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Война отбросила Украину в вопросах бедности на 15 лет назад, - Всемирный банк

деньги,бедность,копейки,минимум,прожиточный

Полномасштабное российское вторжение отбросило Украину на 15 лет назад в вопросах бедности. За чертой бедности оказались еще 8 млн украинцев.

Об этом региональный директор Всемирного банка Аруп Банерджи заявил в интервью Интерфакс-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вторжение в Украину - это трагедия, которая имеет серьезные человеческие и экономические последствия. По нашим оценкам, за чертой бедности оказались еще 8 млн украинцев по сравнению с довоенным периодом. То есть страна отброшена на 15 лет назад в достижении своих целей по сокращению уровня бедности ", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 из 10 украинцев в случае затяжной войны окажутся за чертой бедности, - прогноз ООН

Банерджи предположил, что ситуация могла быть еще хуже, если бы не довоенные реформы.

"Украине удавалось сбалансировать усилия, направленные на повышение конкуренции и экономической эффективности, с защитой наиболее уязвимых слоев населения. Примером этого способность власти поддерживать важнейшую социальную помощь и пенсионные выплаты, даже несмотря на войну", - сказал он.

Читайте также: Опыт Китая был бы полезен в вопросах преодоления бедности в Украине, - Третьякова

бедность (253) Всемирный Банк (448) экономика (3881)


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Топ комментарии
+27
ситуація могла б бути кращою, якби не зелупа та його мародери
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23.02.2023 12:05
+21
На чолі всього і вся стоїть зелений недомірок.
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23.02.2023 12:09
+16
а зелені покидьки готуються тарифи підвищувати(ХОЧА ОБІЦЯЛИ ПІД ЧАС ВІЙНИ ЦЬОГО НЕ РОБИТИ),а начолі стоїть як завжди мутний тіп Арахамія
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23.02.2023 12:05
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Світовий банк и нацбанк - родственники по неадекватности.
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23.02.2023 12:03 Ответить
1. Я в 2007 году жил зашибись.

2. Какие, нахрен " довоєнні реформи" ?
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23.02.2023 12:35 Ответить
Люто плюсую. У меня тоже все было просто охрененно.
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23.02.2023 12:52 Ответить
Ну так Юле по лярду баксов в месяц МВФ кредитов давало, чё ж не жить ?

С таким успехом можно и сейчас в БістроЗайм какой-то пойти, взять денег и гужбенить неделю.
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23.02.2023 12:57 Ответить
Так весь мир жил. Потому и рэпнула эта вся система. Напечатанные доллары нужно куда-то девать. Лучший способ - дать их взаймы на много лет, избежав таким образом обесценивания.
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23.02.2023 13:05 Ответить
А чё рублей нельзя напечатать триста тонн ?

Или юаней ?

Ведь выгодно же по твоей теории
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23.02.2023 13:36 Ответить
Можно. Но кому они нужны?
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23.02.2023 13:37 Ответить
то есть ценность у доллара, рубля и юаня немножко разная ?

а почему ?
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23.02.2023 13:38 Ответить
Потому что, наверное, федеральные резервы США немножко поболее обеспечивают весом свои напечатанные фантики, не? Тем более, что рубль - не СКВ. Юань тоже с огромным натягом. Плюс, стабильность экономики. Кто же в здравом уме будет держать капита в рублях?
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23.02.2023 13:43 Ответить
США немножко поболее обеспечивают весом свои напечатанные фантики

у рассеи и кетая нет возможности свои купюры для большего веса опылить свинцом ?
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23.02.2023 18:45 Ответить
Разве что таким способом.
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23.02.2023 19:01 Ответить
И даже после этого они не перестанут быть никому не нужными, кроме самих россиян и китайцев и то с большими оговорками. Вам, например, нужны рубли? А доллары?
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23.02.2023 19:07 Ответить
Потому что по результатам двух мировых войн сдохли Бритнаская, Германская и российские империи, а островок стабильности кредитовал буквально все стороны, только и делая что наращивая строительство фабрик и заводов. Таким образом пала мировая валюта ввиде британского фунта, все должны были золото американцам, тем самым им и получилось натянуть бакс на глобус. После этого уход от золотого стандарта в качестве оценики ценности валюты и замена его на нефтедоллар. Вот и все, получилось что доллар стал мировой валютой номер один с возможностью безлимитного печатного станка, ибо от инфляции была защита ввиде размазывания зеленой массы по всему миру. Поэтому да, ценность у юаня и рубля к доллару "чуть-чуть" разная.
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23.02.2023 17:42 Ответить
Если ты своему ребёнку не можешь объяснить то, чем ты занимаешься, значит ты врёшь...

Попробуй свой текст выразить одним предложениемю
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23.02.2023 18:42 Ответить
Зачем? Что из написанного мной выше не было понято вами?
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23.02.2023 18:45 Ответить
да я вообще не читал твою писанину.

Хоч, я дам ссылку на 124 диссертации по финансам ?
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23.02.2023 18:47 Ответить
Зачем? Просто пойдешь и прочитаешь что я написал тебе по этому поводу, как у тебя будет время вот и все.
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23.02.2023 18:53 Ответить
Великий историк, до твого відома Британська імперія не впала за ,,результатом світовиз війн".
Навчайся, або мовчи виглядатимешь розумником.
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24.02.2023 09:27 Ответить
Да нет, именно тогда она и умерла. Немцы пототопили почти 70% ее флота, а американцы заменили фунт на доллар. Флот и международный фунт это то, на чем стояла мощь их империи. На этом собственно славные деньки для Британии были окончены и она уже полностью перешла в ранг сателитов США. Сегодня там из вкусного концерн BP и финансовый рынок Лондона. Лишь блеклая тень самой огромной империи на планете земля.
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24.02.2023 21:00 Ответить
В 2007-му у Києві по вечорах у кафешках не було де сісти. Я це пам'ятаю. Підозрюю що так було у кожному більш менш великому місті.
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23.02.2023 14:20 Ответить
ситуація могла б бути кращою, якби не зелупа та його мародери
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23.02.2023 12:05 Ответить
Кто их выбрал?
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23.02.2023 13:29 Ответить
той, кому насцяли в очі і тепер для них він херой боневтік
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23.02.2023 15:18 Ответить
15 лет назад украина была стабильней и богаче чем в 2022-2023 я б и не против откатиться в тот период.
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23.02.2023 12:05 Ответить
а еще моложе на 15 лет... 15 лет назад - это как раз перед кризисом 2009г
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23.02.2023 12:12 Ответить
Ага, бабы были красивее, волоса ещё не выпали и хер стоял.
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23.02.2023 13:26 Ответить
а зелені покидьки готуються тарифи підвищувати(ХОЧА ОБІЦЯЛИ ПІД ЧАС ВІЙНИ ЦЬОГО НЕ РОБИТИ),а начолі стоїть як завжди мутний тіп Арахамія
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23.02.2023 12:05 Ответить
На чолі всього і вся стоїть зелений недомірок.
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23.02.2023 12:09 Ответить
тряпчана напалечна лялька не може стояти на чолі чогось.
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23.02.2023 12:37 Ответить
У неї в сраці рука *****.
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23.02.2023 12:41 Ответить
Зелелёные це зрада... А кто их выбрал?
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23.02.2023 13:30 Ответить
як хто?Зелебоби
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23.02.2023 13:32 Ответить
Только беня и к. не сдвинулись с места. А если и сдвинулись, то далеко не в "бедную" сторону.
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23.02.2023 12:06 Ответить
https://twitter.com/tZEinform tZE inform
23.‎02.‎2023

Загальна сума збитків завданих державі групою "Приват" Ігоря Коломойського під час управління державними долями в ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" складає за попередніми даними аудиту 5.098 млрд. гривен.

При цьому співучасник Зеленського по "Делаверському процесу", підсанкційний і позбавлений громадянства Коломойський за останніх три місяці 8 (!) разів перетинав кордон України на в'їзд і виїзд.
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23.02.2023 13:36 Ответить
когось відкинула назад, а когось так вперед закинула, шо барахла й їх правнукам вистачить! ))
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23.02.2023 12:06 Ответить
Зате зелені фотографи та інші візажистки прибарахлились.
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23.02.2023 12:08 Ответить
А шо, булО куда одкидувать? )))
Нагадаю-Україна єдина країна в Європі, де діє РЕГРЕСИВНИЙ податок.
Це коли чим більше доходи, тим менше платиш.
Рай для олігархів-заповідник лохів.
У нас бідний платить У РАЗИ більше відносно свого доходу, ніж багатий.
По податковим законам ми займаємо почесне місце серед найдебільніших країн чорної Африки...
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23.02.2023 12:10 Ответить
Тобто в Україні немає майбутнього й на життя не жалійтеся. Обідрали до нитки і в окоп!!!
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23.02.2023 12:12 Ответить
Першою країною НАТО по якій єпонуть кацапи ядерною зброєю буде польща. Так що я тебе попередив про твоє майбутнє.
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23.02.2023 12:21 Ответить
Та його випхнуть під зад коліном, тільки-но закінчиться війна. Більшість з них вирішила, що вони «в доміку» та схопили Бога за бороду. Наївні, як діти, їй-бо.
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23.02.2023 12:59 Ответить
Ти йо**** створіння пиз*** в окоп. Я усе життя у Польщі дятел
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23.02.2023 15:38 Ответить
Ага. По заробітках? Тоді можливо.
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23.02.2023 15:42 Ответить
Пшло ко****не
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23.02.2023 15:50 Ответить
Замало ненависті. Треба більше.
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23.02.2023 16:00 Ответить
Ти сам все пробухав. В окопах аватарів своїх вистачає, бухай далі.
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23.02.2023 12:29 Ответить
Трохи невдале порівняння,бо 15 років тому можна було зароблять більше ніж перед 2022 роком.
Я маю на увазі звичні зарплати , нас відкинув Янукович в 2010 році назад на років 15
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23.02.2023 12:12 Ответить
та не скажи.

криза жовтня 2008 року
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23.02.2023 12:39 Ответить
Так, було таке ,коли долар з 5 став 8 , але зразу ЗП почали збільуватись.
Криза стала тому що на руках у людей було купа валютних кредитів.
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23.02.2023 12:42 Ответить
я не знаю, шо там зразу почало збільшуватись, але я зі свого рахунку в Промінвестбанку навіть податки проплатити не міг, не те що зняти роботягам на зарплату
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23.02.2023 12:59 Ответить
зразу - це через рік-2, а саме в той час звісно були ліміти на зняття,тому що всі побігли за грошима,яких в банкі просто немає
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23.02.2023 13:01 Ответить
Да владці спішать затаритись -- дорвались - шоб і онукам хватило .
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23.02.2023 12:13 Ответить
При цьому ЗЕбіли стали мільярдерами
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23.02.2023 12:13 Ответить
Вони обкурилися? 15 років тому це 2008 рік із найвищим рівнем життя за всю історію України! З найвищими зарплатами, коли народ масово квартири-машини купував!
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23.02.2023 12:15 Ответить
Обнюхались..ОПа ж на коксі сидить..
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23.02.2023 12:22 Ответить
слава зебілам і зе&ко!
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23.02.2023 12:18 Ответить
я б не против в 2008-ой вернуться. даже не смотря на кризис и скачок доллара до 8-ми.
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23.02.2023 12:22 Ответить
Зате у нас після війни з'явиться цілий пласт мільйонерів.

Рейтинг нових підпільних мільйонерів:

1. Найбагатші - це всі ті митники, які отримують щодня десятки тисяч доларів від втікачів.
2. Злочинці в медичних халатах, що пачками щодня виписують липові діагнози про тимчасову непридатність.
3. Окремо слід виділити персонажів які мали та мають доступ до коштовних гуманітарних вантажів, це наприклад коли хтось відправляє в Україну 5 дорогих потужних генераторів а тут рапортують що отримали чотири.
4. Непогано заробили на ввозі автомобілів без мита
І це тільки частина "великих можливостей" під час великої війни...
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23.02.2023 12:23 Ответить
Ви воєнкомів забули.
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23.02.2023 12:30 Ответить
военкомы уже давно миллионеры. у меня знакомого военкома убили в 2012-м. он был в бедном райцентре военкомом. ездил на лендкрузере, у жены новая шкода. убил абхазец, которому военком на бизнес 200 000 грн отдолжил и приехал их с процентами сбивать.
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23.02.2023 12:40 Ответить
все ж цікаво було б одержати неупереджену оцінку того, наскільки років назад відкинуло країну зе-лупине кодло...
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23.02.2023 12:23 Ответить
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23.02.2023 12:34 Ответить
ЗеЛене лайно тягне нас до Африки
Тільки одна институция в державі працює
як швейцарський годинник ЗСУ та інші воюючи підрозділи
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23.02.2023 12:35 Ответить
зсу не працюе як годинник. там яйця по 17 грн..... за кілограмм
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23.02.2023 12:41 Ответить
У такій жопі як зараз я не був ніколи. А я у 90-х починав навчатись в університеті....
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23.02.2023 13:24 Ответить
Неужели при Юле жили так бедно.
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23.02.2023 14:37 Ответить
Ну не на 15 а на 30 і про які реформи він меле. Країна поголовного крадійства практично всіх чиновників любого рівня. Прикро те , що так може бути і після війни.
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23.02.2023 16:34 Ответить
Главное, чтобы в средневековье не откинули нас, а остальное как-то переживём. Не все, но переживём.
А в Нулевых в Украине уровень жизни был гораздо выше, чем сейчас. Как раз с конца Нулевых этот уровень непрерывно снижался, а после 2014 года вообще полетел вниз как гиря с балкона. Сейчас нищета и мрак, как в самые ужасные часы Девяностых. Правда тогда хотя бы войны не было.
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22.03.2023 20:05 Ответить
 
 