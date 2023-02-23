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Швеция готова отправить в Украину часть своих танков Leopard, - министр обороны Йонсон

леопард,leopard

Министр обороны Королевства Швеция Пол Йонсон заявил, что страна готова отправить в Украину часть своих боевых танков Leopard.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Йонсона, в парламенте Швеции растет поддержка, чтобы дополнительно предоставить Украине некоторые из 120 танков Leopard, которые есть у страны.

"Мы открыты к этому, и мы ведем тесный диалог с Германией по этому поводу", - сказал министр.

Швеция предоставила несколько пакетов военной и гражданской помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России. Последняя часть помощи включает в себя бронированные боевые машины пехоты и передовую артиллерийскую систему Archer.

Он сказал, что этот пакет помощи станет главным вкладом Швеции в Украину с точки зрения оборудования для наземной войны.

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танк (2260) Швеция (1005) Leopard (115)


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Щиро дякуємо Швеції за підтримку України...
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23.02.2023 11:30 Ответить
дякуємо Швеції !!!
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23.02.2023 11:33 Ответить
Шведи давні созники, ще з Мазепою мочили лапотників
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23.02.2023 11:33 Ответить
Десять штук,пожалуйста, вместе с подтверждением трех финских,как раз выйдет два танковых батальона ВСУ (62 ед.).
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23.02.2023 14:15 Ответить
 
 