Война отбросила Украину в вопросах бедности на 15 лет назад, - Всемирный банк

Полномасштабное российское вторжение отбросило Украину на 15 лет назад в вопросах бедности. За чертой бедности оказались еще 8 млн украинцев.

Об этом региональный директор Всемирного банка Аруп Банерджи заявил в интервью Интерфакс-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вторжение в Украину - это трагедия, которая имеет серьезные человеческие и экономические последствия. По нашим оценкам, за чертой бедности оказались еще 8 млн украинцев по сравнению с довоенным периодом. То есть страна отброшена на 15 лет назад в достижении своих целей по сокращению уровня бедности ", – сказал он.

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Банерджи предположил, что ситуация могла быть еще хуже, если бы не довоенные реформы.

"Украине удавалось сбалансировать усилия, направленные на повышение конкуренции и экономической эффективности, с защитой наиболее уязвимых слоев населения. Примером этого способность власти поддерживать важнейшую социальную помощь и пенсионные выплаты, даже несмотря на войну", - сказал он.

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