РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости Война
10 973 157

Лерос отстранен от участия в работе ВР до конца войны: Он связывает это с критикой Ермака

лерос

Верховная Рада приняла решение отстранить нардепа Гео Лероса от работы по принятию решений в парламенте до конца пленарного заседания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп Гончаренко.

"Народный депутат Гео Лерос был лишен возможности участвовать в работе Верховной Рады до конца заседания. ... У нас в Раде заседание не закрывалось с 24 февраля 2022 года. Во время действия военного положения заседание Совета не закрывается. То есть (!) Лероса отстранили от участия в работе Верховной Рады до КОНЦА войны", - отметил парламентарий.

В то же время нардеп Ярослав Железняк объяснил: "Так как Рада работает сейчас в режиме непрерывного заседания, то Гео лишен участия до конца текущей сессии (это начало сентября 2023 года) или прекращения военного положения и соответственно смены спецрежима работы Совета во время войны. То есть скорее все на полгода".

Сам Лерос в Telegram заявил: "Сегодня Верховная Рада отстранила меня до конца года от заседаний Верховной Рады, потому что я посмел откровенного агента кремля Андрея Ермака назвать "фсбешной гнидой" в его присутствии и присутствии "величайшего императора".

Год полномасштабной войны позади. В начале казалось, что наша страна никогда больше не скатится в диктатуру, но именно войну Зеленский использует для того, чтобы стать Путиным Украины".

Читайте: В парламенте требуют разобраться, почему глава Черниговской ОВА Чаус ездит на переданном для армии джипе за 2 миллиона гривен

ВР (29383) Гончаренко (540) Лерос Гео (378) Железняк Ярослав (459)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+89
Лероса?
Не Бойка, Шуфріча чи інших зажопників, а Лероса?

Зупиніть Землю, я зійду!
показать весь комментарий
23.02.2023 15:53 Ответить
+58
А це за яким законодавством? За запоребріКовим?
Нагадую, для охрінівших "слуг НЕукраїнського наріТу".

5 стаття Конституції УКРАЇНИ
Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади (Лерос- представник народу) та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу
показать весь комментарий
23.02.2023 15:55 Ответить
+57
Авжеж, д'єрмак, боневтік ще ті мстиві ''істоти''.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
навіть не питайтеся зрозуміти цю зелену логіку, її там просто нема..
показать весь комментарий
23.02.2023 16:16 Ответить
Союз колаборантів у складі "СН" та "ОПЗЖ" давно сформувався й розвиває деструктивну діяльність з перетворення України на подобу "московії" ! Рішення що приймаються у,прости Господи,Раді все більше б'ють по Армії,народовладдю,демократії,обороноздатності ! Після "не на часі" "нарід" отримає ,відразу,"пізно всрались" і так з тим і залишиться-все повторюється знову й знову!
показать весь комментарий
23.02.2023 16:10 Ответить
ЗА ПРАВДУ ВІДСТОРОНИЛИ...
СУМНО.
😱🗣️
показать весь комментарий
23.02.2023 16:10 Ответить
Глава офиса жОПпы не является государственным служащим,в Конституции нет такой статьи...,а это значит дЕрмак Никто

...
показать весь комментарий
23.02.2023 16:12 Ответить
"...умывальников начальник и мочалок командир..."
Вот и занимался бы своими прямыми обязанностями, по примеру уборщицы бабы Клавы.
показать весь комментарий
24.02.2023 00:12 Ответить
ну і чому чим гімно меньше, тим воно більший наполеон і більше смердить?
показать весь комментарий
23.02.2023 16:13 Ответить
Концентрація більша
показать весь комментарий
23.02.2023 20:53 Ответить
Ответный ход: тысяч 50 бойцов ЗСУ подписывают петицию к преЗеденту об увольнении ермака и татарова !
И в конце - "Подписывай или мы идём!"
показать весь комментарий
23.02.2023 16:14 Ответить
Дурний хід! Діюче зе знову призначить якогось покидька.
Міняти треба джерело смороду і лайна, тобто дрібного найвеличнішого.
показать весь комментарий
23.02.2023 16:43 Ответить
не, як залякати, то не призначить.
показать весь комментарий
23.02.2023 17:04 Ответить
Вибере Єрмака.
показать весь комментарий
23.02.2023 18:12 Ответить
Сумна правда в тому, що країною керує Єрмак.

"бубочка" у єрмака є "гаварящая голова", тобто зам по відосікам
показать весь комментарий
23.02.2023 23:34 Ответить
Льковода бубачкі чіпати не можна, швидкими темпами рухаємось шляхом білоруської області.
показать весь комментарий
23.02.2023 16:22 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2023 16:26 Ответить
Зелені падлюки ВСІ зрадники!! .
показать весь комментарий
23.02.2023 16:29 Ответить
А от термина "жидобандеровец" тебя так же харит?

Историю надо учить, их же не просто так называли.
показать весь комментарий
23.02.2023 20:05 Ответить
И причем тут Освенцим, в нем не только евреи сидели.
показать весь комментарий
23.02.2023 20:07 Ответить
ruski homofob , po tebe veriovka tozh saskuchilas ...🤡
показать весь комментарий
23.02.2023 16:39 Ответить
тобто рада і у нас, як й у кацапів - дума, - "нє мєсто для діскусій". це - просто принтер для рішень дєрьмака/татарова. уся зрадницька наволоч цієї землі - опзжопники та зелені ублюдки злилися в екстазі. мені ніц не лякають кацапські калібри, але вже ясна перспектива диктатури дєрьмака/татарова - від цього справді лячно. а ще гірше - це те, що у цій потворній парі другий буде головний, тому що ублюдочний ригомусор татаров у будь-якому разі триматиме за яйці просто ублюдка дєрьмака...
показать весь комментарий
23.02.2023 16:38 Ответить
страшно)
показать весь комментарий
23.02.2023 17:33 Ответить
валера валера. це ж було вже. пригадуєш.незабаром побачимось).(пригадуй валерко)
показать весь комментарий
23.02.2023 17:39 Ответить
сгорів кажеш)..
показать весь комментарий
23.02.2023 18:05 Ответить
модерация терпимо относится, если кацапов посылают *****, так что не сдерживайте себя.
Этих вшей здесь стало бы меньше, если бы Цензор отключил русскоязычную версию сайта. Но, увы.. (
показать весь комментарий
23.02.2023 17:43 Ответить
Оманський план діє,зеля на гачку у агента козиря тому не звільняє офісного клерка в якого повноважень 0!
показать весь комментарий
23.02.2023 16:44 Ответить
Іноді думаєш: ну все ж видно як день, чому ж 7 із 10 цього не бачать...

"...але саме війну Зеленський використовує для того, щоб стати путіном України".

Людина януковича, пан Татаров, який відмазував вбивць на майдані, став третьою за впливом людиною в країні, призначивши своїх людей в СБУ, БЕБ, МВС, ДБР, суди.

Ермак, який брехав всій країні про мирні переговори, допомагав ворогу накопичувати армію для наступу та послаблював українську армію.

Громадян країни влада навіть 23 лютого запевняла, що війни не буде, що призвело до катастрофічних жертв.

Як бридко, що вагнерівці, яких врятував Ермак, вбивають наших воїнів на сході

За цей рік Зеленський не знайшов як уснути депутатів опзж з парламенту, а того хто задає незручні питання, відсторонили блискавично..."
показать весь комментарий
23.02.2023 17:02 Ответить
а чего не расстреляли?
показать весь комментарий
23.02.2023 17:20 Ответить
нема адмінсуду, щоб скасувати це незаконе рішення.
показать весь комментарий
23.02.2023 17:32 Ответить
https://www.facebook.com/vsiumar?*****************************************-M8ijv6JUj1ZtS7mYUz95vnJb4mnEgyJgQLUBe1c-1AQdsRti1fJJwq4K2KMYz1fi8gq0riaoeWObdPG2uRrRcc43CkNDg3D4xBYCgF4u1OkycO9oEDrUm7BYoX2typIJQSkZlqj7LE0LXrFHsAlSWH1kTpyGWsq552II&__tn__=-UC%2CP-R Вікторія Сюмар

https://www.facebook.com/vsiumar/posts/pfbid02tdKSubgQ4EPmjgPb5WByodDKhkW4oG3oFfZL1ijMNYrNArmF15Qd8aP9furu2CEil?*****************************************-M8ijv6JUj1ZtS7mYUz95vnJb4mnEgyJgQLUBe1c-1AQdsRti1fJJwq4K2KMYz1fi8gq0riaoeWObdPG2uRrRcc43CkNDg3D4xBYCgF4u1OkycO9oEDrUm7BYoX2typIJQSkZlqj7LE0LXrFHsAlSWH1kTpyGWsq552II&__tn__=%2CO%2CP-R 36 мин. ·

Рівно рік тому, 23лютого я була на останньому ток-шок. Там був один опзжист, який переконував, що путін нам не ворог, не нападе і весь ефірний час говорив чомусь про Нікарагуа. Але не про захист України і українців.

На завтра була війна - 24 лютого. До нас на Лаврську прийшли тисячі людей, записуватися в батальйон і їхати на рубежі із захисту Києва. Прийшов і https://www.facebook.com/leros.geo?*****************************************-M8ijv6JUj1ZtS7mYUz95vnJb4mnEgyJgQLUBe1c-1AQdsRti1fJJwq4K2KMYz1fi8gq0riaoeWObdPG2uRrRcc43CkNDg3D4xBYCgF4u1OkycO9oEDrUm7BYoX2typIJQSkZlqj7LE0LXrFHsAlSWH1kTpyGWsq552II&__tn__=-]K-R Geo Leros . Як депутата в батальйон його не записали, але він відразу взявся щось привозити, помагати і самому брату участь в евакуації людей, під мінометними обстрілами.

Сьогодні Верховна рада ніби то позбавила Гео на участь в одному сесійному засіданні.

Але це як завжди махльож і брехня. Бо засідання в нас не закривається. Тому йому заборонили участь в роботі ради як мінімум на півроку, а то і рік.

Тоді як той опзжешник, який окрім ток шоу, моім знайомим розказував, як зараз прийде путін, зробить їх владою і розстріляє «цих патріотів» - він сидить в залі. Його ніхто відстороняти не збирається. І справи порушувати за держзраду теж.

Як довести людям, що в країні війна, і що є один ворог, і всі мають бути єдиними проти нього, якщо у вас договорняки з колаборантами, а вищий законодавчий орган країни займається примітивними міжусобними войнушками?

PS. Ось це фото зроблене 6 березня - з Ірпеня. З евакуації людей під мінометними обстрілами.

Всякі кіріли тимошенки, івани баканови, керівники ДБР і більшість народних депутатів повернеться в Київ пізніше, і героїчно зроблять селфі з Банкової .

А ось це фото зробив https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?*****************************************-M8ijv6JUj1ZtS7mYUz95vnJb4mnEgyJgQLUBe1c-1AQdsRti1fJJwq4K2KMYz1fi8gq0riaoeWObdPG2uRrRcc43CkNDg3D4xBYCgF4u1OkycO9oEDrUm7BYoX2typIJQSkZlqj7LE0LXrFHsAlSWH1kTpyGWsq552II&__tn__=-]K-R Volodymyr Viatrovych . Випадково. І воно показове хто є хто…
показать весь комментарий
23.02.2023 18:20 Ответить
Я мрію про той день, коли москва буде догорати, а хлопці у пікселі будуть виводити у наручниках усе опзж, татарова, єрмака і іншу малороську натволоч. Вибачте, за#бали вже ці нажерті під час війни пики, які з посмішкою у масійчучки корчать з себе недоторканих "хазяєв жизні", поки справжні люди віддають життя за те, щоб вони могли далі красти і пи#діти, красти і пи#діти. Уся зелена ху#ня разом з опзж і майбахом - геть з України, поки вас не розтягли на сувеніри!
показать весь комментарий
23.02.2023 18:32 Ответить
Регіонали і нью-регіонали у вигляді слуг не повинні нікуди злиняти з України, вони повинні тут залишитися, але в буцигарнях, а все їх майно конфісковане. Як варіант, ці покидьки гарно б хиталися на стовбах)
показать весь комментарий
23.02.2023 19:07 Ответить
Складається таке враження, що зелені під*раси роблять усе можливе, аби ми зараз, під час гарячої фази війни зі споконвічним ворогом вийшли на Майдан. Чергова спроба злити пуйлу Країну?
показать весь комментарий
23.02.2023 18:45 Ответить
Ніхто не вийде зараз, кістяк майдану на передовій, а диван буде в інтернеті...
показать весь комментарий
23.02.2023 19:13 Ответить
Він з трибуни ВР назвав Єрмака агентом Кремля - а чому Єрмаку не заявити про наклеп ? Бо то є правда?
показать весь комментарий
23.02.2023 19:15 Ответить
Справді, подав би до суду, мовляв, я не агент Кремля, розберіться, накажіть за наклеп…
А ні…
показать весь комментарий
23.02.2023 19:37 Ответить
А Лерос у Байдена запитав, чи Єрмак справді кремлівський агент? Бо демонстроване президентом США, який має від своїх спецслужб точнішу інформацію, тепле ставлення до Єрмака про це не свідчить. А значить Гео - наклепник?.
показать весь комментарий
23.02.2023 19:33 Ответить


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 23.02.2023

Так я і думав: раз Байден потис руку дєрьмаку, значить - не агент.
А раз тисне руку Вові, значить, не знає про Оман?
показать весь комментарий
23.02.2023 19:40 Ответить
твій єрмачок якому ти тут відсосуєш має язик і міг би подати до суду за наклеп,але як бачимо реакція аналогічна як і з твоїм другим підором-другом резніковим,замість суду ******* і свавілля.
показать весь комментарий
24.02.2023 03:01 Ответить
Вот твари
показать весь комментарий
23.02.2023 20:15 Ответить
Мнение переобувшихзся зебилов - не интересны... Нефиг здесь пиариться к следующим выборам, по случаю пролета мимо потоков в этот раз.
показать весь комментарий
23.02.2023 20:33 Ответить
Таким чином можна залишити тільки Гетьманцева, Безуглу і Стефанчука? А шо? Типу народ давно обурюється шо дармоїдів багато, а наполеончик типу прислухається до людей і взагалі Конституція це розкіш.
показать весь комментарий
23.02.2023 21:40 Ответить
Дайошь безмозглу, для развлекалова, хай каамаринскую(краба) забацает.
показать весь комментарий
23.02.2023 22:26 Ответить
Может и не в тему)но лично мне не нравится что у ермака разрослась рожа до уровня не влезу в объективНаверно от тяжелого положения в стране
показать весь комментарий
24.02.2023 07:15 Ответить
...в таких случаях, вдруг объектива, как измерительного устройства не окажется рядом, говорят , мол, морда ширша, чим довша.
показать весь комментарий
24.02.2023 08:03 Ответить
Страница 2 из 2
 
 