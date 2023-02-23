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Новости Война
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Лубинец не подтвердил данные о более чем 3000 военнопленных ВСУ: Никогда не озвучиваем цифры

лубінець

Омбудсмен Дмитрий Лубинец не подтверждает озвученную ранее советницей-уполномоченной президента по правам защитников Украины Еленой Вербицкой цифру о якобы более 3000 украинских военнослужащих в плену РФ.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

В конце декабря Вербицкая, ссылаясь на данные россиян, сказала, что известно о 3392 защитниках Украины, которые находятся в плену, а без вести пропавшими, по ее словам, вместе с гражданскими якобы числятся около 15 000 украинцев.

"Я не могу подтвердить эту цифру по поводу военнопленных. Обращаю внимание, что ни разу мы не озвучивали официальные цифры по военнопленным, которых держит РФ у себя, и которых мы держим на нашей стороне", – сказал Лубинец.

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Омбудсмен считает, что любые озвученные цифры Россия может использовать против Украины.

При этом Лубинец назвал количество гражданских украинцев, которых РФ удерживает в плену – более 20 000. Он подчеркнул, что это только те, родные и близкие которых обратились к нему, чтобы способствовать их возращению из плена.

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Лубинец предполагает, что на самом деле пленных гражданских больше, так как люди, которые живут на временно оккупированных территориях, могут бояться обращаться к украинской власти по таким вопросам, или же у них нет средств связи, чтобы сделать это.

плен (2618) пленные (2143) Лубинец Дмитрий (468)


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Цивільні - то не полонені ,то - заручники в терористів. І потрібно це почать правильно називать
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23.02.2023 09:45 Ответить
Там біля трьох тисяч було тільки оборонців Маріуполя. І це без морпіхів які здалися раніше разом з комбатом Баранюком
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23.02.2023 09:57 Ответить
По вашому виходить,що морпіхи,-не оборонці.Другий сорт.
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23.02.2023 10:05 Ответить
Там ''Азовців'' більше двох тисяч, яких здала в полон ''зелена влада''!
Зрештою якщо незнаєш що сказати то навіщо взагалі вилазити на люди і відкривати рот!
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23.02.2023 10:00 Ответить
Реальные цифры нам не скажут никогда, даже после окончания войны
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23.02.2023 10:03 Ответить
Це реальна цифра.
Озвучена з іншого джерела.Десь два місяці тому,-біля трьох з половиною тисяч.
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23.02.2023 10:08 Ответить
Лубінець цим підтвердив, що з його офісу кількість українських військовополонених не оприлюднювали. Але це не означає, що Вербицька пургу пргнала.
Мене тут зебіли свого часу збиралися щеняти за те, коли я на підставі даних https://t.me/tZEinform tZEinform доводив, що наших воїнів ЗСУ в полоні вдвіччі більше, ніж ми утримуємо касапів... Де ви, брехунцізебіли?
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23.02.2023 15:02 Ответить
 
 