РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12040 посетителей онлайн
Новости
2 875 12

Пентагон: Китай пока не давал оружие России, но Пекин не закрыл этот вопрос. Будут последствия

ван,путін

В Пентагоне заявили, что США не видят, чтобы Китай давал вооружение России, однако Пекин не снимал этот вопрос с рассмотрения.

Об этом на брифинге сообщила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По ее словам, США еще не видели, что КНР оказывала России летальную помощь для войны против Украины.

Она подчеркнула, что китайцы в то же время не снимали вопроса военной помощи РФ с рассмотрения.

Сингх подчеркнула, что если Китай предоставит оружие оккупантам, то будут последствия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США рассматривают возможность обнародования разведданных о планах Китая по поставкам оружия РФ, - The Wall Street Journal

Китай (2991) оружие (10224) Пентагон (1464) россия (95702) Сингх Сабрина (44)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Нарасєє мікросхеми ще часів совка.
показать весь комментарий
23.02.2023 12:23
+1
ну тоді все гаразд. буде мобіла розмірами з телефонну будку та ламповим телевізором замість екрана )))))
показать весь комментарий
23.02.2023 12:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тонкість моменту. Заява зроблена до оголошення "мирних планів" Китаю. На фоні -

"Росія готова до досягнення цілей СВО політико-дипломатичним шляхом", - МЗС РФ

Генасамблея ООН готова підтримати резолюцію про мир в Україні, - Reuters (там "формула миру зеленського" аля "мінські угоди"

Війна Росії з Україною триватиме щонайменше ще рік, - Воллес

Але, Китай поки не давав зброю Росії... але щось вже надав? Що це поїзди "миру" із КНДР, проксі?
А Іран не проксі Китаю у війні? Може - Китай поки не давав зброю Росії, в плані величини розмірів? Ясно інше - "мирні ініціативи" Китаю не відповідають кордонам України 1991.
показать весь комментарий
23.02.2023 12:05 Ответить
Китаю ***** на кордоны Украины.
показать весь комментарий
23.02.2023 12:52 Ответить
телефоны сяоми и хуавей, теперь будут делать из кацапских микросхем ? ах, да... у кацапов нет микросхем ))))
показать весь комментарий
23.02.2023 12:06 Ответить
Нарасєє мікросхеми ще часів совка.
показать весь комментарий
23.02.2023 12:23 Ответить
ну тоді все гаразд. буде мобіла розмірами з телефонну будку та ламповим телевізором замість екрана )))))
показать весь комментарий
23.02.2023 12:46 Ответить
Будет мобила-кирпич, как в девяностых. Это скрепно и годно в разборках где трубу можно использовать вместо бейсбольной биты. "Солиднее" тоже выглядит 😏
показать весь комментарий
23.02.2023 13:22 Ответить
В совку таких мікросхем як на фото не робили. Навіть сплагіатити не спромоглися як деяких зразків...
показать весь комментарий
23.02.2023 17:41 Ответить
Китайозам взагалі інтерес допомагати Україні, але навряд чи вони там це розуміють - дивлячись на їх історичну "мудрість" чекати доки труп ворога пропливе по річці, як правило там пливе їх власний труп.
показать весь комментарий
23.02.2023 12:09 Ответить
Все они понимают.
показать весь комментарий
23.02.2023 12:54 Ответить
Військовий наступ путлера підкріплений дипломатичним наступом - головний тут...Китай, імперія побудована на моделі впливів за рік поніс втрати. Цікаво "формула миру зеленського" якось дивно вписується у формат цієї дипломатичної війни?
показать весь комментарий
23.02.2023 12:18 Ответить
Вчоний ЗЕ знає всі формули.
показать весь комментарий
23.02.2023 12:25 Ответить
Блефують китайці і беруть на понт цими начеб-то розмовами
показать весь комментарий
23.02.2023 12:56 Ответить
 
 