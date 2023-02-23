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Новости Война
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В МИДе ответили Сийярто: Венгрия не в той позиции, чтобы решать вопросы мирных переговоров

сійярто

В Министерстве иностранных дел прокомментировали заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто и призвали перестать подыгрывать России.

Об этом в Facebook сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"Венгерский министр иностранных дел мог бы оказать намного большую услугу человечеству, если бы перестал подыгрывать России. Только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по Украине без самой Украины. Венгрия находится не в той позиции, чтобы решать, когда должны начинаться мирные переговоры. Будапешт имел возможность помочь завоевать мир в Украине и Европе, но стал на другую сторону истории", - подчеркнул он.

По словам Николенко, если Петер Сийярто так действительно заботится о скорейшем завершении войны, то есть совет: перед следующим визитом в Москву или Минск заехать в Братиславу.

"В Словакии отлично понимают нынешние угрозы в Европе. Уверены, что наши словацкие коллеги смогли бы дать несколько мудрых советов", - подытожил он.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал к прямым переговорам президентов США и России для скорейшего окончания войны в Украине.

Читайте: МИД о ядерном шантаже Путина: Россия делает очередной дерзкий вызов мировому сообществу

Байден Джо (2791) Венгрия (1963) МИД (6968) путин владимир (31335) Сийярто Петер (324) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+25
Скільки ж під@рів сховалися за нашими спинами й мріють про наші території.
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23.02.2023 10:37
+21
закрити на..уй газогони та нафтопроводи до угорщини на ремонт до закінчення війни

расія не зможе заробляти і орбани тихіше стануть
абсурд якийсь....війна, а одні підори іншим постачають ресурси через нашу територію
у нас є президент?!
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23.02.2023 10:41
+18
В нормальних країнах , типу Ізраїля, Сіярто та Орбана вже б кваліфікували як ворогів держави. Чому при Бурбі наші хлопчики з ГУР знищували ватажків ворогів , типу Гіві, Моторолла та інш. а при Буданові ГУР нічого не робить. . , крім того що займається тіктотерством.
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23.02.2023 10:48
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Правила форума Совет форумчан
Скільки ж під@рів сховалися за нашими спинами й мріють про наші території.
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23.02.2023 10:37 Ответить
Скільки?
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23.02.2023 10:48 Ответить
Добре, не переймайся, я тобі допоможу і порахую замість тебе. Відповідь: одна Угорщина
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23.02.2023 13:48 Ответить
окрім лаптєстану.
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23.02.2023 15:04 Ответить
В нормальних країнах , типу Ізраїля, Сіярто та Орбана вже б кваліфікували як ворогів держави. Чому при Бурбі наші хлопчики з ГУР знищували ватажків ворогів , типу Гіві, Моторолла та інш. а при Буданові ГУР нічого не робить. . , крім того що займається тіктотерством.
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23.02.2023 10:48 Ответить
позиция воняющих цыган одна № 69 орбан и сиятро вместе с ****** друг дружку отлизывают и смоктают...
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23.02.2023 11:59 Ответить
закрити на..уй газогони та нафтопроводи до угорщини на ремонт до закінчення війни

расія не зможе заробляти і орбани тихіше стануть
абсурд якийсь....війна, а одні підори іншим постачають ресурси через нашу територію
у нас є президент?!
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23.02.2023 10:41 Ответить
Україна повністю залежить від фінансування та зброї Заходу. Думаєте вони будуть нас підтримувати, якщо ми почнемо створювати їм такі проблеми? Простіше буде здати Україну кацапам, а ті відкриють трубу.
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23.02.2023 10:44 Ответить
Єрмак 😭
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23.02.2023 11:00 Ответить
В Угорщині при владі група недолюдей, які безнадійно сподіваються побачити Закарпаття у складі своєї країни. Вони мілкі опущені проращистські придурки і будуть за це сидіти, Угорщину не виключають із ЄС тільки тому що потім простіше буде судити цих політичних злочиинців коли вони будуть в межах юрисдикції Євросоюзу
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23.02.2023 10:43 Ответить
Механізму виключення країни з ЄС - не існує, лише вихід за власним бажанням.
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23.02.2023 10:45 Ответить
Все тече, все змінюється.
Будь-який механізм можна створити.
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23.02.2023 10:57 Ответить
Не тільки Закарпаття, а й половину хорватії і всю Словаччину
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23.02.2023 10:48 Ответить
А такожрумунську Трансільванію.
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23.02.2023 11:20 Ответить
только у голосраких мадяров армии как кот наплакал,так что соседям можно не париться
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23.02.2023 11:36 Ответить
а Україні доводиться паритися, бо ми своєчасно не вступили до НАТО...
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23.02.2023 15:05 Ответить
А самі що не в змозі дати пару "порад" ??? Шобло звикло ,що за них все роблять і з усім розбираються інші, а вони тільки піаряться і знімать героїчні відосики.
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23.02.2023 10:43 Ответить
Декілька років назад нашому уряду більше не було чим зайнятись, під час війни, як заборонити викладання угорською в українських школах. До того нормальне співіснування з мадярами, привело до влади в Угорщині цей довбаний " *****", і тепер маємо гудза на сраці.
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23.02.2023 10:47 Ответить
В державних школах - так. І це правильно, бо єдина державна мова в Україні - українська. А якщо діаспора хоче вчити дітей рідної мови, то най створюють власним коштом такі школи (недільні, церковні чи ще які). Чи ви думаєте, що в Угорщині (чи будь-якій іншій країні) є державні школи з викладанням українською?
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23.02.2023 10:57 Ответить
Формально, це так. Але треба бути трохи мудрішими в дипломатичних питаннях і не спішити приймати рішення, знаючи про болючі місця сусідів, яких коли що не так тягне до правого радикалізму.
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23.02.2023 11:37 Ответить
Дивлюсь, гуглтранслейт все краще і краще справляється з перекладами, так, таваріщ старший лєйтєнант? Вже майже нема пекельних борошн... але все одно орківськими портянками від тебе тхне за кілометр, мишебрат ******************.
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23.02.2023 11:01 Ответить
Вот счяс абідно било, бо таваріщєм старшим лєйтєнантом я був з 1995 по 1998 рік. Недопрацьовуєш, Стасік. Підписники розбіжаться. А якщо тхне, спробуй помитися.
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23.02.2023 11:30 Ответить
"*****" при владі вже років 15...
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23.02.2023 11:03 Ответить
не *****, а фідес. ***** також ще та наволоч, але вони нині в опозиції.
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23.02.2023 15:07 Ответить
Орбан - це партія "фідес". *****" ніколи не мав влади в мад'ярів, лише в опозиції був і є. В тебе, касап, нездала методичка; попроси в начальства з виправленими помилками.
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23.02.2023 15:09 Ответить
мадяри стоять в позі "раком" перед касабами і тужаться шось квакати
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23.02.2023 10:47 Ответить
***** бумає шо він огого *****, а на самому ділі то просто маленький *****...
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23.02.2023 10:50 Ответить
Другими словами - *****, ану в***** у будку!
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23.02.2023 10:56 Ответить
"елітних" пітухів ваґнерів тільки лінивий ще вбивав...
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23.02.2023 10:57 Ответить
"не"
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23.02.2023 11:02 Ответить
"...якщо Петер Сійярто так дійсно піклується про якнайшвидше завершення війни, то є порада: перед наступним візитом до Москви або Мінська заїхати до Братислави..."

Це так дипломатично послали сіярто "за корабльом"...
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23.02.2023 11:07 Ответить
...за сколько эта тварь куплена рюзканскими мокшами??? ЕС обязан судить таких...
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23.02.2023 11:12 Ответить
Насчет ответа иобику, мол, коротко и ясно - от того прекрасно.
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23.02.2023 11:50 Ответить
ЗЫ... скреповые, если вы хоть шо-та соображаете... Пример какого предложения вам выше представлен... Тока не говорите , шо вы - тупые. Ща посмотрю на обилие ответов от ольгинских... И так, ольга*ки, фас... И не брешите, шо вы не сидите на этой ветке.
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23.02.2023 11:54 Ответить
https://azertag.az/ru/xeber/V_Vengrii_sostoyalos_otkrytie_ocherednogo_obshchetyurkskogo_festivalya_Kurultai-2252312 В Венгрии состоялось открытие очередного фестиваля "Великий Туран"... - AZERTAC . Вот и не удивительно , шо во времена СЭВовских сношений трансильванские инженеры-венгры, попавшие в Сибирь для помощи в строительстве ГЭС, отказались от переводчиков из Москвы, бо местную рабсилу они понимали на 80%. Это вы нигде не прочтете. Это мне поведал один трансильванский румын -этничный венгр. Его друг был тем нженером-венгром. Далее, мой товарищ-трансильванец, помогал в возведении криворожского обогатительного комбината, говорил, шо как-то проезжая по касательной Кременчуг, остановился возле базара у дороги, кофе попить. Возле его машины припарковались цыганские подводы. Дык, говор украинских цыган уже он понимал, бо цыгане трындели по-мадьярски.
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23.02.2023 12:16 Ответить
Бг-ггг... скреповые тормозят...ХЕХ...
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23.02.2023 12:17 Ответить
.

нагадую про гнид ще бiльших, нiж Фiдес, з якого гнида орбан.

В Венгрии экс-депутата Европарламента заочно приговорили к пяти годам за шпионаж в пользу рассеи

Верховный суд Венгрии признал экс-депутата Европарламента от венгерской националистической партии «******» («За лучшую Венгрию») Белу Ковача виновным в шпионаже в пользу россии.
Его также обвиняют в мошенничестве с бюджетом и подделке личных документов. Суд приговорил его к пяти годам тюремного заключения, а также на десять лет запретил участие в общественных делах, сообщает портал https://mandiner.hu/cikk/20220926_kovacs_bela_jobbik_itelet_kuria_kemkedes Mandiner .

Уточняется, что господин Ковач сейчас проживает на москве.

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23.02.2023 12:29 Ответить
Бруднодупий мад'яр, в черговий раз, смоктанув по-повній.
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23.02.2023 13:22 Ответить
гарна відповідь мзс
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23.02.2023 13:31 Ответить
 
 