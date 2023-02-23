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Новости Война
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Россияне обстреляли Купянский район, есть попадание в административное здание, ранен мужчина. Под завалами не менее 2 человек, - ОВА

харківщина

Российские захватчики сегодня обстреляли Купянский район Харьковщины.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты ударили сегодня и по Купянскому району. Предварительно, ракетой С-300. Есть попадание в административное здание. Ранение получил находившийся рядом со зданием гражданский мужчина.

Под завалами сейчас находятся минимум два человека. На месте работают все спасательные службы. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине оккупированными остаются 29 населенных пунктов, связи с ними нет, - Синегубов

обстрел (27396) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560)


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