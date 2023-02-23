Российские оккупанты 71 раз обстреляли Херсонщину за прошедшие сутки, два человека погибли, - ОВА

Российские захватчики 22 февраля 71 раз обстреляли Херсонскую область. Били из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Российские оккупанты 71 раз обстреляли Херсонщину. Атаковали с разного вооружения - РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА.

Херсон враг обстрелял дважды. Вражеские снаряды попали в жилые дома", - говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов погибли 2 жителя Херсонщины.

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