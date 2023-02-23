Пентагон: Китай пока не давал оружие России, но Пекин не закрыл этот вопрос. Будут последствия
В Пентагоне заявили, что США не видят, чтобы Китай давал вооружение России, однако Пекин не снимал этот вопрос с рассмотрения.
Об этом на брифинге сообщила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По ее словам, США еще не видели, что КНР оказывала России летальную помощь для войны против Украины.
Она подчеркнула, что китайцы в то же время не снимали вопроса военной помощи РФ с рассмотрения.
Сингх подчеркнула, что если Китай предоставит оружие оккупантам, то будут последствия.
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показать весь комментарий23.02.2023 12:23
+1 Oleg Mamont
показать весь комментарий23.02.2023 12:46
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"Росія готова до досягнення цілей СВО політико-дипломатичним шляхом", - МЗС РФ
Генасамблея ООН готова підтримати резолюцію про мир в Україні, - Reuters (там "формула миру зеленського" аля "мінські угоди"
Війна Росії з Україною триватиме щонайменше ще рік, - Воллес
Але, Китай поки не давав зброю Росії... але щось вже надав? Що це поїзди "миру" із КНДР, проксі?
А Іран не проксі Китаю у війні? Може - Китай поки не давав зброю Росії, в плані величини розмірів? Ясно інше - "мирні ініціативи" Китаю не відповідають кордонам України 1991.