Швеция готова отправить в Украину часть своих танков Leopard, - министр обороны Йонсон

Министр обороны Королевства Швеция Пол Йонсон заявил, что страна готова отправить в Украину часть своих боевых танков Leopard.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Йонсона, в парламенте Швеции растет поддержка, чтобы дополнительно предоставить Украине некоторые из 120 танков Leopard, которые есть у страны.

"Мы открыты к этому, и мы ведем тесный диалог с Германией по этому поводу", - сказал министр.

Швеция предоставила несколько пакетов военной и гражданской помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России. Последняя часть помощи включает в себя бронированные боевые машины пехоты и передовую артиллерийскую систему Archer.

Он сказал, что этот пакет помощи станет главным вкладом Швеции в Украину с точки зрения оборудования для наземной войны.

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