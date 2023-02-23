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Комитет Совета отклонил законопроект, усиливающий независимость САП. Проблемы создал "слуга народа" Ионушас, - Шабунин

ионушас

Правоохранительный комитет Верховной Рады отклонил законопроект 8402, усиливающий независимость САП. Решить эту проблему Украина обязалась перед ЕС и МВФ.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦБК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу предупредить президента, какие проблемы для страны создал его глава правоохранительного комитета ВРУ Ионушас (вместе с заместителем Ермака – Татаровым). Как только комитет Ионушаса отклонил законопроект №8402, усиливающий независимость САП. Того САП, например, вчера окончательно догнал нардепа Трухина. На сегодня уволить руководителя САП можно решением генпрокурора (по представлению его же дисциплинарного органа). После такого увольнения все процессуальные права переходят Костину, а административные – первому заму главы САП – Синюку (которого запихнул на должность Татаров)", - подчеркнул он.

По словам Шабунина, все это – "смерть любой независимости/эффективности антикоррупционных органов".

"НАБУ/САП одномоментно превращаются в Татаровское ДБР. Неважно, что расследуют детективы – все это Костин/Синюк заблокируют/золют за 5 мин. Решить эту проблему Украина обязалась перед ЕС (макрофинансовая помощь – 18 млрд евро), и предварительно – перед МВФ ( в новом меморандуме – 15 млрд долл.) Эти обязательства выполнить все равно придется: рано или поздно… Но переговорный процесс ни с МВФ, ни с ЕС президенту такие действия Ионушаса/Татарова не облегчат – наоборот.

И теперь – изюминка на торте. Знаете, кто в комитете больше всего уложился в этот удар по нашим отношениям с ЕС и МВФ?

ОПЗЖешник Мамка и зашкваренный Бужанский (до войны известен яркой пророссийской позицией). В руках россиян коррупция всегда была инструментом подрыва Украины, так же как и упорство пророссийские/продажные депутаты", - добавил глава ЦПК.

Читайте: Шабунин: Часть "Слуг народа" хочет разрешить "дерибан" арестованных российских активов

Шабунин Виталий (535) САП (2070) Ионушас Сергей (23)


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Топ комментарии
+39
Слуги народу наразі у своїй більшості нажаль і є проблемою для українського народу...
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23.02.2023 11:04
+16
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23.02.2023 11:08
+13
А все тому,що в нас ніякі чиновники не несуть відповідальності за свої діяння.Наші чиновники не захищають громадян,а захищають олігархів і їх бізнес.
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23.02.2023 11:14
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Слуги народу наразі у своїй більшості нажаль і є проблемою для українського народу...
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23.02.2023 11:04 Ответить
...думай-ТЕ....чому зачастили Байден та Джонсон з іншими Політиками до Києва...
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23.02.2023 11:13 Ответить
Байден вже приїздив подивитися на поца, який за американські бакси купує яйця по 17 грн.
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23.02.2023 11:30 Ответить
колаборанти всі вони
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23.02.2023 11:29 Ответить
Але хочу нагадати, що саме цій мудрий нарід цих зелених слуг і обрав
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23.02.2023 11:56 Ответить
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23.02.2023 11:08 Ответить
Шабунін не бажає роігнатись, як слід, та вбитись ап стіну???

Ти ж, падлюко, так бажав «новихліц» - ось маємо…
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23.02.2023 11:11 Ответить
А все тому,що в нас ніякі чиновники не несуть відповідальності за свої діяння.Наші чиновники не захищають громадян,а захищають олігархів і їх бізнес.
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23.02.2023 11:14 Ответить
Слуги московського народу-будуть вислані з україни(без грошей),якщо не втечуть самі.
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23.02.2023 11:18 Ответить
Вологі мрії. Поки що їх випускають під заставу, і закордон з чемоданами $
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23.02.2023 11:39 Ответить
знову те ж саме питання - якого точно наріду в нас ці слуги...
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23.02.2023 11:19 Ответить
.
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23.02.2023 11:51 Ответить
https://sud.ua/uk/news/publication/261746-v-sap-schitayut-neobkhodimym-vyvesti-spetsializirovannuyu-antikorruptsionnuyu-prokuraturu-iz-pod-zavisimosti-ot-ofisa-genprokurora
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23.02.2023 11:21 Ответить
Зрозуміла, з ким у мене асоцюються ці добані "зелені кнопочки" ВАЗеленського, з орбаном та сіяро.
Здатні лише гидити.
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23.02.2023 11:31 Ответить
Хто б мав сумнів... таке: взяв хабара, тебе спіймали, віддав хабара, тебе відпустили і не дали можливість голосувати за зміни до Конституції. Оце так покарання!

Це договірняк щоб мовчав кому возив і роздавав валізи.
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23.02.2023 11:32 Ответить
.Нужно же обеспечивать батальен "Монако", они же несут огромные потери в деньгах.
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23.02.2023 11:37 Ответить
Подоляцких с комментами совсем не видно....к чему бы это?...
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23.02.2023 11:52 Ответить
створюється ПіДоРо САП приСлуг Зе*Ка, ручная абезянка мошаКАЛА?
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23.02.2023 12:03 Ответить
Зелена щурятня!
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23.02.2023 12:08 Ответить
Гидота Зелена, грає в свої корупціїні ігри.
Тільки швідкі перевибори виправять сітуацію.
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23.02.2023 12:24 Ответить
То спершу Шабунін приводив їх до влади, то вони йому хату спалили. Зробивши Єрмака президентом, а Татарова віцепрезидентом, шо тепер Шабунін жалітися. Це усе квіточки. Такі чуваки, як Шабунін так "розпалили нарідну любов до Голохвастових", що нас очікує не тільки другий, а й третій термін Єрмака.
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23.02.2023 12:52 Ответить
Лозунги, целесообразность, пиар-эффекты . . .
А почему Шабунин и прочие активисты считают, что НАБУ / САП / ВАКС / НАЗК / АРМА - это хорошо, правильно и эффективно ? Распиарили эти антикоррупционные органы, а на деле эффективность никакая, в погоне за показателями дела из пальца высасывают, чтобы хоть о чём-то отчитаться, а Верховный Суд (Уголовный кассационный суд) отменяет очень много приговоров, вынесенных ВАКС, потому что бред и беспредел . . .
Имею личный опыт общения с НАБУ (наехали на бывшего моего клиента) - исключительно слабо квалифицированный следственный персонал. Да, культурный (в отличие от обычной полиции), честный, ицициативный и достаточно энергичный. Но всё это очень отрицательные качества, когда человек не имеет надлежащего уровня квалификации. Потому что умный коррупционер, который создаёт проблемы людям, чтобы заработать, увидев перед собой бесперспективное дело и жёстко защищающегося оппонента, отступит, чтобы не подзалететь на жалобы и потерю тёплого местечка - в результате права человека будут защищены, хоть и через задницу. А когда тебе оппонирует неподкупный и не менее стерильный (в плане знаний) следователь, то это беда . . . А потом у них включается честь мундира (в САП / ВАКС), вопросы показателей, защита от привлечения к ответственности следователя за необоснованное уголовное преследование человека . . . и выходит, как в старой милиции, что лучше хоть номинально, хоть по беспределу кого-то "оформить", чем оправдать, а то себе хуже будет.
Хорошо хоть Верховный Суд эта "анти"-коррупционная банда под свой контроль ещё не поставила и там их бред летит в мусорную корзину в режиме "каждое второе дело". Хоть где-то можно правду и справедливость найти.

Критикам моей позиции сразу скажу, что я - сторонник лозунга "Лучше отпустить 100 виновных, чем посадить 1 невиновного". Хотите плюйтесь в меня, хотите нет. Но адвокат следователю и прокурору - не друг.
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23.02.2023 13:38 Ответить
що ви хочете від лакеїв урода? у цих уродів оман, вагнергейт, асфальт замість ракет, Чонгар, шашлики, млрд. дерев, корупція, 95 кривий квартал, трухін, дєрьмак, татаров, смірнов, абристович, офшори, житло в Криму, московії, роялті у головного урода, марафон, яйця по 17 грн. картопля по 22 грн. зубожіння українців, війна з рашкою, не начасі. й все це за три роки ************** героя ********** боневтік. якось так. може щось я пропустив? злість аж кипить.
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23.02.2023 13:41 Ответить
 
 