В МИДе ответили Сийярто: Венгрия не в той позиции, чтобы решать вопросы мирных переговоров
В Министерстве иностранных дел прокомментировали заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто и призвали перестать подыгрывать России.
Об этом в Facebook сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.
"Венгерский министр иностранных дел мог бы оказать намного большую услугу человечеству, если бы перестал подыгрывать России. Только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по Украине без самой Украины. Венгрия находится не в той позиции, чтобы решать, когда должны начинаться мирные переговоры. Будапешт имел возможность помочь завоевать мир в Украине и Европе, но стал на другую сторону истории", - подчеркнул он.
По словам Николенко, если Петер Сийярто так действительно заботится о скорейшем завершении войны, то есть совет: перед следующим визитом в Москву или Минск заехать в Братиславу.
"В Словакии отлично понимают нынешние угрозы в Европе. Уверены, что наши словацкие коллеги смогли бы дать несколько мудрых советов", - подытожил он.
Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал к прямым переговорам президентов США и России для скорейшего окончания войны в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
расія не зможе заробляти і орбани тихіше стануть
абсурд якийсь....війна, а одні підори іншим постачають ресурси через нашу територію
у нас є президент?!
Будь-який механізм можна створити.
Це так дипломатично послали сіярто "за корабльом"...
нагадую про гнид ще бiльших, нiж Фiдес, з якого гнида орбан.
В Венгрии экс-депутата Европарламента заочно приговорили к пяти годам за шпионаж в пользу рассеи
Верховный суд Венгрии признал экс-депутата Европарламента от венгерской националистической партии «******» («За лучшую Венгрию») Белу Ковача виновным в шпионаже в пользу россии.
Его также обвиняют в мошенничестве с бюджетом и подделке личных документов. Суд приговорил его к пяти годам тюремного заключения, а также на десять лет запретил участие в общественных делах, сообщает портал https://mandiner.hu/cikk/20220926_kovacs_bela_jobbik_itelet_kuria_kemkedes Mandiner .
Уточняется, что господин Ковач сейчас проживает на москве.