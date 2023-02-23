Россияне закрывают Каховку и Новую Каховку на въезд и выезд, сообщают о размещении техники оккупантов, - Хлань

Российские оккупанты закрывают Каховку и Новую Каховку на въезд и выезд.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Есть сообщения о размещении вражеской техники в Каховке и Новой Каховке. Города закрывают на въезд и выезд", - отметил он.

По словам Хланя, вероятно, рашисты готовятся к провокациям.

