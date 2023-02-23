Россия не победит в этой войне. Вся Испания с Украиной, - премьер Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес, который сейчас находится с визитом в Украине, заявил, что Россия не победит в войне.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Буча и Ирпень показывают раны и шрамы путинского варварства. Россия не победит в этой войне. Вся Испания с Украиной", - подчеркнул он.
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Сильна заява!
Чому влада Іспанії нічого з цим поцом не робить?