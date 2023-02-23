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Новости Война
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Россия выпустила по Украине 11 ракет, 10 из них упали в Белгородской области, - ВСУ

громов

Россияне 20 февраля во время очередных обстрелов выпустили по Украине 11 зенитных управляемых ракет. Из них 10 упали в Белгородской области.

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Инцидент произошел 20 февраля, когда россияне попытались нанести очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры в районе Харькова и области и запустили 11 зенитных управляемых ракет из района Белгородской области.

"Из них только одна попала по территории Украины. Остальные ракеты взорвались в воздушном пространстве РФ. Обломки упали на территорию Белгородской области", - сказал Громов.

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Он заявил, что из-за неисправности вооружения или слабой военной подготовки российских солдат на территории РФ все чаще происходят взрывы - именно на объектах критической инфраструктуры.

"В результате этих "досадных" случаев распространяются панические настроения среди населения Белгородской области, которое уже понимает, как это жить без электричества и отопления", - сказал Громов.

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Ранее поступала информация о подобных самообстрелах в Курской и Воронежской областях, добавил Громов.

армия РФ (19400) ракеты (3576) россия (95702) ВСУ (6629) Белгород (454)


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Топ комментарии
+84
Ракетам що впали в бєлгородській області-респект...
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23.02.2023 12:21
+25
Аналагов нет )))
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23.02.2023 12:23
+21
"Лада Каліна разганяєтся до 100 км..." - "І вибухає!"
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23.02.2023 12:28
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Ракетам що впали в бєлгородській області-респект...
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23.02.2023 12:21 Ответить
"Лада Каліна разганяєтся до 100 км..." - "І вибухає!"
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23.02.2023 12:28 Ответить
ахахахахаааа!!!!!!!!!!! єто - 5 !!!
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23.02.2023 14:13 Ответить
Аналагов нет )))
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23.02.2023 12:23 Ответить
жду, не дождусь, когда цирконы начнут испытывать
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23.02.2023 12:25 Ответить
противокорабельную ракету испытывать? Циркон же ж это противокорабельная. Или идиоты не понимают разницы?
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23.02.2023 12:36 Ответить
я думаю, ідіоти (росіяни) не розуміють, що коли і як їх використовувати.
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23.02.2023 12:47 Ответить
Вот именно, какая разницца? Воронеж или Северодвинск?!
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23.02.2023 12:56 Ответить
х-22 теж протикорабельна. це не заважае кацапам запускати їх по багатоповерхівках
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23.02.2023 13:34 Ответить
А з С-300 це що ракета земля-земля?
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23.02.2023 16:37 Ответить
А их уже испытывали, видели, как люк на корабле без малейшей заминки открылся и закрылся,как часы швейцарские, эт вам не западные аналоги.
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23.02.2023 13:57 Ответить
Анало-говнет!
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23.02.2023 13:02 Ответить
Черга за літаками які не зможуть злетіти
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23.02.2023 12:23 Ответить
та вже сьогодні впав ..через технічну несправність..Су-25 упал в районе Валуек. сообщает https://www.rbc.ua/ukr/news/belgorodskiy-oblasti-vpav-litak-minoboroni-1677140156.html РБК-Украина
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23.02.2023 12:27 Ответить
Та 11-та ракета була в сплячому режимі в небі, потім знайшла підходящу ціль- аналоговнєт СУ-25 і вдарила😁😁😁
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23.02.2023 12:31 Ответить
Краще нехай злутають і не зможуть сісти.
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23.02.2023 19:33 Ответить
бугага
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23.02.2023 12:24 Ответить
Дамбіть Варонєж
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23.02.2023 12:25 Ответить
Ванго з ППО казали що сьогодні буде масований обстріл чи ще не вечір
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23.02.2023 12:26 Ответить
Ти що сидиш пів дня вже чекаєш? Чи краще щоб не попереджали , чи як шашличник перед нападом казали маринувати м'ясо?
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23.02.2023 12:38 Ответить
ех..не 100 %..і тут рукожопство
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23.02.2023 12:26 Ответить
Іде до того шо будуть при запуску вибухати .
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23.02.2023 12:26 Ответить
І ті, що в шахтах також.
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23.02.2023 12:33 Ответить
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23.02.2023 12:28 Ответить
Бий своїх, щоб чужі боялися 😁😁😁
Ще, хочемо продовження....
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23.02.2023 12:29 Ответить
А тут знов тривога завила.
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23.02.2023 12:30 Ответить
я ж казала, що вони самі...хе-хе, ми їм тільки трішки допомагаємо...
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23.02.2023 12:30 Ответить
Судячи з % збитих, ПРО працюало в самій БНР. Тут ключове слово "керованих" Жити без електрики і опалення то е великий розум.
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23.02.2023 12:31 Ответить
Спасибо мышам из Правого Сектора за то что кабеля погрызли.
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23.02.2023 12:32 Ответить
Кабеля гризуть щурі.
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23.02.2023 12:47 Ответить
Миші також.
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23.02.2023 15:49 Ответить
це вони себе так поздоровили з 23 лютого, захистили)
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23.02.2023 12:34 Ответить
То не ми. І у Маріуполі вибухи - теж не ми. І Black Hawk у України нема.
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23.02.2023 12:35 Ответить
Кацапам би задуматися,та немає чим.
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23.02.2023 12:40 Ответить
А по бункерам путі-слабо?Орки,хоть щось людське сотворіть.
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23.02.2023 12:40 Ответить
Може, і довбанули б, та не знають координат
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23.02.2023 13:53 Ответить
Може це вони попадали?..
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23.02.2023 12:41 Ответить
Управляемая?
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23.02.2023 15:02 Ответить
Нє хачу улетать із расіі . Здєсь всьо так класно , душевно ,, по домашнєму ..
.
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23.02.2023 12:41 Ответить
Я вибачаюсь, а шо белгородська область повернулась таки до України?
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23.02.2023 12:44 Ответить
Офіційно - ще ні, але, на всяк випадок, вони її вже починають бомбити.
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23.02.2023 12:50 Ответить
перший "дзвіночок" що стали діставати ********** зі складів тривалого зберігання. Мабудь миші проводку поїли в тих ракетах
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23.02.2023 12:48 Ответить
Поки що в статусі "сірої зони"...
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23.02.2023 12:48 Ответить
Скоріш за все стріляли непереробленими зенітними ракетами чи з дурості чи з головотяпства. А вона, ракета, якщо не бачить цілі в небі ,розцінює це як промах і самоліквідовується.
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23.02.2023 12:50 Ответить
ГоловоПЯТство.
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23.02.2023 14:02 Ответить
Це ж прикиньте,що в них там залишилось,один хлам.А вони весь світ лякають....але це і все,на що вони здатні.
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23.02.2023 13:01 Ответить
Я з вами вповні згідна, але все ж не слід недооцінювати ворога. У них того хламу безліч, і той хлам ще може, на жаль, наших людей багато повбивати.
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23.02.2023 13:56 Ответить
Саме той випадок, коли ракети виявились розумніші за тих хто їх запускав...
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23.02.2023 13:04 Ответить
уж год бамбят БНР. скотиняки
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23.02.2023 13:06 Ответить
Отак і ядерка полетить...Вороніжу - молитися!!
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23.02.2023 13:07 Ответить
Похоже что с носителями ЯО у кацапов то же. Будет взорватся сразу в шахтах запуска и подводных лодках.
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23.02.2023 13:56 Ответить
Це в роботі експериментальна захисна мембрана спільна розробка волонтерів та партнерів!
91% ефективності, норм.
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23.02.2023 13:07 Ответить
Gut
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23.02.2023 13:10 Ответить
Російські ракети виявилися тяжчими за повітря …
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23.02.2023 13:25 Ответить
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23.02.2023 13:25 Ответить
Сподіваюсь, що це тільки пристрілка і рашисти навчаться влучати у критичні об'єкти бєлгородської області!
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23.02.2023 13:48 Ответить
Обіржатися можна - "друга армія світу" сама себе довбе
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23.02.2023 13:48 Ответить
Втомилися? Та чого його далеко летіти, якщо можна поряд сісти.
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23.02.2023 14:09 Ответить
Ну воно так виходить, що і отими 10 ракетами обстріляли територію України.
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23.02.2023 14:17 Ответить
Олексій Громов, Арєстовича кондратій хватить, ви його перещєголяли в доброму сенсі цьої новини.
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23.02.2023 14:22 Ответить
Ну тобто анекдот про те,як бомбити Вороніж - не анекдот?
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23.02.2023 16:03 Ответить
 
 