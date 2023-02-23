Лерос отстранен от участия в работе ВР до конца войны: Он связывает это с критикой Ермака

Верховная Рада приняла решение отстранить нардепа Гео Лероса от работы по принятию решений в парламенте до конца пленарного заседания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп Гончаренко.

"Народный депутат Гео Лерос был лишен возможности участвовать в работе Верховной Рады до конца заседания. ... У нас в Раде заседание не закрывалось с 24 февраля 2022 года. Во время действия военного положения заседание Совета не закрывается. То есть (!) Лероса отстранили от участия в работе Верховной Рады до КОНЦА войны", - отметил парламентарий.

В то же время нардеп Ярослав Железняк объяснил: "Так как Рада работает сейчас в режиме непрерывного заседания, то Гео лишен участия до конца текущей сессии (это начало сентября 2023 года) или прекращения военного положения и соответственно смены спецрежима работы Совета во время войны. То есть скорее все на полгода".

Сам Лерос в Telegram заявил: "Сегодня Верховная Рада отстранила меня до конца года от заседаний Верховной Рады, потому что я посмел откровенного агента кремля Андрея Ермака назвать "фсбешной гнидой" в его присутствии и присутствии "величайшего императора".

Год полномасштабной войны позади. В начале казалось, что наша страна никогда больше не скатится в диктатуру, но именно войну Зеленский использует для того, чтобы стать Путиным Украины".

