Комитет Совета отклонил законопроект, усиливающий независимость САП. Проблемы создал "слуга народа" Ионушас, - Шабунин

Правоохранительный комитет Верховной Рады отклонил законопроект 8402, усиливающий независимость САП. Решить эту проблему Украина обязалась перед ЕС и МВФ.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦБК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу предупредить президента, какие проблемы для страны создал его глава правоохранительного комитета ВРУ Ионушас (вместе с заместителем Ермака – Татаровым). Как только комитет Ионушаса отклонил законопроект №8402, усиливающий независимость САП. Того САП, например, вчера окончательно догнал нардепа Трухина. На сегодня уволить руководителя САП можно решением генпрокурора (по представлению его же дисциплинарного органа). После такого увольнения все процессуальные права переходят Костину, а административные – первому заму главы САП – Синюку (которого запихнул на должность Татаров)", - подчеркнул он.

По словам Шабунина, все это – "смерть любой независимости/эффективности антикоррупционных органов".

"НАБУ/САП одномоментно превращаются в Татаровское ДБР. Неважно, что расследуют детективы – все это Костин/Синюк заблокируют/золют за 5 мин. Решить эту проблему Украина обязалась перед ЕС (макрофинансовая помощь – 18 млрд евро), и предварительно – перед МВФ ( в новом меморандуме – 15 млрд долл.) Эти обязательства выполнить все равно придется: рано или поздно… Но переговорный процесс ни с МВФ, ни с ЕС президенту такие действия Ионушаса/Татарова не облегчат – наоборот.

И теперь – изюминка на торте. Знаете, кто в комитете больше всего уложился в этот удар по нашим отношениям с ЕС и МВФ?

ОПЗЖешник Мамка и зашкваренный Бужанский (до войны известен яркой пророссийской позицией). В руках россиян коррупция всегда была инструментом подрыва Украины, так же как и упорство пророссийские/продажные депутаты", - добавил глава ЦПК.

Читайте: Шабунин: Часть "Слуг народа" хочет разрешить "дерибан" арестованных российских активов