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Новости
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В Харькове построят два микрорайона для людей, жилье которых уничтожено войной

харків,руйнування

В Харькове планируют построить два новых микрорайона для горожан, потерявших жилье из-за обстрелов россиян.

Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, восстановлению в городе не подлежат 500 домов.

Терехов говорит, что в Харькове планируется строительство двух микрорайонов общей площадью 700 га. Один из них будет расположен в районе ст. м. "Барабашово", другой – на пока еще незастроенных земельных участках Северной Салтовки.

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"Будем строить новые дома, школы, детсады. Нас ждет очень тяжелая работа, но мы справимся. Относительно разборки поврежденных домов медлить не будем. Но мы должны пройти все процедурные моменты. Очень хочу, чтобы это было весной", – сказал Терехов.

жилье (911) Харьков (7520) Терехов Игорь (255) восстановление (214) разрушение (164)


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Топ комментарии
+11
Дайте людям компенсацію.
Хай купують житло там, де хотять.
Багато хто не хоче повертатись під рашиську артилерію

Знову пішов распіл

На гроші треба ставити міжнародних ревізорів
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23.02.2023 10:59
+9
там кожен день шмаляють-для чого зводити ? щоб бабло списувати? сюр
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23.02.2023 10:55
+5
пилите, Шура. они золотые.
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23.02.2023 10:58
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там кожен день шмаляють-для чого зводити ? щоб бабло списувати? сюр
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23.02.2023 10:55 Ответить
👏👍👋
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23.02.2023 10:55 Ответить
пилите, Шура. они золотые.
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23.02.2023 10:58 Ответить
Дайте людям компенсацію.
Хай купують житло там, де хотять.
Багато хто не хоче повертатись під рашиську артилерію

Знову пішов распіл

На гроші треба ставити міжнародних ревізорів
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23.02.2023 10:59 Ответить
пусть рыночную цену от метража выплатят и все.... люди сами решат...
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23.02.2023 11:30 Ответить
ЩАС ТАМ ЖИЛСТРОЙ НАСТРОИТ, єто будет піздец)
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23.02.2023 11:23 Ответить
По новому будівельному бєспрєдєльному закону ЗЄльоних
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23.02.2023 11:25 Ответить
Навіщо відбудовувати українську Хайфу біля православного Хамасу?

Збудуйте два нових містечка у Львівській області
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23.02.2023 11:24 Ответить
Якщо ж дійсно щось там і будувати (от тільки нафіга?), то хача б на західних околицях в районі Мерефи. Хоча впринципі туди кацапи зможуть чимось більш дальнобійним дістати
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23.02.2023 11:25 Ответить
Ну да можно построить из говна и палок а бюджет освоить как из мрамора и гранита-всеравно большая вероятность что бом будет разрушен. Какое может быть капитальное строительство в прифронтовом городе? Максимум-это восстановление не сильно разрушенных домов.
Лавры зеленых дорожных строителей-воров не дают покоя местным властям
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23.02.2023 11:25 Ответить
Війна дала нам унікальний шанс змінити демографічні процеси на користь Західної України і взагалі перемішати Схід та Захід по населенню щоб не було ніякого сепаратизму

Не з талантами ЗЄлєнського реалізувати ці можливості
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23.02.2023 11:29 Ответить
воно хоче будувати на Салтівці де кожен день прилітає. Це не дурень, це злочинець!
Одне діло було б щось будувати в районі Пісочина, і то сумнівно.
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23.02.2023 11:48 Ответить
Откуда инфа, поделитесь, очень интересно как жителю Салтовки......
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23.02.2023 13:36 Ответить
Опять деньги отмоет Терехов через свои фирмы, будет как и с зоопарком
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24.02.2023 11:36 Ответить
 
 