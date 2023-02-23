В Харькове построят два микрорайона для людей, жилье которых уничтожено войной

В Харькове планируют построить два новых микрорайона для горожан, потерявших жилье из-за обстрелов россиян.

Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, восстановлению в городе не подлежат 500 домов.

Терехов говорит, что в Харькове планируется строительство двух микрорайонов общей площадью 700 га. Один из них будет расположен в районе ст. м. "Барабашово", другой – на пока еще незастроенных земельных участках Северной Салтовки.

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"Будем строить новые дома, школы, детсады. Нас ждет очень тяжелая работа, но мы справимся. Относительно разборки поврежденных домов медлить не будем. Но мы должны пройти все процедурные моменты. Очень хочу, чтобы это было весной", – сказал Терехов.