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Финляндия передаст Украине 3 танка Leopard 2 в рамках 13-го пакета военной помощи, - Минобороны
Финляндия в рамках 13-го пакета военной помощи передаст Украине три танка Leopard 2.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что также страна обеспечит обучение по их использованию и обслуживанию.
"Для обеспечения безопасной доставки помощи, иное содержание, способ доставки или график помощи не сообщаются подробно", - говорится в сообщении.
По данным Минбороны, страна предоставляет пакет помощи в 160 млн евро. Всего Финляндия предоставила Украине помощь уже более 750 миллионов евро.
Топ комментарии
+17 Paul Foxen #557682
показать весь комментарий23.02.2023 12:21
+15 VinsenTuaVega
показать весь комментарий23.02.2023 12:24
+8 vuiko dobrui
показать весь комментарий23.02.2023 12:26
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Насправді, для Фінляндії, це реально багато, країна мало того що невелика, та ще і під загрозою, могли б собі залишити, але віддають
Але вдячні і за це. Це більше ніж виробили танків в Україні за часів бонквтіка
Португалія менша і теж дає три."
Не зрозумів...
Португалія мала б дати шість, за такою логікою)
Вона в два рази більша, а не менша)
Нижче інформація з Вікі:
Португалія
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC Населення -
оцінка 2014
10 374 822 осіб (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC 75 ) -
перепис 2021
10 343 066 осіб
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
Фінляндія
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC Населення -
оцінка 2014
5 457 429 осіб
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F#cite_note-population_stat-1 [1] (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC 114 ) - перепис 2000 ррку
5 180 000 осіб
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
Для розминування Запорижжя аж до Бердянск. А потом на юг до Керч.