РУС
Новости
5 264 20

Украина может отказаться от импорта газа уже в этом году, - глава "Нафтогаза" Чернышов

газ,гтс

Украина может уже в текущем году впервые в истории независимости отказаться от импорта газа.

Об этом рассказал глава НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, для этого нужно, чтобы "Нафтогаз" увеличил добычу на 8%, а частные компании – на 16% на фоне запрета экспорта топлива.

Попытка отказаться от импорта газа станет первой в истории страны с момента возвращения независимости в 1991 году.

Международный валютный фонд подсчитал в конце прошлого года, что Украина должна закупить 5 млрд. кубометров газа в 2023 году. "Нафтогаз" ожидает того же при худшем сценарии, сказал Чернышов.

В последние месяцы НАК импортировал меньше газа, чем планировалось. По словам Чернышова, компания закупила около половины из запланированных с конца октября 2 млрд кубометров.

Он назвал усилия национальных производителей газа по сохранению добычи "героическим поступком" наряду с дисциплиной домохозяйств. Теплая погода помогла Украине пережить зиму.

"Увеличение внутреннего производства – наша стратегическая цель, и мы должны заниматься этим сами. Это не просто вопрос бизнеса – это вопрос выживания и независимости Украины", – сказал Чернышов.

По его словам, сложившаяся нынешней зимой ситуация повлияла на план "Нафтогаза" по отказу от импорта газа, хотя он не исключил, что все же может понадобиться закупить 2 млрд кубометров газа.

"Но это не наш основной план", - сказал Чернышов, отметив, что Украина должна полагаться на себя.

Газ (10251) импорт (563) Нафтогаз (3119) Чернышов Алексей (202)
Топ комментарии
+10
"Сказав Чернишов, зазначивши, що Україна має покладатися на себе".Якби це було з самого початку,ще років 30+ потому,то і жили б,як люди і не було б того,що зараз є.Але жлобство перемогло здоровий глузд.
23.02.2023 14:25 Ответить
+9
а курва з косою бубликом, яка підписала в москві договір про газ по 450 долларів на це шо каже?
23.02.2023 14:37 Ответить
+6
А раніше за незалежності України цього зробити не можна було? Хто наживався на цих закупівлях в обхід власного видобутку - СБУ це не цікавить?
23.02.2023 14:26 Ответить
"Сказав Чернишов, зазначивши, що Україна має покладатися на себе".Якби це було з самого початку,ще років 30+ потому,то і жили б,як люди і не було б того,що зараз є.Але жлобство перемогло здоровий глузд.
23.02.2023 14:25 Ответить
Яке ще "жлобство"? Це почалося як спільний бізнес українських ворюг із російськими. Росіяни знайшли знайому кожному Жульку( під Лазоренком) і почали давати по дешевим цінам газ, що би Жулька із Лазоренком і перепродували цей газ по європейським цінам. Їм залишали нава, основний забирали собі. Тоді у схемі з'я вився конкурент Бакай, а пізніше Фірташ із Льовочкіним і Бойко. І продовжувалрся це до 2015 року, до уряду Яценюка.. З м'ясом від схеми відривали і Жульку і Фірташа. Саме тоді олігархи домовилися разом мочити Порошенко.
23.02.2023 18:30 Ответить
Мій коментар не про конкретно газові афери.Я веду мову про шлях,який був обраний із самого початку незалежності.
23.02.2023 18:33 Ответить
Так я і пишу, чому був "обраний такий шлях". Тому що він потрібен був для реалізації цих афер.
23.02.2023 18:37 Ответить
А раніше за незалежності України цього зробити не можна було? Хто наживався на цих закупівлях в обхід власного видобутку - СБУ це не цікавить?
23.02.2023 14:26 Ответить
А Ви уважно прочитали? Там написано, що вперше зможе відмовитися, якщо "Нафтогаз" збільшить видобуток на 8%, а приватні компанії - на 16% на тлі заборони експорту палива. ЯЧиї приватні компанії знаєте?
показать весь комментарий
а курва з косою бубликом, яка підписала в москві договір про газ по 450 долларів на це шо каже?
показать весь комментарий
23.02.2023 14:37 Ответить
В Україні набільші залежі сланцу в Європі. Район Славянська-Краматорська. Якраз за цим сюди кацапи і влізли в 2014 році. Бо Україна легко зміщує рф по експорту газа в ЄС.
На заході теж великі залежі, але мабуть складніший видобуток.
23.02.2023 14:47 Ответить
А ще на Донбасі розвідані великі запаси літію, якого в ********** немає зовсім. Тому і війна там бо ***** хоче вкрасти ці родовища за будь яку ціну.
показать весь комментарий
Ні, все набагато гірше. Поклади на Заході вже набагато виснажені. Тому що у радянські часи саме на заході України почався перший видобуток газу ще у 1920-і роки. І Україна кілька десятків років постачала газ на Москву, у Росію, аж до поки там не знайшли наприкінці 70-х великі поклади газу у Сибіру.

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2012/04/120411_ru_s_yaremiychuk_gas_int
23.02.2023 15:21 Ответить
Так, постачали в москву, ленінград та інші міста і навіть за кордон, безкоштовно для бюджету України.
показать весь комментарий
Про той ("традиційний") газ я вже не згадую - його Україні вистачило б на 200 років, але всі 50-60-70-ті той газ опалював Маскву та Лєнінград . Допоки в Сибіру не відкрили великі родовища.
Зараз я про сланцевий газ - його в Україіні (на Сході і Заході) овер-доуя!
показать весь комментарий
Плата за комірне не повинна перевищувати 15% доходу. Звідси якщо не вистачає то потрібно або скоротити споживання або заробляти більше. Трагедія в тому що переважна більшість населення не може зробити ні першого ні другого. Централізоване "абонентне" підключення вбиває ініціативу і перекладає всі прорахунки і безгосподарність постачальників на споживачів. Це і є той паскудний совковий "колгосп" який я ненавиджу. Але це "абонентське" болото замість того щоб скорочуватись розширюється, а держава знову вводить пільги для "корисних" та "заслужених". Але сплачувати за них виробнику чомусь "забуває". Можна перевести пільги в монетарну форму і у "заслужених" буде більше грошей для сплати комуналки, але ж як тоді красти на "перерозподілі" за рахунок різниці цін для "громадян" і "бізнесу"? Припинити вакханалію в оплаті та споживання просто - встановити всім лічильники попередньої оплати. Спершу сплатив за певну кількість і лише куплене спожив. Дивно що ця примітивна ідея лежить на поверхні! Споживачі вже давно звикли спершу платити а потім споживати. Магазини і провайдер телекомунікаційних послуг в кредит не відпускають і споживачі не мають боргів зовсім. А от в оплаті комірного без лічильників попередньої оплати борги колосальні. Люди свідомо їх накопичують, а роботодавці знижують оплату праці. Яке на фіг енергозбереження і економія ресурсів коли можна роками не сплачувати комуналку бо наплодили дітей які "можуть замерзнути і не можуть в темряві вчитися"? Отак бідні та дурні обходяться бюджету і тим "розумникам" які платять податки та "абонентну плату" найдорожче...
23.02.2023 15:02 Ответить
А плата за подушне? Старости, громади. Назад в 18 століття?
показать весь комментарий
Не вірю!
показать весь комментарий
Ого, а що можна було так?

Сарказм
23.02.2023 15:52 Ответить
А може і не відмовитись!
А якщо врахувати, що нафтогазом, власне як і іншими стратегічними підприємствами України, завжди керували кацарилі ставленики, і зараз вони нікуди не ділись а тільки перефарбувались, то не відмовиться.
23.02.2023 16:13 Ответить
Багато газових скважин і досі оформлені на кацапів!

Те шо в статті називається "приватні компанії"
показать весь комментарий
Промисловість не працює, тому газу хватає.
показать весь комментарий
Може але не відмовиться. Бо Єрмак не дозволяє.
показать весь комментарий
