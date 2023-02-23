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Финляндия передаст Украине 3 танка Leopard 2 в рамках 13-го пакета военной помощи, - Минобороны

танк,один,леопард,leopard

Финляндия в рамках 13-го пакета военной помощи передаст Украине три танка Leopard 2.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что также страна обеспечит обучение по их использованию и обслуживанию.

"Для обеспечения безопасной доставки помощи, иное содержание, способ доставки или график помощи не сообщаются подробно", - говорится в сообщении.

По данным Минбороны, страна предоставляет пакет помощи в 160 млн евро. Всего Финляндия предоставила Украине помощь уже более 750 миллионов евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В тот день, когда Россия начала полномасштабное наступление на Украину, стало очевидно, что Финляндия будет членом НАТО, - премьер Марин

помощь (7824) танк (2260) Финляндия (965)


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Топ комментарии
+17
С миру по нитці - Українцям броньований кулак
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23.02.2023 12:21
+15
Головне не запутатись - 3 танки леопард 2 чи 2 танки леопард 3 )

Насправді, для Фінляндії, це реально багато, країна мало того що невелика, та ще і під загрозою, могли б собі залишити, але віддають
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23.02.2023 12:24
+8
сердечно дякуємо народу країни Суомі за посильну допомогу у боротьбі з кацапським окупаційним лайном !!!
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23.02.2023 12:26
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С миру по нитці - Українцям броньований кулак
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23.02.2023 12:21 Ответить
Головне не запутатись - 3 танки леопард 2 чи 2 танки леопард 3 )

Насправді, для Фінляндії, це реально багато, країна мало того що невелика, та ще і під загрозою, могли б собі залишити, але віддають
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23.02.2023 12:24 Ответить
Португалія менша і теж дає три.
Але вдячні і за це. Це більше ніж виробили танків в Україні за часів бонквтіка
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23.02.2023 13:08 Ответить
"
Португалія менша і теж дає три."

Не зрозумів...

Португалія мала б дати шість, за такою логікою)

Вона в два рази більша, а не менша)

Нижче інформація з Вікі:

Португалія

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC Населення -

оцінка 2014

10 374 822 осіб (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC 75 ) -

перепис 2021

10 343 066 осіб

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F

Фінляндія

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC Населення -

оцінка 2014

5 457 429 осіб

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F#cite_note-population_stat-1 [1] (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC 114 ) - перепис 2000 ррку

5 180 000 осіб

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
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23.02.2023 14:18 Ответить
Португалія взагалі то 6
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23.02.2023 14:58 Ответить
сердечно дякуємо народу країни Суомі за посильну допомогу у боротьбі з кацапським окупаційним лайном !!!
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23.02.2023 12:26 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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23.02.2023 12:43 Ответить
https://t.me/killpukin/13706 https://t.me/killpukin/13706


Для розминування Запорижжя аж до Бердянск. А потом на юг до Керч.
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23.02.2023 12:50 Ответить
На перший погляд, здається, що це не багато, але ж Фінляндія невелика і не дуже багата країна яка теж під загрозою, та попри це не залишилась осторонь. Відтак, щира подяка і низький уклін нашим фінським друзям за допомогу та підтримку у важкі часи.
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23.02.2023 13:39 Ответить
не густо; а все изза гребаных ******** и эрдогана, приняли б их в нато дали бы нам больше
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23.02.2023 13:47 Ответить
Так не называйте цифры, а просто везите.
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23.02.2023 14:02 Ответить
Как выясняется это ИМР (инженерная машина разминирования) на базе Лео-2 (Милитарный). Тоже весьма, но не танк.
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23.02.2023 14:34 Ответить
 
 