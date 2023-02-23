РУС
ОК "Південь" о взрывах в Мариуполе: Город уже не является недосягаемым для ВСУ

ОК "Південь" заявило, что направление Мариуполя больше не является абсолютно недостижимым для украинских защитников, после ряда взрывов в оккупированном городе 23 февраля.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона новостей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"На данном этапе мы можем только констатировать, что удаленность - это очень относительное понятие. То, что считается настолько отдаленным, что недостижимо, не всегда таково. Направление Мариуполя уже не является для нас абсолютно недосягаемым".

Читайте также: В Мариуполе снова слышен взрыв, - Андрющенко

Гуменюк также рассказала, что в Черном море в настоящее время находятся четыре корабля России, среди которых нет ракетоносителей.

Напомним, 23 февраля в оккупированном Мариуполе в районе металлургического комбината им. Ильича второй раз за сутки раздались взрывы.

Топ комментарии
Супер !!! Слава ЗСУ !!!

23.02.2023 18:01
Це салют оркам до 23 лютого! Нехай святкують, тварини!
23.02.2023 18:06
Ну вот и подьехали GLSDB
23.02.2023 18:02
Там судно підбили https://dumskaya.net/news/ukrainskie-sily-oborony-unichtozhili-v-mariupole-173323/ua/
23.02.2023 18:01
Остается вопрос почему ВСУ отступая не потопили собственное судно Донбасс? Хотя после НЕвзорванных- мостов вопрос становиться ритрическим
23.02.2023 22:01
Супер !!! Слава ЗСУ !!!

23.02.2023 18:01
От вам і 23 фєвраля. Святкуйте, лапотники!
23.02.2023 18:38
"23 февралі" - "день" окупаційної так званої "красної армії", день обісраного, обісцяного кацапського салдафона-окупанта України, решти країн сходу Європи, Кавказу, Середньої Азії !!!
https://youtu.be/i5xyzW43z08 Уся історична правда про кацапській "празднік" від українського історика
23.02.2023 19:15
Ну вот и подьехали GLSDB
23.02.2023 18:02
Це салют оркам до 23 лютого! Нехай святкують, тварини!
23.02.2023 18:06
Це чудова новина!
23.02.2023 18:07
Якшо працюють бомбочки з останнього траншу, то це просто супер
23.02.2023 18:14
опа-па-па)
23.02.2023 18:20
чекаємо на нову поштову марку)
23.02.2023 18:36
А якби під мудрим керівництвом зелених не здали б південь практично безперешкодно, то Маріуполь міг би бути недосяжним для рашистів!
23.02.2023 19:06
23.02.2023 19:24
Яка приємна несподіванка, для кацапів,- ну чо, *****, не ждали
23.02.2023 20:57
Збсь.
23.02.2023 22:30
Vsjo budet Ukraina!
23.02.2023 22:38
 
 