Украина может отказаться от импорта газа уже в этом году, - глава "Нафтогаза" Чернышов

Украина может уже в текущем году впервые в истории независимости отказаться от импорта газа.

Об этом рассказал глава НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, для этого нужно, чтобы "Нафтогаз" увеличил добычу на 8%, а частные компании – на 16% на фоне запрета экспорта топлива.

Попытка отказаться от импорта газа станет первой в истории страны с момента возвращения независимости в 1991 году.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Из-за ракетных обстрелов Харьковщины поврежден объект "Нафтогаза", - Чернышов. ВИДЕО

Международный валютный фонд подсчитал в конце прошлого года, что Украина должна закупить 5 млрд. кубометров газа в 2023 году. "Нафтогаз" ожидает того же при худшем сценарии, сказал Чернышов.

В последние месяцы НАК импортировал меньше газа, чем планировалось. По словам Чернышова, компания закупила около половины из запланированных с конца октября 2 млрд кубометров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина начала импортировать газ через Молдову

Он назвал усилия национальных производителей газа по сохранению добычи "героическим поступком" наряду с дисциплиной домохозяйств. Теплая погода помогла Украине пережить зиму.

"Увеличение внутреннего производства – наша стратегическая цель, и мы должны заниматься этим сами. Это не просто вопрос бизнеса – это вопрос выживания и независимости Украины", – сказал Чернышов.

Также читайте: До завершения отопительного сезона Украине нужен импорт электроэнергии из ЕС, - Зеленский

По его словам, сложившаяся нынешней зимой ситуация повлияла на план "Нафтогаза" по отказу от импорта газа, хотя он не исключил, что все же может понадобиться закупить 2 млрд кубометров газа.

"Но это не наш основной план", - сказал Чернышов, отметив, что Украина должна полагаться на себя.