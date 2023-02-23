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Новости Агрессия России против Украины Война
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Минобороны РФ заявило, что Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья

фейк,провокація

Российское Министерство обороны заявило, что киевский режим силами ВСУ и полка "Азов" готовит вооруженную провокацию против Приднестровья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями Вооруженных сил Украины, включая запрещенный в России полком "Азов", сообщает российское Минобороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "в качестве повода для вторжения в ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Минобороны России внимательно отслеживает ситуацию на границе Украины с ПМР и готово к реагированию на любые изменения обстановки".

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Приднестровье (657) провокация (1464) россия (95702) Украина (44975) Минобороны рф (933)


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Топ комментарии
+43
Придністров'я - теріторія Молдови.

Якщо Молдова вирішить і попросить допомоги України або Румунії, то ця клоака буде зачинена раз в назавжди.

Роіся в цьому питанні мимо каси.
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23.02.2023 08:30
+32
Давно пора покончить с этим чиряком на заднице Украины, а потом перебросить войска на восток
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23.02.2023 08:27
+29
Раз Росія заговорила про "провокації" - значить вона її і готує Бо кацапня цим споконвіку займається!
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23.02.2023 08:32
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Актуальный вопрос в виду нехватки боеприпасов, остальное от лукавого
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24.02.2023 10:08 Ответить
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