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Новости Война
15 013 23

ВСУ нашли способ "бить" по тылам войск РФ. Подтверждение – обстрел Мариуполя, - NYT

артилерія

Украинские военные нашли эффективный метод наносить ракетные удары по тыловым базам поставок и складам оккупационных войск, о чем свидетельствует серия взрывов в Мариуполе.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По мнению журналистов, командование российских войск всерьез обеспокоилось из-за ряда ударов по местам дислокации своего личного состава и техники в захваченном городе во 21 и 22 февраля. Многочисленные взрывы звучали также в ряде временно оккупированных городков Донбасса.

После того, как РФ оккупировала Мариуполь весной прошлого года, она превратила его в один из своих важнейших гарнизонов из-за того, что у украинцев не было средств для поражения враждебных целей на таком расстоянии.

Читайте: Вечером 22 февраля в Мариуполе раздались громкие взрывы

"Однако сейчас ситуация меняется в пользу украинской армии, хотя и пока непонятно, каким именно вооружением атакуют ВСУ, в официальных сводках Генштаба и комментариях пресс-офицеров об этом не сообщается", - отмечают в NYT.

Мариуполь (5718) артиллерия (637) ВСУ (6629) New York Times (49)


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Топ комментарии
+21
120 км до Мариуполя .....при том шо Хаймарсы никто в притык к линии фронта подводить не будет.....знач уже есть дальнобойные вещи а значит оркам пора искать вазелин)
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23.02.2023 09:42
+18
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23.02.2023 09:44
+16
Гугла так переклала "срєдств", а україномовного редактора в Цензора нема.
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23.02.2023 09:40
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23.02.2023 09:33 Ответить
Це як? Виправте.

через те, що українці не мали коштів для поразки ворожих цілей на такій відстані.
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23.02.2023 09:33 Ответить
Гугла так переклала "срєдств", а україномовного редактора в Цензора нема.
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23.02.2023 09:40 Ответить
Штучний інтелект впорався. Щоправда в іншому накосячив.)

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23.02.2023 09:49 Ответить
Нічого робот не впорався. Правильно "Не мали засобів для ураження", до чого тут поразка. І англійською не впорався. Не defeat, а destroy.
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23.02.2023 10:09 Ответить
Я ж і написав, що в іншому накосячив!
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23.02.2023 11:45 Ответить
засобів
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23.02.2023 09:46 Ответить
Справа у резнікову і його диванах з кілограмояйцями. Вже Байден пиїздив подивитися, що то за яйця по 17грн. Ясно, що з такими поцами коштів не вистачить
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23.02.2023 09:52 Ответить
Пекельні борошна ))
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23.02.2023 10:08 Ответить
"не мали коштів для поразки" - це тіпа така бавовна від Цензора? «не имели средств для поражения» => «не мали засобів до ураження»… Дно..
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23.02.2023 09:35 Ответить
Навіть пекельні борошна не допомагають журналістам втримати сечу
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23.02.2023 10:05 Ответить
знайшли.....случайно....джо чемоданы с добром в плацкарте забыл случайно)
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23.02.2023 09:36 Ответить
А навіщо повідомляти про тип озброєння, воно само про себе каже!
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23.02.2023 09:37 Ответить
Украина может использовать дальнобойное оружие до того, как будет объявлено о его передаче, чтобы застать россиян врасплох-NYT
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23.02.2023 09:42 Ответить
120 км до Мариуполя .....при том шо Хаймарсы никто в притык к линии фронта подводить не будет.....знач уже есть дальнобойные вещи а значит оркам пора искать вазелин)
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23.02.2023 09:42 Ответить
Учора також говорили,що арта не усюди дістає, а вона дістала. Значить є чим. А це добре
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23.02.2023 09:47 Ответить
Наприклад учора Птахи Мадяра говорили,що активно працюють в тилу. До речі, часто арта,отримуючи дані, працює на упередження.
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23.02.2023 09:42 Ответить
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23.02.2023 09:44 Ответить
То сумнозвісні рєзніковські яйцємети. Не зря ж він про них пиZZдів без зупину.
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23.02.2023 10:03 Ответить
glsdb?
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23.02.2023 10:16 Ответить
Та нє, нам же далекобійні не дають... То просто катапульта.
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23.02.2023 11:01 Ответить
 
 