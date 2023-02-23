Война отбросила Украину в вопросах бедности на 15 лет назад, - Всемирный банк
Полномасштабное российское вторжение отбросило Украину на 15 лет назад в вопросах бедности. За чертой бедности оказались еще 8 млн украинцев.
Об этом региональный директор Всемирного банка Аруп Банерджи заявил в интервью Интерфакс-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вторжение в Украину - это трагедия, которая имеет серьезные человеческие и экономические последствия. По нашим оценкам, за чертой бедности оказались еще 8 млн украинцев по сравнению с довоенным периодом. То есть страна отброшена на 15 лет назад в достижении своих целей по сокращению уровня бедности ", – сказал он.
Банерджи предположил, что ситуация могла быть еще хуже, если бы не довоенные реформы.
"Украине удавалось сбалансировать усилия, направленные на повышение конкуренции и экономической эффективности, с защитой наиболее уязвимых слоев населения. Примером этого способность власти поддерживать важнейшую социальную помощь и пенсионные выплаты, даже несмотря на войну", - сказал он.
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2. Какие, нахрен " довоєнні реформи" ?
С таким успехом можно и сейчас в БістроЗайм какой-то пойти, взять денег и гужбенить неделю.
Или юаней ?
Ведь выгодно же по твоей теории
а почему ?
у рассеи и кетая нет возможности свои купюры для большего веса опылить свинцом ?
Попробуй свой текст выразить одним предложениемю
Хоч, я дам ссылку на 124 диссертации по финансам ?
Навчайся, або мовчи виглядатимешь розумником.
23.02.2023
Загальна сума збитків завданих державі групою "Приват" Ігоря Коломойського під час управління державними долями в ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" складає за попередніми даними аудиту 5.098 млрд. гривен.
При цьому співучасник Зеленського по "Делаверському процесу", підсанкційний і позбавлений громадянства Коломойський за останніх три місяці 8 (!) разів перетинав кордон України на в'їзд і виїзд.
Нагадаю-Україна єдина країна в Європі, де діє РЕГРЕСИВНИЙ податок.
Це коли чим більше доходи, тим менше платиш.
Рай для олігархів-заповідник лохів.
У нас бідний платить У РАЗИ більше відносно свого доходу, ніж багатий.
По податковим законам ми займаємо почесне місце серед найдебільніших країн чорної Африки...
Я маю на увазі звичні зарплати , нас відкинув Янукович в 2010 році назад на років 15
криза жовтня 2008 року
Криза стала тому що на руках у людей було купа валютних кредитів.
Рейтинг нових підпільних мільйонерів:
1. Найбагатші - це всі ті митники, які отримують щодня десятки тисяч доларів від втікачів.
2. Злочинці в медичних халатах, що пачками щодня виписують липові діагнози про тимчасову непридатність.
3. Окремо слід виділити персонажів які мали та мають доступ до коштовних гуманітарних вантажів, це наприклад коли хтось відправляє в Україну 5 дорогих потужних генераторів а тут рапортують що отримали чотири.
4. Непогано заробили на ввозі автомобілів без мита
І це тільки частина "великих можливостей" під час великої війни...
Тільки одна институция в державі працює
як швейцарський годинник ЗСУ та інші воюючи підрозділи
А в Нулевых в Украине уровень жизни был гораздо выше, чем сейчас. Как раз с конца Нулевых этот уровень непрерывно снижался, а после 2014 года вообще полетел вниз как гиря с балкона. Сейчас нищета и мрак, как в самые ужасные часы Девяностых. Правда тогда хотя бы войны не было.