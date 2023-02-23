Россияне посреди недели перевели работу на дистанцию и отменили массовые мероприятия в оккупированном Луганске, - ОВА
Посреди недели в оккупированном Луганске работников перевели на дистанционный режим работы. Также в городе отменены все массовые мероприятия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Луганскую ОВА.
"Оккупационные органы власти в Луганске посреди недели перевели на дистанционный режим работы.
Также в городе отменили проведение автопробега, посвященного какому-то местному празднику. Причины, по словам коллаборантов, серьезные – неблагоприятные погодные условия", – говорится в сообщении.
В ОВА отметили, что оккупанты не связывают такие нововведения с безуспешными наступательными действиями войск РФ на Купянском и Лиманском направлениях прошедших суток вблизи Стельмаховки, Кременной и Белогоровки.
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cimbitep
показать весь комментарий23.02.2023 09:35 Ответить Мне нравится 1
Сергей Хитушко #551363
показать весь комментарий23.02.2023 09:44 Ответить Мне нравится 0
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