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Новости Война
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Россия не победит в этой войне. Вся Испания с Украиной, - премьер Санчес

санчес

Премьер-министр Испании Педро Санчес, который сейчас находится с визитом в Украине, заявил, что Россия не победит в войне.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Буча и Ирпень показывают раны и шрамы путинского варварства. Россия не победит в этой войне. Вся Испания с Украиной", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киев прибыл премьер-министр Испании Санчес

Испания (868) Санчес Педро (42)


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Топ комментарии
+14
Дякуєм усім іспанцям , уряду особливо ! Но пасаран ! Україна переможе! Слава ЗСУ!
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23.02.2023 12:04
+7
Щиро дякумо, друзі.
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23.02.2023 12:32
+6
Ти не знаєш цього прислів"я.
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23.02.2023 12:16
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Дякуєм усім іспанцям , уряду особливо ! Но пасаран ! Україна переможе! Слава ЗСУ!
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23.02.2023 12:04 Ответить
заявив, що Росія не переможе у війні. Джерело:

Сильна заява!
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23.02.2023 12:21 Ответить
Даите більше танків -- з 210 дають 10 -- по сериозному треба навпаки -- а то на тобі БОЖЕ шо мені не гоже .
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23.02.2023 12:07 Ответить
Ти не знаєш цього прислів"я.
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23.02.2023 12:16 Ответить
А як .
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23.02.2023 12:18 Ответить
"На тобі НЕБОЖЕ".Ну а хто це-гугель в поміч.
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23.02.2023 14:20 Ответить
Щиро дякумо, друзі.
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23.02.2023 12:32 Ответить
No pasaran.
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23.02.2023 12:45 Ответить
Десь там у сонячній Іспанії переховується кацапський пропагандон шМарій.

Чому влада Іспанії нічого з цим поцом не робить?
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23.02.2023 13:11 Ответить
Цей хлопець володіє іспанською. Може він якось маякне і латиносам, що нам потрібні снаряди і вони поділяться з нам своїми запасами. Вони гроші *******, а американці у боргу не залишаться і ще може якихось гарячих мачо можна запросити разом мочити рашистів
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23.02.2023 14:28 Ответить
За всю Іспанію. А чого ж це в Гішпанії українських патріотів називають нацистами? Як приклад футболіст Роман Зозуля. А чого це в цій же країні скасовують виставку фотографа Ореста з Азовсталі?
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23.02.2023 16:00 Ответить
 
 