Комитет Совета отклонил законопроект, усиливающий независимость САП. Проблемы создал "слуга народа" Ионушас, - Шабунин
Правоохранительный комитет Верховной Рады отклонил законопроект 8402, усиливающий независимость САП. Решить эту проблему Украина обязалась перед ЕС и МВФ.
Об этом в Facebook сообщил глава ЦБК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу предупредить президента, какие проблемы для страны создал его глава правоохранительного комитета ВРУ Ионушас (вместе с заместителем Ермака – Татаровым). Как только комитет Ионушаса отклонил законопроект №8402, усиливающий независимость САП. Того САП, например, вчера окончательно догнал нардепа Трухина. На сегодня уволить руководителя САП можно решением генпрокурора (по представлению его же дисциплинарного органа). После такого увольнения все процессуальные права переходят Костину, а административные – первому заму главы САП – Синюку (которого запихнул на должность Татаров)", - подчеркнул он.
По словам Шабунина, все это – "смерть любой независимости/эффективности антикоррупционных органов".
"НАБУ/САП одномоментно превращаются в Татаровское ДБР. Неважно, что расследуют детективы – все это Костин/Синюк заблокируют/золют за 5 мин. Решить эту проблему Украина обязалась перед ЕС (макрофинансовая помощь – 18 млрд евро), и предварительно – перед МВФ ( в новом меморандуме – 15 млрд долл.) Эти обязательства выполнить все равно придется: рано или поздно… Но переговорный процесс ни с МВФ, ни с ЕС президенту такие действия Ионушаса/Татарова не облегчат – наоборот.
И теперь – изюминка на торте. Знаете, кто в комитете больше всего уложился в этот удар по нашим отношениям с ЕС и МВФ?
ОПЗЖешник Мамка и зашкваренный Бужанский (до войны известен яркой пророссийской позицией). В руках россиян коррупция всегда была инструментом подрыва Украины, так же как и упорство пророссийские/продажные депутаты", - добавил глава ЦПК.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ти ж, падлюко, так бажав «новихліц» - ось маємо…
Здатні лише гидити.
Це договірняк щоб мовчав кому возив і роздавав валізи.
Тільки швідкі перевибори виправять сітуацію.
А почему Шабунин и прочие активисты считают, что НАБУ / САП / ВАКС / НАЗК / АРМА - это хорошо, правильно и эффективно ? Распиарили эти антикоррупционные органы, а на деле эффективность никакая, в погоне за показателями дела из пальца высасывают, чтобы хоть о чём-то отчитаться, а Верховный Суд (Уголовный кассационный суд) отменяет очень много приговоров, вынесенных ВАКС, потому что бред и беспредел . . .
Имею личный опыт общения с НАБУ (наехали на бывшего моего клиента) - исключительно слабо квалифицированный следственный персонал. Да, культурный (в отличие от обычной полиции), честный, ицициативный и достаточно энергичный. Но всё это очень отрицательные качества, когда человек не имеет надлежащего уровня квалификации. Потому что умный коррупционер, который создаёт проблемы людям, чтобы заработать, увидев перед собой бесперспективное дело и жёстко защищающегося оппонента, отступит, чтобы не подзалететь на жалобы и потерю тёплого местечка - в результате права человека будут защищены, хоть и через задницу. А когда тебе оппонирует неподкупный и не менее стерильный (в плане знаний) следователь, то это беда . . . А потом у них включается честь мундира (в САП / ВАКС), вопросы показателей, защита от привлечения к ответственности следователя за необоснованное уголовное преследование человека . . . и выходит, как в старой милиции, что лучше хоть номинально, хоть по беспределу кого-то "оформить", чем оправдать, а то себе хуже будет.
Хорошо хоть Верховный Суд эта "анти"-коррупционная банда под свой контроль ещё не поставила и там их бред летит в мусорную корзину в режиме "каждое второе дело". Хоть где-то можно правду и справедливость найти.
Критикам моей позиции сразу скажу, что я - сторонник лозунга "Лучше отпустить 100 виновных, чем посадить 1 невиновного". Хотите плюйтесь в меня, хотите нет. Но адвокат следователю и прокурору - не друг.