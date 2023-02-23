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Власти Молдовы опровергли заявление Минобороны РФ о подготовке Украиной провокации против Приднестровья

молдова

Власти Молдовы не подтверждают информацию Министерства обороны РФ о том, что Украина якобы готовит провокацию в непризнанном Приднестровье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Prima Sursă.

"Государственные власти не подтверждают информацию, распространенную сегодня утром Министерством обороны России.Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова. Наши ведомства сотрудничают с зарубежными партнерами, и в случае угрозы для страны общество немедленно будет информировано", - говорится в заявлении.

Читайте: Минобороны РФ заявило, что Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья

Молдова (1876) Приднестровье (657) провокация (1464) россия (95702) Украина (44975)


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Не варто було оркам і відповідати. Нехай обсираються.
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23.02.2023 09:48 Ответить
Пєтушарий цю інфу розповсюджує.
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23.02.2023 09:49 Ответить
Петушарій мабуть як і МО РФ - інфу в коментах на цензорі бере...
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23.02.2023 10:11 Ответить
 
 