Суд арестовал имущество супруги Медведчука более чем на 5,6 млрд грн, - СБУ

медведчук,марченко

Суд арестовал имущество Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок. Общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Решение суда касается пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний. Также наложен арест на 2 земельных участка, 4 жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей, принадлежащих фигурантке", - говорится в сообщении.

Кроме того, арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях.

"Среди них – киевские компании "Терра-Инвест", "Укркапитал" и "Спорт-Тур", которые жена Медведчука использовала для проведения взрывной деятельности против Украины. Именно они основали фирму по законам России, через которую Марченко переводила миллионные суммы на счета росгвардии и МВС России в оккупированном Крыму, а также платила "налоги" в российский бюджет", - отметили в СБУ.

Ранее следователи СБУ сообщили Оксане Марченко и главе аффилированной крымской фирмы о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

По этой же статье сообщено о подозрении топ-менеджеру "Укркапитала" и "Спорт-Тура". Злоумышленник задержан и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Преступление, в котором подозревается Марченко и менеджеры причастных компаний, предусматривает наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества. Арест активов обеспечит возможность конфискации по решению суда и обезопасит имущество от перерегистрации на других лиц.

Смотрите: Компании супруги Медведчука финансировали Росгвардию и МВД РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ (20311) Марченко Оксана (109) арест имущества (299)
Топ комментарии
+10
5,6 млрд грн - "бєдная дєвочка"..
23.02.2023 15:10 Ответить
+10
Это не майно жоны мертведчука это майно народа Украины. Передайте его на ЗСУ!!!
23.02.2023 15:18 Ответить
+10
Коли заарештують майно Портнова та Татарова, тоді повірю, що влада - партіоти.
23.02.2023 15:26 Ответить
А шо ж це адвокат так провтикав -- не могли маино на якогось бомжа повішати .
23.02.2023 15:09 Ответить
на мене, на мене перепишіть!
23.02.2023 15:15 Ответить
Та на кота потім свого відразу перепишіть))
23.02.2023 15:28 Ответить
Вийдеш заміж за Медведчука - перепише на тебе)
23.02.2023 15:39 Ответить
Там мова йшла про бомжа, на якого треба було переписати майно))
А за того пердуна я не піду. Та й він на бомжи... як правильно сказати? бомжисі чи бомжихі? не одружиться))
23.02.2023 15:50 Ответить
Ви не бомжиха а мабуть красива жінка) тож все можливо)
І перепише тоді)
23.02.2023 20:40 Ответить
Там у Арахамії своїх бомжів пруд пруди, не протиснешся.
23.02.2023 21:44 Ответить
Наче б то обоє українці? Здається, що совість свою удушили власними рукамию Потвори.
23.02.2023 15:10 Ответить
агент ФСБ ,підсунутий Кучмі .
23.02.2023 15:26 Ответить
Правильним людям на лапу трохи покладе, суд разблокує майно. Циркова вистава продовжується.
23.02.2023 15:15 Ответить
"паломніца"
23.02.2023 15:28 Ответить
Може ти яндекса заходиш чи з якоїсь помийки типу opera?
23.02.2023 15:28 Ответить
у мене провайдер Лантрейс і заходжу я з Хрома. зараз зайшов знов через VPN тому що напряму зайти не можно.
23.02.2023 16:05 Ответить
Ну я на цензор тільки через мобільний інтернет з опери не можу зайти, а через домашній заходе. Але бува іноді коли користуєшся впн а потім вимикаєш його ,він все одно робе і треба через налаштування закрити його і спробувати зайти.
23.02.2023 16:35 Ответить
гуя собі тетка чесно заробила...
23.02.2023 15:12 Ответить
штукатурка 3 розряду мабуть.
23.02.2023 15:18 Ответить
Якщо про шари нижче підборіддя, то там десь 4 розмір пішов
23.02.2023 15:30 Ответить
то на любітеля...., але про всяк випадок ще мільярд!
23.02.2023 15:33 Ответить
Да-а, нєхіло "насосала" з мудачука.
23.02.2023 15:29 Ответить
23.02.2023 15:58 Ответить
Зацініть як КаДирка заспівав! І це враховуючи те, що він не був помічений на виступі у ***** !
23.02.2023 15:13 Ответить
Так, тільки автарка в нього куйла.
23.02.2023 15:29 Ответить
Це його канал з більш 3м підписників
https://t.me/RKadyrov_95/3381
23.02.2023 16:56 Ответить
Так я не кажу що це не гандона сторінка, просто автарка с куйлом і він пише про якісь сталінські репресії. А що куйло зробило з чеченами вже й забуло падло.
23.02.2023 16:59 Ответить
Це все шикарно, але не дає гарантії що післязавтра черговий суддя бидлюков з печерського районного суду шляхом апеляції не відсудить майно назад.
23.02.2023 15:14 Ответить
А що,до війни і не помічали? Тепер роздерибанять
23.02.2023 15:17 Ответить
мудведчук збіднів... тепер буде менше бахвалитись, що ще досить багатий через дружину. Арешт, це гарно... чекаємо конфіскації.
23.02.2023 15:26 Ответить
Заарештували щоб потім все віддати " в целости и сохранности " ! А то буде як з яниковим межигірьям , розкрадуть усе !
23.02.2023 15:28 Ответить
Арестовать - не значит конфисковать!
23.02.2023 15:32 Ответить
не прошло и года. да и как так можно, что бы стратегические предприятия были в частных руках?
23.02.2023 15:36 Ответить
" Суд арештував майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн" - так це ж менше ніж 10% від статків Медведчука, а 90% влада дозволила вивести з України.
23.02.2023 15:38 Ответить
Абсолютно вірно.Поки бидлу показували шоу "санкції проти Медведчука",все,що можна переписувались ,виводилось,і вивозилося.
23.02.2023 15:46 Ответить
93-метрова яхта Медведчука, Royal Romance, вартістю 200 мільйонів доларів, була заарештована в хорватському порту Рієка в березні 2022 року. А скільки всього записано на підставні особи!
23.02.2023 18:57 Ответить
Цікаво, як там паломніца на расєі не змерзла без своєї кімнати шуб?
23.02.2023 15:41 Ответить
они в крыму сидят. дурные они в холоде сидеть.
23.02.2023 15:45 Ответить
Це навіть не третина майна.
Ну хоч так...
23.02.2023 15:43 Ответить
https://youtu.be/8GUEuVga0Q0 ...

Оксане Марченко принадлежат около 100 компаний разного бизнеса, хотя, многие кажуть шо давно Оксанка не миллиардерша🦍😝😁типа Нищебродка...
23.02.2023 15:46 Ответить
***** *****...
23.02.2023 15:52 Ответить
Треба, щоб ця мукла не могла нікуди подорожувати, крім просторами улюбленої рашки та не могла виїхати по своїм різним громадянствам. Її вилупок з дружиною постить фото зовсім не з раші. Сам мудачук під санкціями США вже скільки років і це не заважало йому примножувати чесно накрадене и робити страшну шкоду держави.
23.02.2023 15:54 Ответить
Дибілка, вим'я собі зробила і довольна, як ненормальна.
23.02.2023 17:08 Ответить
Две груди ее арестуйте. Там силикон куплен на варованое бабло.
23.02.2023 17:09 Ответить
А можна список на дерибан того майна... хто перший в списку?
23.02.2023 17:19 Ответить
А "лайноплюси" теж арештував?
23.02.2023 18:28 Ответить
Мразото в мантіях, не пройшло й року...
23.02.2023 18:46 Ответить
Ще треба майно 95 кварталу конфіскувати, ці ***** теж спонсори раші.
23.02.2023 20:23 Ответить
Арештував не конфіскував, а через пару місяців виявиться, що там було на пару тисяч і то не її, а позичене сліпою пенсіонеркою 110 років від народження і треба повернути. Ну ви зрозуміли - все як завжди.
23.02.2023 21:47 Ответить
 
 