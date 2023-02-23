Нет смысла давить на Украину с предложением начать мирные переговоры, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что давление на Украину с предложением начать мирные переговоры не имеет смысла.
Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Давление на нас было больше до войны. А после начала вторжения всем понятно, что Россия – не государство, а террористическая организация, которая пришла убивать и захватывать территории. Все поняли, что стоит вопрос об уничтожении Украины и всего украинского", - сказал президент Украины в четверг на пресс-конференции в Киеве после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
По его словам, "давить на нас невозможно".
"Хочет ли кто-то? Да. Но эти люди меньше говорят вслух и это прекрасно, они больше понимают, с кем они раньше имели диалог", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что целью России является захват территории Украины. "Снова поднимается тема исторических границ. Это говорит о том, что они хотят захватить и ищут оправдание этим захватам", - сказал президент.
"Нет смысла давить на Украину. Потому что иначе Россия придет в Европу давить на Европу", - подчеркнул Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Лероса вигнали з Ради, а Бойка з Шуфрічем лишили; закон про КСУ, до якого були зауваження Венеційської комісії, підписався миттєво, а закон про спрощення ввозу "мавіків", тепловізорів та ін. відлежувався 1,5 тижні; вимкнення з ефіру "невдобних" каналів і фінансування за рахунок податків олігархічних з "єдиного аналу"; постановочна боротьба з корупцією і непримирима реальна боротьба з опозицією, волонтерами та патріотами....
Навіть не сподівайтесь, що "пабєдітєлєй нє судят", бо ви - не переможці!
Генеральна асамблея ООН затвердила резолюцію до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, якою визнала основні пункти "формули миру", запропонованої президентом нашої держави Володимиром Зеленським. Зокрема, документ закликає РФ завершити війну та вивести свою армію з території України.
Резолюцію підтримали 141 країна зі 193 членів ООН. "Проти" проголосували 7 держав.
Окрім звичних РФ, Білорусі, Сирії, Північної Кореї та Ерітреї, серед противників ініціативи також опинилися африканська країна Малі та центрально-американська Нікарагуа.
ЯКОСТЕЙ, АБИ ТІЛЬКИ ВИЖИТИ.