ВСУ нашли способ "бить" по тылам войск РФ. Подтверждение – обстрел Мариуполя, - NYT
Украинские военные нашли эффективный метод наносить ракетные удары по тыловым базам поставок и складам оккупационных войск, о чем свидетельствует серия взрывов в Мариуполе.
Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По мнению журналистов, командование российских войск всерьез обеспокоилось из-за ряда ударов по местам дислокации своего личного состава и техники в захваченном городе во 21 и 22 февраля. Многочисленные взрывы звучали также в ряде временно оккупированных городков Донбасса.
После того, как РФ оккупировала Мариуполь весной прошлого года, она превратила его в один из своих важнейших гарнизонов из-за того, что у украинцев не было средств для поражения враждебных целей на таком расстоянии.
"Однако сейчас ситуация меняется в пользу украинской армии, хотя и пока непонятно, каким именно вооружением атакуют ВСУ, в официальных сводках Генштаба и комментариях пресс-офицеров об этом не сообщается", - отмечают в NYT.
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через те, що українці не мали коштів для поразки ворожих цілей на такій відстані.