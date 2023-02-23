Греция не будет передавать Украине ЗРК С-300, потому что это может ослабить ее оборону, - министр обороны Панайотопулос
Греция не будет передавать Украине зенитно-ракетные комплексы С-300, поскольку это может ослабить ее оборону.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил министр обороны Греции Николаос Панайотопулос.
Министр объяснил, что системы С-300 были закуплены Грецией по конкретным причинам, и пока они существуют, страна не может передать вооружение.
"Они были куплены и прибыли в Грецию по конкретным причинам, и пока эти причины существуют, мы не будем соглашаться с любым ослаблением нашей оборонной системы", - сказал Панайотопулос.
При этом он уточнил, что поддержка российских систем становится все более сложной.
"Если мы дойдем до момента, когда невозможно поддерживать эти системы: мы либо решим проблему поддержки, либо заменим их. Мы к этому еще не пришли", - сказал министр.
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Тільки греки згідні поставляти Україні зброю тільки так, щоб тим самим посилити свою оборону - наприклад надати Україні 19 БМП1 взамін 25 Мардерів і хвалитися, що поставили аж 19 БМП1 "з доброї волі", а не 11.
Бартер Словаччині був тільки за С-300.
Який бантер Словаччина отримала за поставлені нам САУ Zuzanna? НІякого? А за поставлені Україні танки?