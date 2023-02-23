Власти Молдовы опровергли заявление Минобороны РФ о подготовке Украиной провокации против Приднестровья
Власти Молдовы не подтверждают информацию Министерства обороны РФ о том, что Украина якобы готовит провокацию в непризнанном Приднестровье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Prima Sursă.
"Государственные власти не подтверждают информацию, распространенную сегодня утром Министерством обороны России.Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова. Наши ведомства сотрудничают с зарубежными партнерами, и в случае угрозы для страны общество немедленно будет информировано", - говорится в заявлении.
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Mikola Mazurenko
показать весь комментарий23.02.2023 09:48 Ответить Мне нравится 4
Тарас Редька #496127
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Pawlo Kit
показать весь комментарий23.02.2023 10:11 Ответить Мне нравится 2
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