Лерос отстранен от участия в работе ВР до конца войны: Он связывает это с критикой Ермака
Верховная Рада приняла решение отстранить нардепа Гео Лероса от работы по принятию решений в парламенте до конца пленарного заседания.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп Гончаренко.
"Народный депутат Гео Лерос был лишен возможности участвовать в работе Верховной Рады до конца заседания. ... У нас в Раде заседание не закрывалось с 24 февраля 2022 года. Во время действия военного положения заседание Совета не закрывается. То есть (!) Лероса отстранили от участия в работе Верховной Рады до КОНЦА войны", - отметил парламентарий.
В то же время нардеп Ярослав Железняк объяснил: "Так как Рада работает сейчас в режиме непрерывного заседания, то Гео лишен участия до конца текущей сессии (это начало сентября 2023 года) или прекращения военного положения и соответственно смены спецрежима работы Совета во время войны. То есть скорее все на полгода".
Сам Лерос в Telegram заявил: "Сегодня Верховная Рада отстранила меня до конца года от заседаний Верховной Рады, потому что я посмел откровенного агента кремля Андрея Ермака назвать "фсбешной гнидой" в его присутствии и присутствии "величайшего императора".
Год полномасштабной войны позади. В начале казалось, что наша страна никогда больше не скатится в диктатуру, но именно войну Зеленский использует для того, чтобы стать Путиным Украины".
СУМНО.
😱🗣️
...
Вот и занимался бы своими прямыми обязанностями, по примеру уборщицы бабы Клавы.
И в конце - "Подписывай или мы идём!"
Міняти треба джерело смороду і лайна, тобто дрібного найвеличнішого.
"бубочка" у єрмака є "гаварящая голова", тобто зам по відосікам
Историю надо учить, их же не просто так называли.
Этих вшей здесь стало бы меньше, если бы Цензор отключил русскоязычную версию сайта. Но, увы.. (
"...але саме війну Зеленський використовує для того, щоб стати путіном України".
Людина януковича, пан Татаров, який відмазував вбивць на майдані, став третьою за впливом людиною в країні, призначивши своїх людей в СБУ, БЕБ, МВС, ДБР, суди.
Ермак, який брехав всій країні про мирні переговори, допомагав ворогу накопичувати армію для наступу та послаблював українську армію.
Громадян країни влада навіть 23 лютого запевняла, що війни не буде, що призвело до катастрофічних жертв.
Як бридко, що вагнерівці, яких врятував Ермак, вбивають наших воїнів на сході
За цей рік Зеленський не знайшов як уснути депутатів опзж з парламенту, а того хто задає незручні питання, відсторонили блискавично..."
https://www.facebook.com/vsiumar/posts/
Рівно рік тому, 23лютого я була на останньому ток-шок. Там був один опзжист, який переконував, що путін нам не ворог, не нападе і весь ефірний час говорив чомусь про Нікарагуа. Але не про захист України і українців.
На завтра була війна - 24 лютого. До нас на Лаврську прийшли тисячі людей, записуватися в батальйон і їхати на рубежі із захисту Києва. Прийшов і Geo Leros . Як депутата в батальйон його не записали, але він відразу взявся щось привозити, помагати і самому брату участь в евакуації людей, під мінометними обстрілами.
Сьогодні Верховна рада ніби то позбавила Гео на участь в одному сесійному засіданні.
Але це як завжди махльож і брехня. Бо засідання в нас не закривається. Тому йому заборонили участь в роботі ради як мінімум на півроку, а то і рік.
Тоді як той опзжешник, який окрім ток шоу, моім знайомим розказував, як зараз прийде путін, зробить їх владою і розстріляє «цих патріотів» - він сидить в залі. Його ніхто відстороняти не збирається. І справи порушувати за держзраду теж.
Як довести людям, що в країні війна, і що є один ворог, і всі мають бути єдиними проти нього, якщо у вас договорняки з колаборантами, а вищий законодавчий орган країни займається примітивними міжусобними войнушками?
PS. Ось це фото зроблене 6 березня - з Ірпеня. З евакуації людей під мінометними обстрілами.
Всякі кіріли тимошенки, івани баканови, керівники ДБР і більшість народних депутатів повернеться в Київ пізніше, і героїчно зроблять селфі з Банкової .
А ось це фото зробив Volodymyr Viatrovych . Випадково. І воно показове хто є хто…
А ні…
Так я і думав: раз Байден потис руку дєрьмаку, значить - не агент.
А раз тисне руку Вові, значить, не знає про Оман?