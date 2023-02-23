Байден может не баллотироваться на второй срок. Демократы разрабатывают план "Б", - Politico
Действующий президент США Джо Байден еще не решил окончательно, будет ли выдвигать свою кандидатуру на второй срок. При этом некоторые члены Демократической партии уже готовят запасной план.
Об этом пишет со ссылкой на источники Politico, сообщает Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что советники Байдена потратили месяцы на подготовку, чтобы он официально объявил о своей кампании по переизбранию.
"Но поскольку президент все еще не готов сделать этот шаг, в разговорах о следующих выборах президента появляются сомнения: если он решит этого не делать?" – пишет Politico.
По информации издания, советники Байдена ожидали, что он в феврале официально объявит об участии в выборах, а уже сейчас "они объединяются вокруг апреля".
"Но даже эта цель не является окончательной. Люди из окружения президента говорят, что не существует жесткого дедлайна или формального процесса для принятия решения о дате старта (кампании. – Ред.)", – пишет Politico.
Издание отмечает, что "хотя почти все в орбите Байдена верят, что он в конце концов даст добро", его нерешительность привела к "глубокой заморозке партии", из-за чего "некоторые потенциальные претенденты на президентское кресло и десятки крупных доноров разрабатывают стратегию и даже план "Б", пытаясь при этом сохранить уважение и публичную поддержку 80-летнего президента.
Три источника Politico рассказали, что, к удивлению некоторых союзников Байдена, он очень мало говорит о возможной избирательной кампании.
По информации источников, его ежедневное внимание сосредоточено на работе. За исключением случайных телефонных звонков с советником, чтобы обсудить результаты опросов, он тратит мало времени на обсуждение выборов.
Следующие президентские выборы в США намечены на 2024 год.
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Його самі ж однопартійці не хочуть на 2й термін.
Американці криком кричать, що має бути встановлений граничний вік для виборчих посад також. А то поналазять деменційні мумії в конгрес, сенат + на президентство і колотять світом.