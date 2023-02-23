РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12044 посетителя онлайн
Новости
7 041 17

Байден может не баллотироваться на второй срок. Демократы разрабатывают план "Б", - Politico

байден,джо

Действующий президент США Джо Байден еще не решил окончательно, будет ли выдвигать свою кандидатуру на второй срок. При этом некоторые члены Демократической партии уже готовят запасной план.

Об этом пишет со ссылкой на источники Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что советники Байдена потратили месяцы на подготовку, чтобы он официально объявил о своей кампании по переизбранию.

"Но поскольку президент все еще не готов сделать этот шаг, в разговорах о следующих выборах президента появляются сомнения: если он решит этого не делать?" – пишет Politico.

Читайте: США рассматривают возможность обнародования разведданных о планах Китая по поставкам оружия РФ, - The Wall Street Journal

По информации издания, советники Байдена ожидали, что он в феврале официально объявит об участии в выборах, а уже сейчас "они объединяются вокруг апреля".

"Но даже эта цель не является окончательной. Люди из окружения президента говорят, что не существует жесткого дедлайна или формального процесса для принятия решения о дате старта (кампании. – Ред.)", – пишет Politico.

Также читайте: Агрессивная война, тотальное насилие и депортация детей могут являться признаками геноцида украинцев со стороны России, - Госдеп

Издание отмечает, что "хотя почти все в орбите Байдена верят, что он в конце концов даст добро", его нерешительность привела к "глубокой заморозке партии", из-за чего "некоторые потенциальные претенденты на президентское кресло и десятки крупных доноров разрабатывают стратегию и даже план "Б", пытаясь при этом сохранить уважение и публичную поддержку 80-летнего президента.

Три источника Politico рассказали, что, к удивлению некоторых союзников Байдена, он очень мало говорит о возможной избирательной кампании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден в Варшаве совещается с "Бухарестской девяткой"

По информации источников, его ежедневное внимание сосредоточено на работе. За исключением случайных телефонных звонков с советником, чтобы обсудить результаты опросов, он тратит мало времени на обсуждение выборов.

Следующие президентские выборы в США намечены на 2024 год.

Байден Джо (2791) США (26877)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Абдристович называл эту контору "авторитетным изданием". Комментарии излишни.
показать весь комментарий
23.02.2023 08:56
+5
І нов москальсько-трампонські казки про "нерішучість" Байдена... Нагадайте-но мені, хто з "рішучих" відвідував столицю воюючої країни у якій на той момент не було жодного американського солдата (охоррону дипустанов - не враховуємо)?
показать весь комментарий
23.02.2023 08:55
+4
Да куда ему на второй срок. Совсем что-ли.
показать весь комментарий
23.02.2023 08:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хватит эту помойку тащить, так себе источник будем откровенны
показать весь комментарий
23.02.2023 08:49 Ответить
Абдристович называл эту контору "авторитетным изданием". Комментарии излишни.
показать весь комментарий
23.02.2023 08:56 Ответить
PollitRico - це сила. Ще Boyaryshnico нехай почитає...
показать весь комментарий
23.02.2023 09:01 Ответить
Ні про що .
показать весь комментарий
23.02.2023 08:54 Ответить
І нов москальсько-трампонські казки про "нерішучість" Байдена... Нагадайте-но мені, хто з "рішучих" відвідував столицю воюючої країни у якій на той момент не було жодного американського солдата (охоррону дипустанов - не враховуємо)?
показать весь комментарий
23.02.2023 08:55 Ответить
Борис Джонсон.
показать весь комментарий
23.02.2023 10:45 Ответить
Да куда ему на второй срок. Совсем что-ли.
показать весь комментарий
23.02.2023 08:57 Ответить
та куда ему он еле ходе
показать весь комментарий
23.02.2023 09:06 Ответить
Трампу -76, Байдену - 80... В США скінчилися люди, молодші за 70-80 років?
показать весь комментарий
23.02.2023 09:11 Ответить
Серед відомих і розкручених такі да - скінчилися.
показать весь комментарий
23.02.2023 09:59 Ответить
Следующий президент - Помпео
показать весь комментарий
23.02.2023 10:41 Ответить
Следующий президент - Помпео
показать весь комментарий
23.02.2023 10:48 Ответить
Франклин Делано Рузвельт был президентом США 4 раза подряд...его загадочная смерть до сих при невыясненных обстоятельствах на мой взгляд не была случайной...
показать весь комментарий
23.02.2023 09:28 Ответить
Не пишіть дурниць. рузвельт був корисним ідіотом або просто агентом сраліна і забезпечив совок стратегічними матеріалами через ленд-ліз на роки вперед після закінчення війни. сралін іще й дорікав берії, мовляв, такого цінного кадра не вберегли. рузвельт попри заперечення черчилля віддав комунобільшовикам пів-Європи. Тому вчить матчастину.
показать весь комментарий
23.02.2023 09:58 Ответить
Головне, щоб не план "Т"... рудий такий...
показать весь комментарий
23.02.2023 10:03 Ответить
"животворящий" знов гепнувся на трапі літака, цього разу в Польщі.
Його самі ж однопартійці не хочуть на 2й термін.

Американці криком кричать, що має бути встановлений граничний вік для виборчих посад також. А то поналазять деменційні мумії в конгрес, сенат + на президентство і колотять світом.
показать весь комментарий
24.02.2023 01:57 Ответить
 
 