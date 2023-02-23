РУС
Нет смысла давить на Украину с предложением начать мирные переговоры, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что давление на Украину с предложением начать мирные переговоры не имеет смысла.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Давление на нас было больше до войны. А после начала вторжения всем понятно, что Россия – не государство, а террористическая организация, которая пришла убивать и захватывать территории. Все поняли, что стоит вопрос об уничтожении Украины и всего украинского", - сказал президент Украины в четверг на пресс-конференции в Киеве после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

По его словам, "давить на нас невозможно".

"Хочет ли кто-то? Да. Но эти люди меньше говорят вслух и это прекрасно, они больше понимают, с кем они раньше имели диалог", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что целью России является захват территории Украины. "Снова поднимается тема исторических границ. Это говорит о том, что они хотят захватить и ищут оправдание этим захватам", - сказал президент.

"Нет смысла давить на Украину. Потому что иначе Россия придет в Европу давить на Европу", - подчеркнул Зеленский.

А в какое место ты себе засунул предвыборный лозунг "Договоримся посередине", найвеличнейший?
23.02.2023 16:18 Ответить
Та на вас, курв зелених, не тиснути, вас чавити треба!
Лероса вигнали з Ради, а Бойка з Шуфрічем лишили; закон про КСУ, до якого були зауваження Венеційської комісії, підписався миттєво, а закон про спрощення ввозу "мавіків", тепловізорів та ін. відлежувався 1,5 тижні; вимкнення з ефіру "невдобних" каналів і фінансування за рахунок податків олігархічних з "єдиного аналу"; постановочна боротьба з корупцією і непримирима реальна боротьба з опозицією, волонтерами та патріотами....

Навіть не сподівайтесь, що "пабєдітєлєй нє судят", бо ви - не переможці!
23.02.2023 16:43 Ответить
Вот это и плохо, что зеленая кукла может действовать только по сценарию, причем его пишут в кремле. И к нему обязательно прикреплен кремлевский куратор, безостановочно снабжающий айкосиками конченного наркомана. И также плохо что у нас в стране столько фанов этого наркоши.
23.02.2023 16:33 Ответить
то було в попередньому сезоні, зараз він грає в іншому амплуа, за іншим сценарієм.
23.02.2023 16:25 Ответить
Тоді він читав те, що йому писав сценарист фільму Слуга народу. Тепер він читає те, що йому пише журналіст Діма Литвин. У нього змінився спічрайтер. Він є такий як і є----не патріот України, гравець на піаніно.
24.02.2023 06:27 Ответить
Шоб я был такой умный как Зеля потом...
23.02.2023 16:21 Ответить
Хто на нього тисне? Єрмак?
23.02.2023 16:26 Ответить
Не давит, а руководит. Это две большие разницы, как говорят одесситы.
23.02.2023 16:37 Ответить
тисни на паралон... - зжався-віджався....
23.02.2023 16:51 Ответить
23.02.2023 16:34 Ответить
23.02.2023 16:37 Ответить
а где солдат на годы войны возьмем?
23.02.2023 17:34 Ответить
Сподобалось бути "лідером".
23.02.2023 20:09 Ответить
Для нього путін був великою людиною і він мріяв про це-------з інтерв'ю-----------Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''
24.02.2023 06:32 Ответить
Зеля тільки о перемовинах і думає ! Буде просити Китай стати посередником !
23.02.2023 20:12 Ответить
Настав час не слів а діла. Коли коломойського передадуть США а інших до суду і на кордон 1991 р. - тоді повірю слову.
23.02.2023 21:51 Ответить
Не можливо зрозуміти - Немає сенсу тиснути на Україну з пропозицією розпочати мирні переговори, це про Китай чи Росію? Китай же підтримує "формулу миру"?
23.02.2023 22:33 Ответить
Тонкість моменту - Китай не проти "формули миру зеленського"? Зеленський в курсі, чи знову 24.02.22?

Генеральна асамблея ООН затвердила резолюцію до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, якою визнала основні пункти "формули миру", запропонованої президентом нашої держави Володимиром Зеленським. Зокрема, документ закликає РФ завершити війну та вивести свою армію з території України.

Резолюцію підтримали 141 країна зі 193 членів ООН. "Проти" проголосували 7 держав.

Окрім звичних РФ, Білорусі, Сирії, Північної Кореї та Ерітреї, серед противників ініціативи також опинилися африканська країна Малі та центрально-американська Нікарагуа.
23.02.2023 22:58 Ответить
Немає сенсу тиснути на Україну з пропозицією розпочати мирні переговори, - Зеленський Джерело: НАЙГАНЕБНІША ЛЮДИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ - ВЧОРА ВІН РОБИВ З УКРАЇНИ МАЛОРОСІЮ, СЬОГОДНІ КОСИТЬ ПІД ПАТРІОТА БАНДЕРІВЦЯ, ЗОВСІМ НІЯКИХ МОРАЛЬНИХ
ЯКОСТЕЙ, АБИ ТІЛЬКИ ВИЖИТИ.
23.02.2023 22:46 Ответить
Підтримую твердження і роз'яснення Президента України, описані у цій статті.
24.02.2023 02:04 Ответить
С предлагать просто перестать стрелять и только переговорить китайские товарищи имеют пойти на президента России чтобы как раз там и переговорить с оно.
24.02.2023 02:12 Ответить
 
 