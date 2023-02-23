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Греция не будет передавать Украине ЗРК С-300, потому что это может ослабить ее оборону, - министр обороны Панайотопулос

с300,с-300

Греция не будет передавать Украине зенитно-ракетные комплексы С-300, поскольку это может ослабить ее оборону.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил министр обороны Греции Николаос Панайотопулос.

Министр объяснил, что системы С-300 были закуплены Грецией по конкретным причинам, и пока они существуют, страна не может передать вооружение.

"Они были куплены и прибыли в Грецию по конкретным причинам, и пока эти причины существуют, мы не будем соглашаться с любым ослаблением нашей оборонной системы", - сказал Панайотопулос.

При этом он уточнил, что поддержка российских систем становится все более сложной.

"Если мы дойдем до момента, когда невозможно поддерживать эти системы: мы либо решим проблему поддержки, либо заменим их. Мы к этому еще не пришли", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Греция не будет предоставлять Украине танки Leopard-2

Греция (726) Украина (44975) ЗРК (202)


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Топ комментарии
+8
Але вони мають рацію, поки Туреччина загрожує.
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23.02.2023 11:59
+8
в Греції "заморожений" конфлікт з Туреччиною. Тому я їх зовсім не засуджую, вони і так багато чого передали - БМП наприклад. Для маленької країни яка постійно на дотаціях ЕС і так добре. Ердоган, ворог Греції, нам нічого не передав, чи інакше?
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23.02.2023 12:45
+6
Ахілес в могилі перевертається від таких сцикливих заяв нинішніх Греків
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23.02.2023 11:55
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Не пзди так, папандопуло.
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23.02.2023 11:53 Ответить
Попанапопуліз.
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23.02.2023 19:31 Ответить
Ахілес в могилі перевертається від таких сцикливих заяв нинішніх Греків
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23.02.2023 11:55 Ответить
Але вони мають рацію, поки Туреччина загрожує.
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23.02.2023 11:59 Ответить
ну ладно,нехай
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23.02.2023 12:00 Ответить
Ці дві країни входять в НАТО. Яка загроза?
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23.02.2023 12:19 Ответить
Вони досі не поділили землі. І це не новина.
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23.02.2023 12:36 Ответить
На какую часть Греции претендует Турция? Вопрос в целях повышения образованности.
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23.02.2023 14:00 Ответить
От Турции
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23.02.2023 12:37 Ответить
Турки і грекі по-різному трактують, де саме між островами Егейського моря пролягає кордон між їхніми державами. "Загроза" полягає у тому, що майже регулярно літаки обох країни "порушують" ті кордини під час патрулювання і сповіщають про це. ППО при цьому не застосовується
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23.02.2023 13:03 Ответить
Сиртаки їм вже не допомагає
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23.02.2023 12:01 Ответить
в Греції "заморожений" конфлікт з Туреччиною. Тому я їх зовсім не засуджую, вони і так багато чого передали - БМП наприклад. Для маленької країни яка постійно на дотаціях ЕС і так добре. Ердоган, ворог Греції, нам нічого не передав, чи інакше?
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23.02.2023 12:45 Ответить
не вдалося петріот вициганити за вшиві с-300, ось і результат... але задля справедливості вони реально в небезпеці через туреччину
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23.02.2023 12:01 Ответить
хай заржавіє та згниє..Панайотопулос
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23.02.2023 12:10 Ответить
Всі країни, що поставляють Україні зброю, тим самим послаблюють свою оборону.
Тільки греки згідні поставляти Україні зброю тільки так, щоб тим самим посилити свою оборону - наприклад надати Україні 19 БМП1 взамін 25 Мардерів і хвалитися, що поставили аж 19 БМП1 "з доброї волі", а не 11.
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23.02.2023 12:18 Ответить
Що значить "Тільки греки згідні поставляти Україні зброю тільки так, щоб тим самим посилити свою оборону"? Як мінімум словаки абсолютно нічого Україні безкоштовно не надали, все бартером, який оплачували США. Тому кивати в сторону греків, так собі ідея, тим паче, що в них дійсно конфлікт з Туреччиною.
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23.02.2023 12:34 Ответить
" все бартером, який оплачували США"

Бартер Словаччині був тільки за С-300.
Який бантер Словаччина отримала за поставлені нам САУ Zuzanna? НІякого? А за поставлені Україні танки?
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23.02.2023 12:54 Ответить
****** номер два.
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23.02.2023 12:43 Ответить
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23.02.2023 13:12 Ответить
Опасается от возможного замеса с Турцией, если Эрдоган вдруг открыто переметнётся в лагерь **************.
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23.02.2023 13:18 Ответить
Ну Ердогану гарненько "підісрав" землетрус, йому зараз не до Греції.
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23.02.2023 14:16 Ответить
Не беда, нам дают получше системы
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23.02.2023 14:06 Ответить
А у них що, їх два?
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23.02.2023 16:36 Ответить
 
 