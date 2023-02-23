Суд арестовал имущество супруги Медведчука более чем на 5,6 млрд грн, - СБУ
Суд арестовал имущество Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок. Общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 млрд грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Решение суда касается пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний. Также наложен арест на 2 земельных участка, 4 жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей, принадлежащих фигурантке", - говорится в сообщении.
Кроме того, арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях.
"Среди них – киевские компании "Терра-Инвест", "Укркапитал" и "Спорт-Тур", которые жена Медведчука использовала для проведения взрывной деятельности против Украины. Именно они основали фирму по законам России, через которую Марченко переводила миллионные суммы на счета росгвардии и МВС России в оккупированном Крыму, а также платила "налоги" в российский бюджет", - отметили в СБУ.
Ранее следователи СБУ сообщили Оксане Марченко и главе аффилированной крымской фирмы о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
По этой же статье сообщено о подозрении топ-менеджеру "Укркапитала" и "Спорт-Тура". Злоумышленник задержан и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Преступление, в котором подозревается Марченко и менеджеры причастных компаний, предусматривает наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества. Арест активов обеспечит возможность конфискации по решению суда и обезопасит имущество от перерегистрации на других лиц.
