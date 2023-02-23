ОК "Південь" о взрывах в Мариуполе: Город уже не является недосягаемым для ВСУ

ОК "Південь" заявило, что направление Мариуполя больше не является абсолютно недостижимым для украинских защитников, после ряда взрывов в оккупированном городе 23 февраля.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона новостей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"На данном этапе мы можем только констатировать, что удаленность - это очень относительное понятие. То, что считается настолько отдаленным, что недостижимо, не всегда таково. Направление Мариуполя уже не является для нас абсолютно недосягаемым".

Гуменюк также рассказала, что в Черном море в настоящее время находятся четыре корабля России, среди которых нет ракетоносителей.

Напомним, 23 февраля в оккупированном Мариуполе в районе металлургического комбината им. Ильича второй раз за сутки раздались взрывы.