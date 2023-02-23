Раде предлагают определить минимальный срок военной подготовки мобилизованных перед отправкой на фронт
Верховной Раде предлагается определить минимальный срок военной подготовки мобилизованных.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий законопроект №9050 зарегистрирован в парламенте 22 февраля.
Инициатором проекта закона является нардеп Георгий Мазураш.
Он предлагает внести изменения в статью 39 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
"Часть первую после абзаца третьего дополнить двумя новыми абзацами следующего содержания:
"Мобилизированные, которые до мобилизации не имели опыта прохождения военной службы или учебного собрания по соответствующей военно-учетной специальности, могут быть направлены в зону боевых действий и допущены к выполнению боевых заданий после не менее трех месяцев подготовки по соответствующей военно-учетной специальности (или скорее – при добровольном письменном согласии мобилизованного).
Мобилизированные, которые в течение последних пяти лет до мобилизации не имели опыта прохождения военной службы или учебного собрания по соответствующей военно-учетной специальности, могут быть направлены в зону боевых действий и допущены к выполнению боевых заданий после не менее одного месяца подготовки по соответствующей военно-учетной специальностью (или скорее – при добровольном письменном согласии мобилизованного)", - говорится в проекте.
громадянам України- три місяці,
членам партії Слуга Народа -три дні,
працівникам Кварталу 95- три години.
Чи тих хто служив в 90-тих коли замість полігонів або картоплю збирали або десь на будовах халтурили...
Місяць то навіть не курс молодого бійця тим більше якщо інструктор без бойового досвіду а викладач совок...
Потрібно дозволити пораненим бійцям яких списали по здоров'ю але вони мають великий досвід і мають бажання стати інструкторами....
Також потрібно навести лад з тим що реально хворих людей мобілізують, звільняти таких лікарів де багато таких випадків, бо це не просто пройоб.... це якась диверсія.... На них тратится час на навчання, комплектування а в результати війскові в аху...ї кого їм прислали і потім ті люди по госпіталях сидять а частини не укомплектовані
---
Очень странная логика и странное представление, что инструктор сам все решит.
Для инструктора нужно наверное разработать инструкцию, какой уровень подготовленности бойца быть должен??? А потом , в случае, если подразделение несет боевые и небоевые потери - инструктор, который выпустил неподготовленное подразделение должен сесть в тюрьму.
Вот такой подход решит вопрос качественной подготовки!
Почему не взять за основу американскую методику хотя бы базовой подготовки штурмовых подразделений???
На фронт нужно отправлять боеготовые подразделения: экипированные, обученные способные и умеющие вести самостоятельные боевые действия. Где каждый знает свое место, отработал на тренажерах на полигоне не один месяц разные виды боевых действий, умеющий сберечь себе и товарищу жизнь, при этом выполнив задачу.
---
Какими сдаваниями экзаменов можно это оценить??
Дурость отправлять солдат, сдавших "экзамен" комиссии инструкторов, ни разу не воевавших на передке, которые потому и работают инструкторами, что боятся быть на передке.
Побеждает подразделение, а не персонально солдат.
Я вообще не понимаю что ты мочишь про рельеф местности??? При чем тут рельеф??