Россия не победит в этой войне. Вся Испания с Украиной, - премьер Санчес

Премьер-министр Испании Педро Санчес, который сейчас находится с визитом в Украине, заявил, что Россия не победит в войне.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Буча и Ирпень показывают раны и шрамы путинского варварства. Россия не победит в этой войне. Вся Испания с Украиной", - подчеркнул он.

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