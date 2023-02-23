Украина может отказаться от импорта газа уже в этом году, - глава "Нафтогаза" Чернышов
Украина может уже в текущем году впервые в истории независимости отказаться от импорта газа.
Об этом рассказал глава НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, для этого нужно, чтобы "Нафтогаз" увеличил добычу на 8%, а частные компании – на 16% на фоне запрета экспорта топлива.
Попытка отказаться от импорта газа станет первой в истории страны с момента возвращения независимости в 1991 году.
Международный валютный фонд подсчитал в конце прошлого года, что Украина должна закупить 5 млрд. кубометров газа в 2023 году. "Нафтогаз" ожидает того же при худшем сценарии, сказал Чернышов.
В последние месяцы НАК импортировал меньше газа, чем планировалось. По словам Чернышова, компания закупила около половины из запланированных с конца октября 2 млрд кубометров.
Он назвал усилия национальных производителей газа по сохранению добычи "героическим поступком" наряду с дисциплиной домохозяйств. Теплая погода помогла Украине пережить зиму.
"Увеличение внутреннего производства – наша стратегическая цель, и мы должны заниматься этим сами. Это не просто вопрос бизнеса – это вопрос выживания и независимости Украины", – сказал Чернышов.
По его словам, сложившаяся нынешней зимой ситуация повлияла на план "Нафтогаза" по отказу от импорта газа, хотя он не исключил, что все же может понадобиться закупить 2 млрд кубометров газа.
"Но это не наш основной план", - сказал Чернышов, отметив, что Украина должна полагаться на себя.
На заході теж великі залежі, але мабуть складніший видобуток.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2012/04/120411_ru_s_yaremiychuk_gas_int
Зараз я про сланцевий газ - його в Україіні (на Сході і Заході) овер-доуя!
Сарказм
А якщо врахувати, що нафтогазом, власне як і іншими стратегічними підприємствами України, завжди керували кацарилі ставленики, і зараз вони нікуди не ділись а тільки перефарбувались, то не відмовиться.
Те шо в статті називається "приватні компанії"