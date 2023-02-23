РУС
4 688 19

В апреле в Украине будет "достаточно серьезное" количество танков, - посол Германии Фельдгузен

танк,1a5,leopard

Посол Германии Анка Фельдгузен не исключает, что в апреле у Украины будет достаточно серьезное количество танков.

Об этом она рассказала в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Мы уже сообщили о том, что наши первые танки будут в конце марта. Ваши военные сейчас учатся на них. Мы видим картинки с полигона в Германии. И еще, я думаю, Испания тоже согласна. Они сообщили, что их танки будут в конце марта. Мне кажется, что в апреле будет уже достаточно столь серьезное количество", - отметила дипломат.

Комментируя поставки самолетов, посол заявила, что министр обороны Резников после встречи с немецким коллегой заявил, что Украина сейчас выбирает ту платформу самолетов, в которой она нуждается.

"Германия была в фокусе внимания относительно танков, потому что Украина с первого почти дня говорила, что нуждается в танках, собственно, "Леопарды". Украина уже не хочет 20 разных систем в одном виде вооружений. То есть они с первого дня говорили: "Леопарды" были бы лучше. И потому Германия оставалась в фокусе.

С самолетами, мне кажется, то, что я слышу, Украина больше думает о F-16. И это уже не наши. То есть мне кажется, что, возможно, там будет другая страна создавать такую коалицию в отношении самолетов", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские военные могут вернуться с учений в Германии с танками, – посол Фельдгузен

Германия (7219) танк (2296) Фельдгузен Анка (96)
Топ комментарии
+4
Среди комментирующих здесь что, на самом деле никто не понимает, что все подобные заявления делаются для кацапа? Кацап держится за бестолковку и не знает, когда, сколько, каких, где. А в Генштабе ВСУ все уже распланировано, и сколько и когда и где. Угомонитесь уже, люди, ну не положено нам знать правду сейчас.

23.02.2023 15:29 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2023 15:29 Ответить
+3
49 подтвержденных ед. из них 16 от собственно самой ФРГ. "Серьезное количество"?,каждый решит сам.

23.02.2023 15:03 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2023 15:03 Ответить
+2
вужче рота - спочятку танки потім рот.
показать весь комментарий
23.02.2023 14:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
вужче рота - спочятку танки потім рот.
показать весь комментарий
23.02.2023 14:59 Ответить
То може хай зараз буде?!
показать весь комментарий
23.02.2023 14:59 Ответить
Людей нужно научить. Логистику нужно обеспечить.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:09 Ответить
Год прошёл, не хватило времени
показать весь комментарий
23.02.2023 15:42 Ответить
49 подтвержденных ед. из них 16 от собственно самой ФРГ. "Серьезное количество"?,каждый решит сам.

23.02.2023 15:03 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2023 15:03 Ответить
14* от ФРГ.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:19 Ответить
до квітня ще треба дожити під постійними обстрілами
показать весь комментарий
23.02.2023 15:05 Ответить
мені так це подобається...то в середині березня,то наприкінці березня...зараз "не виключає що в квітні"...

далі буде травень...

23.02.2023 15:06 Ответить
далі буде травень...
показать весь комментарий
23.02.2023 15:06 Ответить
Лео1, Лео2, т72 різних модифікацій, т80 різних модифікацій. Наобіцяли не одну сотню танків, скільки дадуть точно ніхто не скаже.

23.02.2023 15:09 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2023 15:09 Ответить
Только мне кажется что обещания все время сдвигаются на два месяца?

23.02.2023 15:11 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2023 15:11 Ответить
Менше слів,побільше діла...
показать весь комментарий
23.02.2023 15:20 Ответить
Саме так побільше діла...Військові дружніх країн планують,навчають,передають...Політики говорять і вішають лапшу ...а ЗСУ нищать окупанта ...І добре що є чим знищувати !...

23.02.2023 15:58 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2023 15:58 Ответить
14+3+3+6 итого 26 это пока то что подтверждено, ну такэ

23.02.2023 15:21 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2023 15:21 Ответить
Даже если дадут 26 это вообще ничего
показать весь комментарий
23.02.2023 15:24 Ответить
німчурі вірити ,себе не поважати !
показать весь комментарий
23.02.2023 15:23 Ответить
Среди комментирующих здесь что, на самом деле никто не понимает, что все подобные заявления делаются для кацапа? Кацап держится за бестолковку и не знает, когда, сколько, каких, где. А в Генштабе ВСУ все уже распланировано, и сколько и когда и где. Угомонитесь уже, люди, ну не положено нам знать правду сейчас.

23.02.2023 15:29 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2023 15:29 Ответить
от що що, але не для кацапів ці заяви робляться. Це постійні балачки про 5-10 танків робляться для того, щоб створити ілюзію величеееееееееезної танкової допомоги, чим це не являється. От Польща передала нам 200+ танків, в 4 рази більше, ніж зараз нам пропонують дати Леопардів. А розмов в 100 раз більше йде по ним. Тому що це ніщо, але не можна мовчки передати майже ніщо, по це ганебно в будь-яких очах. Тому починається окозамилювання.

23.02.2023 15:33 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2023 15:33 Ответить
Танки і бмп і т.п., це все чудово, але Я не розумію ось що, чому в медійному просторі ніколи не з'являються повідомлення, що нам потрібні звичайні пускові установки для запуску звичайних снарядів м26, не високоточних, які можуть летіти на 45 км, на 10 більше ніж ракети Урагану, і яких набагато більше, ніж модернізованих установок для запуску снарядів м30-м31? І самих снарядів м26 також дуже багато. Хіба вони нам непотрібні щоб зупиняти наступаючі війська ворога, чи для підтримки наших військ у наступі?

23.02.2023 16:12 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2023 16:12 Ответить
я смотрю люди очень большие надежды на эти танки возлагают. Однако это не вундервафля. Это не ЯО чтобы бац и выиграть войну. Тем более беречь их будут так что поцарапать побоятся. ОТ них больше психологического эффекта будет, как по мне. Качественно помогли бы дальнобойные ракеты и серьезные беспилотники. Ну и арта. Без арты никуда, постоянно нужен бк для арты. А сотней танков, даже леопардами, войну не выиграешь. Конечно они лишними не будут и усилят некоторые участки фронта, но не нужно думать что это оружие аля звезда смерти.

23.02.2023 18:07 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2023 18:07 Ответить
 
 