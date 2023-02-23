В МИДе ответили Сийярто: Венгрия не в той позиции, чтобы решать вопросы мирных переговоров

В Министерстве иностранных дел прокомментировали заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто и призвали перестать подыгрывать России.

Об этом в Facebook сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"Венгерский министр иностранных дел мог бы оказать намного большую услугу человечеству, если бы перестал подыгрывать России. Только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по Украине без самой Украины. Венгрия находится не в той позиции, чтобы решать, когда должны начинаться мирные переговоры. Будапешт имел возможность помочь завоевать мир в Украине и Европе, но стал на другую сторону истории", - подчеркнул он.

По словам Николенко, если Петер Сийярто так действительно заботится о скорейшем завершении войны, то есть совет: перед следующим визитом в Москву или Минск заехать в Братиславу.

"В Словакии отлично понимают нынешние угрозы в Европе. Уверены, что наши словацкие коллеги смогли бы дать несколько мудрых советов", - подытожил он.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал к прямым переговорам президентов США и России для скорейшего окончания войны в Украине.

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