Российские оккупанты 71 раз обстреляли Херсонщину за прошедшие сутки, два человека погибли, - ОВА
Российские захватчики 22 февраля 71 раз обстреляли Херсонскую область. Били из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"Российские оккупанты 71 раз обстреляли Херсонщину. Атаковали с разного вооружения - РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА.
Херсон враг обстрелял дважды. Вражеские снаряды попали в жилые дома", - говорится в сообщении.
В результате вражеских обстрелов погибли 2 жителя Херсонщины.
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