжди.
Роіся в цьому питанні мимо каси.