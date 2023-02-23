Пентагон: Китай пока не давал оружие России, но Пекин не закрыл этот вопрос. Будут последствия

В Пентагоне заявили, что США не видят, чтобы Китай давал вооружение России, однако Пекин не снимал этот вопрос с рассмотрения.

Об этом на брифинге сообщила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По ее словам, США еще не видели, что КНР оказывала России летальную помощь для войны против Украины.

Она подчеркнула, что китайцы в то же время не снимали вопроса военной помощи РФ с рассмотрения.

Сингх подчеркнула, что если Китай предоставит оружие оккупантам, то будут последствия.

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