Финляндия передаст Украине 3 танка Leopard 2 в рамках 13-го пакета военной помощи, - Минобороны

Финляндия в рамках 13-го пакета военной помощи передаст Украине три танка Leopard 2.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что также страна обеспечит обучение по их использованию и обслуживанию.

"Для обеспечения безопасной доставки помощи, иное содержание, способ доставки или график помощи не сообщаются подробно", - говорится в сообщении.

По данным Минбороны, страна предоставляет пакет помощи в 160 млн евро. Всего Финляндия предоставила Украине помощь уже более 750 миллионов евро.

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