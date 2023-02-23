РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости Война
11 000 49

Раде предлагают определить минимальный срок военной подготовки мобилизованных перед отправкой на фронт

мобілізація

Верховной Раде предлагается определить минимальный срок военной подготовки мобилизованных.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий законопроект №9050 зарегистрирован в парламенте 22 февраля.

Инициатором проекта закона является нардеп Георгий Мазураш.

Он предлагает внести изменения в статью 39 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

"Часть первую после абзаца третьего дополнить двумя новыми абзацами следующего содержания:

"Мобилизированные, которые до мобилизации не имели опыта прохождения военной службы или учебного собрания по соответствующей военно-учетной специальности, могут быть направлены в зону боевых действий и допущены к выполнению боевых заданий после не менее трех месяцев подготовки по соответствующей военно-учетной специальности (или скорее – при добровольном письменном согласии мобилизованного).

Мобилизированные, которые в течение последних пяти лет до мобилизации не имели опыта прохождения военной службы или учебного собрания по соответствующей военно-учетной специальности, могут быть направлены в зону боевых действий и допущены к выполнению боевых заданий после не менее одного месяца подготовки по соответствующей военно-учетной специальностью (или скорее – при добровольном письменном согласии мобилизованного)", - говорится в проекте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы будут становиться на военный учет с 16 лет, женщины немедицинских специальностей - по желанию, - постановление Кабмина

ВР (29383) законопроект (3271) воинская повинность (81) Военная служба правопорядка (46)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+35
Відправляти мобілізованих на фронт без підготовки-це злочин...
показать весь комментарий
23.02.2023 14:42 Ответить
+23
Пропоную такі терміни підготовки-
громадянам України- три місяці,
членам партії Слуга Народа -три дні,
працівникам Кварталу 95- три години.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:16 Ответить
+14
Це ви маєте на увазі батальон ''монако'', 95квартал? Так всім відомо де вони знаходяться. Треба лише відправити туди ''дядька з повістками''!
показать весь комментарий
23.02.2023 15:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Відправляти мобілізованих на фронт без підготовки-це злочин...
показать весь комментарий
23.02.2023 14:42 Ответить
Не могу поверить что они отправляли наших людей без подготовки, какие же они все таки мрази, ведут себя как русня!
показать весь комментарий
23.02.2023 15:04 Ответить
Отправляли и отправляют
показать весь комментарий
23.02.2023 15:09 Ответить
Пропоную такі терміни підготовки-
громадянам України- три місяці,
членам партії Слуга Народа -три дні,
працівникам Кварталу 95- три години.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:16 Ответить
Враховуючи, що вони усі у камуфляжах ходять, можно одразу на фронт.
показать весь комментарий
23.02.2023 17:00 Ответить
Мазурашу може піти добровольцем.
показать весь комментарий
23.02.2023 14:43 Ответить
ну як я і казав,це не единий випадок...це система.
показать весь комментарий
23.02.2023 14:45 Ответить
А тикати повістки скрізь і всюди всупереч прописаній процедурі коли забороните???
показать весь комментарий
23.02.2023 14:48 Ответить
коли хитрожопі не будуть ховатися поза місцем прописки а будуть дотримуватися вимог закону про воєнний стан, і мали б самі прийти у 10-денний строк від оголошення воєнного стану
показать весь комментарий
23.02.2023 14:51 Ответить
Це ви маєте на увазі батальон ''монако'', 95квартал? Так всім відомо де вони знаходяться. Треба лише відправити туди ''дядька з повістками''!
показать весь комментарий
23.02.2023 15:02 Ответить
крім батальону "Монако" є армійський корпус "Манатки" зібрав і втік через кордон 😕
показать весь комментарий
23.02.2023 15:14 Ответить
Бо зараз кожен відповідає сам за себе, а не за Колю Тищенко
показать весь комментарий
23.02.2023 15:19 Ответить
Оці хитрожопі навчилися у найвеличнішого тікати від повісток у 2014 році.
показать весь комментарий
23.02.2023 17:02 Ответить
На початку весни минулого року люди натовпами приходили у ТЦК і ЦНАПи, щоб прийняти участь у бойових діях. Відповіді були, що все зайнято, ми вам передзвонимо, прийдіть пізніше. Тепер люди почали якось пристосовуватися до нового воєнного стилю життя і не хочуть нічого міняти, а можновладці нічого кращого не придумали ніж почати розкрадати гроші, чим ще більше деморалізували людей. Владі доведеться визнати, що моральний підйом людей вони профукали, і його доведеться знову піднімати. І підняти його можна не постановочними затриманнями від СБУ колаборантів, а реальними тюремними вироками крадіям в МО та державних органах. Хлопці- можновладці не зрозуміли, що нам не потрібна будь-яка Україна. Нам потрібна справедлива та чесна Україна. А олігархічна Україна типу малої росії, де кожен хто при посаді краде, нам і на фіг не потрібна. Іди сам і воюй за майно колі котлети і інших пройдисвітів від різних партій, яка по суті одна і називаєтья "Кради поки пожеш, ато вкраде інший".
показать весь комментарий
23.02.2023 17:43 Ответить
Це правильно. Крім того, слід розібратися з ситуацією, коли лікарі відправляють хворих та дистрофіків на фронт, натомість, видають липові довідки цілком здоровим людям та притягнути їх до кримінальної відповідальності. Також необхідно відмінити можливість не воювати через догляд за інвалідом працівникам та пенсіонерам силових структур, які масово використовують цю норму, аби і далі сидіти в тилу на своїх чималих зарплатах та пенсіях, доки воюють мобілізовані, які не мають жодного досвіду і не мали жодних пільг.
показать весь комментарий
23.02.2023 14:49 Ответить
Я проти відміни відстрочки за доглядом за інвалідом, бо відмінять не працівникам силових структур ,а всім. Як би у вас жінка, або дитина була реальним інвалідом, ви би зрозуміли що це таке.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:27 Ответить
Я теж не був би проти, якби не призивали тих, хто дійсно єдиний опікун за реально хворим і не здатним доглянути за собою інвалідом. Але, вибачте, якщо неодноразово стикаємося з ситуацією, коли у ледь за сорок навчені силовики вийшовши достроково на пенсію раптово стали доглядальниками за жінками та батьками інвалідами (які стали такими одразу після початку війни) то це не нормально.
показать весь комментарий
23.02.2023 16:33 Ответить
В Україні мільони реально хворих людей. Мені абсолютно пофіг на військових пенсіонерів, їх в рази менше.
показать весь комментарий
23.02.2023 16:35 Ответить
Повна муйня, але навіть вам не бажаю мати дитину - інваліда!
показать весь комментарий
23.02.2023 16:51 Ответить
Це логічно. Бо яку користь непадготовлена людина може принести на фронті ще питання, а от клопоту запросто: просто навіть через брак досвіду оримати поранення на рівному місці і возись з ним.
показать весь комментарий
23.02.2023 14:52 Ответить
або швидше - за добровільної письмової згоди мобілізованого.....це як розуміти - самогубство ? і це закон ?
показать весь комментарий
23.02.2023 14:54 Ответить
Ну ви ж громадянин України, розумієте всю глибину цієї фрази в нашій країні в усі часи.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:05 Ответить
Володимир Ліпко, то по вашому усі ті хлопці що пішли добровольцями захищати країну самогогубці? Гарної ж ви думки про них! А ви мабуть з тих що виходите з дому з великою оглядкою щоб недай боже не нарватися на тих що вручають повістки.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:21 Ответить
Ну как бы смысл государства в том чтобы защищать людей от их личного рвения, а не использовать патриотизм чтобы гробить их.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:54 Ответить
Тепер ще треба заборонити роздавати повістки на кожному кроці.
показать весь комментарий
23.02.2023 14:54 Ответить
А також зобов'язати громадян виконувати Закон України Про військовий обов'язок і військову службу, а саме Статтю 1 Загальних положень цього Закону : "Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком Громадян України."
показать весь комментарий
23.02.2023 15:14 Ответить
У нету состояния войны,которое по конституции должна была обьявить верховная рада!!!!!Рада ложила хер на конституцию,а гражданин обязан по конституции.А не послать бы нахер????
показать весь комментарий
23.02.2023 15:47 Ответить
Ну і з чого це? Немає у нас ніяких чмобіків. Президент сказав, що нікого силоміць не хапають, а начальник начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ https://tsn.ua/********/u-zsu-poyasnili-chi-mozhut-mobilizovanih-bez-viyskovogo-dosvidu-vidpraviti-na-peredovu-2217985.html наголосив - ...військовозобов'язаних запасу, які не проходили військової служби, можуть бути призвані тільки до навчальних військових частин або до вищих навчальних військових закладів для перепідготовки... підготовка триває щонайменше 1 місяць. Якщо йдеться про складніші спеціальності, то може бути і довший термін - інколи навіть понад два місяці. І тільки після цього мобілізовані направляються до військових частин...
показать весь комментарий
23.02.2023 15:02 Ответить
Можна спитати що таке місяць для піджака, якого ніх... не вчили і він потім 9 патронів на полігоні відстріляв....
Чи тих хто служив в 90-тих коли замість полігонів або картоплю збирали або десь на будовах халтурили...

Місяць то навіть не курс молодого бійця тим більше якщо інструктор без бойового досвіду а викладач совок...
показать весь комментарий
23.02.2023 15:10 Ответить
Той, хто думає, що за 1 місяць чи навіть 3 місяці можна підготувати воїна, того мають прилюдно оперувати хірурги, підготовлені за 3 місяці!
показать весь комментарий
23.02.2023 16:35 Ответить
А що термін змінить, якщо на деякі інструктора тупо халтурять, а багато викладачів і інструкторів без бойового досвіду, навіть якщо є корочка убд не факт що він не турист в Ато був...

Потрібно дозволити пораненим бійцям яких списали по здоров'ю але вони мають великий досвід і мають бажання стати інструкторами....

Також потрібно навести лад з тим що реально хворих людей мобілізують, звільняти таких лікарів де багато таких випадків, бо це не просто пройоб.... це якась диверсія.... На них тратится час на навчання, комплектування а в результати війскові в аху...ї кого їм прислали і потім ті люди по госпіталях сидять а частини не укомплектовані
показать весь комментарий
23.02.2023 15:02 Ответить
В Києві по кафе ошивають натовпи здоровенних накачаних хлопів із... тайними хворобами
показать весь комментарий
23.02.2023 15:17 Ответить
Мазурашу відправить негайно на "ноль",щоб мозги прочистить мінометами....
показать весь комментарий
23.02.2023 15:23 Ответить
Когда только началась война это было почти у всех, Я 26 пришел в военкомат а 3 марта уже выехали на позиции с пушкой которую я видел первый раз в жизни. А сейчас то зачем,есть же время нормально подготовить и обучить. Хер его знает наших бюрократов. Надо бы аоенкомов возить и депутатов возить на парк месяцев на передок, тогда наверное поймут как оно необученому.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:34 Ответить
Потому что им понравилась практика. План выполняется, медали вешаются. А то что люди стали трупами и в армии нехватка людей из-за этого им плевать. Это классический пример того как то что выгодно конкретным чиновникам на местах мешает общей выгоде.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:52 Ответить
Це треба у мародера резнікова запитать і в улюбленця вави-зелупи Сирського, який в Генштабі як раз за мобілізаційні заходи відповідає
показать весь комментарий
23.02.2023 15:36 Ответить
Пропоную після прийняття депутатам пройти це навчання, і потім на практиці закріпити в Бахмуті.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:37 Ответить
" або швидше - за добровільної письмової згоди мобілізованого" - що це за маячня?!! Посилати в бій непідготовлену і відповідно не споряджену особу це вбивство. Вимагати письмову згоду - підбурення до самогубства з метою уникнення відповідальності за вбивство. Так, є талановиті особи які здатні засвоїти і виконати нормативи швидше за інших, але таких одиниці. Тому вважаю що "швидше" можливе лише за умови здачі нормативів в повному обсязі, але який в цьому сенс? Краще талановитих готувати більше і краще на командні посади. За Україну потрібно вбивати, а не помирати. "Напомирались" уже. Досить! Треба перемагати, а для цього потрібно вчитись вбивати окупантів.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:38 Ответить
Как может рада заниматься этим вопросом,это задача инструкторов,которые проводят эти учения.Только инструктор может установить минимальное время на обучение.Я просто херею от таких новостей.Может рада займется вопросами гинекологии? .Просто дебилы
показать весь комментарий
23.02.2023 15:53 Ответить
Ну хоч так. Пройшов рік війни, часу для підготовки резервів було.... Ну і як там з відповідальністю ВЛК?? Надсилають у військо усіх підряд. А там... По госпіталях... У кращому разі.
показать весь комментарий
23.02.2023 16:19 Ответить
А воєнна кафедра при маршалі Устінові - це "досвід проходження військової служби"?
показать весь комментарий
23.02.2023 16:53 Ответить
Странная у нас вр везде свой нос засунуть хочет, готов ли военнослужащий к отправке на фронт должен решать инструктор, то есть военнослужащий должен пройти слаживание и сдать экзамены
показать весь комментарий
23.02.2023 18:01 Ответить
Странно, что раньше во время строчной службы служили по 2 года и всем рассказывали, что даже двух лет мало, чтобы подготовить воина. А теперь - 9 патронов на полигоне, устройство гранаты сдал инструктору - все, готов на ноль???
---
Очень странная логика и странное представление, что инструктор сам все решит.
Для инструктора нужно наверное разработать инструкцию, какой уровень подготовленности бойца быть должен??? А потом , в случае, если подразделение несет боевые и небоевые потери - инструктор, который выпустил неподготовленное подразделение должен сесть в тюрьму.
Вот такой подход решит вопрос качественной подготовки!
Почему не взять за основу американскую методику хотя бы базовой подготовки штурмовых подразделений???
показать весь комментарий
23.02.2023 20:46 Ответить
Готовность военнослужащего отправиться на фронт является сдача экзамена военной комиссии ( инструкторам и т.д.). Просто интересно, что делать с военнослужащими которые не сдали экзамены, но прошли обучение? Просто некоторые военнослужащие могут быть без мотивации отправиться на фронт и будут всячески саботировать дело.
показать весь комментарий
23.02.2023 21:42 Ответить
Юра, не пиши хрень, если чего-то не понимаешь.

На фронт нужно отправлять боеготовые подразделения: экипированные, обученные способные и умеющие вести самостоятельные боевые действия. Где каждый знает свое место, отработал на тренажерах на полигоне не один месяц разные виды боевых действий, умеющий сберечь себе и товарищу жизнь, при этом выполнив задачу.
---
Какими сдаваниями экзаменов можно это оценить??
Дурость отправлять солдат, сдавших "экзамен" комиссии инструкторов, ни разу не воевавших на передке, которые потому и работают инструкторами, что боятся быть на передке.
Побеждает подразделение, а не персонально солдат.
показать весь комментарий
23.02.2023 23:05 Ответить
Не все военные специальности требуют обучения 3 месяца и более, солдата не натренируешь под каждый рельеф местности, и если ты не понимаешь что боевое слаживание и есть экзамен, то это ты не пиши херню.
показать весь комментарий
24.02.2023 19:19 Ответить
Юра, откель таки познания в подготовке воина? Ты б для начала посмотрел американские программы подготовки, британские, почитал сроки подготовки разных военных специальностей, а потом сюда бы писал.
Я вообще не понимаю что ты мочишь про рельеф местности??? При чем тут рельеф??
показать весь комментарий
25.02.2023 09:26 Ответить
 
 