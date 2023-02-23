РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12044 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 327 15

Армия РФ, вероятнее всего, готовится к новому наступлению в районе Угледара, - британская разведка

вугледар

Российская армия готовится к новым наступательным действиям у Угледара, где она уже понесла тяжелые потери. И на этот раз ресурсов для прорыва недостаточно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в течение последних 48 часов продолжались ожесточенные бои в районе Бахмута, где украинские силы сохраняют открытыми пути снабжения на запад, несмотря на постепенное окружение Россией в течение последних шести недель.

Южнее в Донецкой области город Угледар снова подвергся сильному обстрелу. По данным британской разведки, существует реальная вероятность того, что Россия готовится к новым наступательным действиям в этом районе, несмотря на дорогостоящие неудачные атаки в начале февраля и в конце 2022 года.

Российская Восточная группа войск, вероятно, по-прежнему несет ответственность за Угледарскую операцию. Ее командир, генерал-полковник Рустам Мурадов, вероятно, находится под сильным давлением с целью улучшить результаты после резкой критики со стороны российского националистического сообщества после предыдущих неудач.

"Однако вряд ли Мурадов обладает ударной силой, способной добиться прорыва", - отмечают в Минобороны Британии.

Смотрите: Министр обороны Великобритании Уоллес посетил украинских военных, осваивающих танки Challenger 2. ФОТОрепортаж

армия РФ (19400) Великобритания (4984) внешняя разведка (379) Угледар (129)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Вони йшли воювати з НАТО але чомусь пішли через Вугледар.
показать весь комментарий
23.02.2023 09:23
+5
чем это закончится можно и к гадалке не ходить... ****** огребут по полной и ***** с улыбкой донесет своему быдлу что все идет по плану и вопросов нет...
показать весь комментарий
23.02.2023 09:19
+4
Подлодников наскребут и в морпехи на Бахмут. Поскорее бы уже западная помощь подоспела.
показать весь комментарий
23.02.2023 09:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Подлодников наскребут и в морпехи на Бахмут. Поскорее бы уже западная помощь подоспела.
показать весь комментарий
23.02.2023 09:16 Ответить
Так Бахмут жарко, тиснуть до річки і зайняли висотки поряд міста. Питання часу і тактики з стратегією.
показать весь комментарий
23.02.2023 09:27 Ответить
они те высотки 3 месяца назад заняли а дальше *** сосут,
показать весь комментарий
23.02.2023 09:29 Ответить
Та ні, пару днів назад, фронт має форму напівмісяця. Південь має хороші новини.
показать весь комментарий
23.02.2023 09:45 Ответить
жаль нет смайла с потеранием ладошек)
показать весь комментарий
23.02.2023 09:16 Ответить
чем это закончится можно и к гадалке не ходить... ****** огребут по полной и ***** с улыбкой донесет своему быдлу что все идет по плану и вопросов нет...
показать весь комментарий
23.02.2023 09:19 Ответить
Вони йшли воювати з НАТО але чомусь пішли через Вугледар.
показать весь комментарий
23.02.2023 09:23 Ответить
Схоже, що " їбаш їх Вова" це про *****. Їбаше своїх, кидаючи на наші кулемети.
показать весь комментарий
23.02.2023 09:51 Ответить
мурадов - ну явно син мурады, собаки зурико из "я, бабушка, илико и илларион". подгуляла бабка его папку с мурадой )))
показать весь комментарий
23.02.2023 09:24 Ответить
У матросов нєт вопросов -- сказали на забіи -- значить на забіи .
показать весь комментарий
23.02.2023 09:25 Ответить
Чом би й ні?
Місце ЗСУ добре пристріляли 🤗
показать весь комментарий
23.02.2023 09:26 Ответить
Кацапи готують угруповання сміттєвих пакетів.
показать весь комментарий
23.02.2023 09:27 Ответить
указ вєрховнага ху@ла, що вбивство не є злочином вже є?
показать весь комментарий
23.02.2023 09:31 Ответить
" И пускай локти будут по локти в крови, но красный флаг над Берлином" так выл на концерте в нужниках рашист про цель спецаперации кремлёвского маньяка.
показать весь комментарий
23.02.2023 09:54 Ответить
Відтепер Вугледар став нічним кошмаром кожного чмобіка і він розуміє, що там на нього чекає лише смерть, Перемелють свіже м'ясце слідом за смертниками на ура, вони підуть в останню атаку вже без достатньої підтримки артилерії, бо навіть снаряди вже сходять нанівець. І коли по всій Росії будуть розвозити це м'ясо по частинах у цинкових трунах вже після повторної такої м'ясної атаки, то просто небежання воювати, тікати з полю бою перетвориться вже на паніку та всеохоплюючий жах
показать весь комментарий
23.02.2023 10:08 Ответить
 
 