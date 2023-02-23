Нет смысла давить на Украину с предложением начать мирные переговоры, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что давление на Украину с предложением начать мирные переговоры не имеет смысла.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Давление на нас было больше до войны. А после начала вторжения всем понятно, что Россия – не государство, а террористическая организация, которая пришла убивать и захватывать территории. Все поняли, что стоит вопрос об уничтожении Украины и всего украинского", - сказал президент Украины в четверг на пресс-конференции в Киеве после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

По его словам, "давить на нас невозможно".

"Хочет ли кто-то? Да. Но эти люди меньше говорят вслух и это прекрасно, они больше понимают, с кем они раньше имели диалог", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что целью России является захват территории Украины. "Снова поднимается тема исторических границ. Это говорит о том, что они хотят захватить и ищут оправдание этим захватам", - сказал президент.

"Нет смысла давить на Украину. Потому что иначе Россия придет в Европу давить на Европу", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси недостаточно войск для наступления на Украину, - Генштаб