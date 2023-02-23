Ассоциация городов Украины обратилась в Верховную Раду с призывом не поддерживать постановление 9055, которым ликвидируется самоуправление в Чернигове

Ассоциация городов Украины обратилась в профильные комитеты и фракции Верховной Рады Украины с призывом не поддерживать постановление ВР 9055, которым все полномочия местного самоуправления в Чернигове передаются военной администрации.

Не поддержать такую передачу полномочий – значит защитить демократию и самоуправление в Украине, говорится в сообщении на сайте АГУ, передает Цензор.НЕТ.

"Черниговский городской совет и его исполнительные органы достойно проходят испытание войной, о чем свидетельствует почетное отличие "Город-герой Украины", присвоенное городу Чернигова Указом Президента. Ассоциация городов Украины призывает вас при рассмотрении проекта постановления о передаче Черниговской городской военной администрации высказаться против, чем защитить демократию, местное самоуправление Чернигова и Украины", - отмечается в обращении АГУ.

В Ассоциации городов отмечают, что для лишения полномочий городского совета Чернигова нет оснований.

"Передача полномочий органов местного самоуправления военной администрации – это исключительный шаг, который может быть обусловлен необходимостью обеспечения публичного управления на соответствующей территории. В городе Чернигове такие исключительные обстоятельства отсутствуют. Поэтому образованная военная администрация должна заниматься только реализацией мер военного положения. Принятие Верховной Радой Украины постановления о передаче полномочий местного самоуправления города Чернигова военной администрации населенного пункта не имеет юридических оснований, вредно для восстановления города и может стать опасным прецедентом сворачивания демократии", - говорится в обращении АГУ.

Также в Ассоциации городов Украины предупреждают, что передача полномочий местного самоуправления военной администрации остановит восстановление Чернигова.

"Черниговский городской совет и его исполнительные органы прилагают большие усилия для поиска финансовых, материальных и инвестиционных ресурсов для восстановления города среди международных партнеров. Как свидетельствует практика, военные администрации не рассматриваются международными партнерами стороной в восстановлении общин, следовательно, соответствующие ресурсные возможности на восстановление могут быть потеряны". ", - подчеркивают в АГУ.

Ранее сообщалось, что 63% жителей Чернигова не поддерживают создание в городе военной администрации и прекращение полномочий городского головы и городского совета во время военного положения в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", который проводился в декабре 2022 года.

Кроме того, петиция к Президенту не вводить в Чернигов военную администрацию набрала за короткий срок необходимые 25 тысяч голосов.

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