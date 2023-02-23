В апреле в Украине будет "достаточно серьезное" количество танков, - посол Германии Фельдгузен

Посол Германии Анка Фельдгузен не исключает, что в апреле у Украины будет достаточно серьезное количество танков.

Об этом она рассказала в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Мы уже сообщили о том, что наши первые танки будут в конце марта. Ваши военные сейчас учатся на них. Мы видим картинки с полигона в Германии. И еще, я думаю, Испания тоже согласна. Они сообщили, что их танки будут в конце марта. Мне кажется, что в апреле будет уже достаточно столь серьезное количество", - отметила дипломат.

Комментируя поставки самолетов, посол заявила, что министр обороны Резников после встречи с немецким коллегой заявил, что Украина сейчас выбирает ту платформу самолетов, в которой она нуждается.

"Германия была в фокусе внимания относительно танков, потому что Украина с первого почти дня говорила, что нуждается в танках, собственно, "Леопарды". Украина уже не хочет 20 разных систем в одном виде вооружений. То есть они с первого дня говорили: "Леопарды" были бы лучше. И потому Германия оставалась в фокусе.

С самолетами, мне кажется, то, что я слышу, Украина больше думает о F-16. И это уже не наши. То есть мне кажется, что, возможно, там будет другая страна создавать такую коалицию в отношении самолетов", - добавила она.

