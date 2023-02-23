РУС
Кулеба об атмосфере в ООН в преддверии голосования: Россия пытается завалить украинскую резолюцию. Беларусь решила ей подыграть

кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о безумном напряжении перед голосованием в ООН за резолюцию "О справедливом и устойчивом мире в Украине" из-за попыток России "сбить" количество голосов или вообще сорвать голосование.

Кулеба отметил, что голосование в ООН – это всегда "математика плюс титаническая дипломатическая работа с каждым и крупица дипломатической магии", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас мы все эти три элемента сводим вместе, работаем сами и вместе с партнерами. Напряжение безумное. Россия делает все для того, чтобы "сбить" количество голосов, или чтобы вообще завалить резолюцию. Беларусь решила им подыграть и, по сути, от российского имени внесла свои поправки в резолюцию. Но работаем с каждой страной, независимо от региона, ее размера и влияния на международной арене, потому что каждый голос одинаково важен", - сказал Кулеба.

Он отметил, что сегодня на табло Генассамблеи ООН высветится результат голосования за резолюцию, и убежден, что украинские дипломаты победят "все процедурные попытки России завалить эту нашу историю".

Читайте также: Ключевые положения формулы Зеленского вошли в проект резолюции ГА ООН по Украине, - Кулеба

Как сообщалось, Украина и еще около 60 государств подали проект резолюции Генассамблеи "Принципы Устава ООН, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине".

Проект документа представил в Генассамблее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В тексте отмечается, что Генассамблея подтверждает свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также отмечает "необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине в соответствии с принципами Устава наций".

В документе есть призыв к России немедленно вывести войска со всей территории Украины и прекратить боевые действия, а также отмечается необходимость привлечь к ответственности всех виновных за совершенные на территории Украины "самые серьезные преступления из международного права".

ООН (4227) резолюция (337) Кулеба Дмитрий (2881) резолюция ООН (28)
Топ комментарии
+14
Забудьте вы уже про лядорусь. Нет такой страны , это та же ЛДНР. а усатый тот же пушилин, не более.
23.02.2023 18:19 Ответить
+7
Воно то так, але формально має голос...
23.02.2023 18:21 Ответить
+6
Иди в полк КК скажи что ИХ страны Беларуси нет....если штанишки не замочишь и духа хватит....а чеченцам что Ичерии нет из-за кадырова.....а Грузии из-за их кацапских прихвостней. ИНу не они же выбрали трусливого дрЫща ЗЕ в Президенты в 2019 вместо патриота Порошенко.....и который даже не скрывал что для него Украина продажная женщина.И не они проходы разминировали арту отвели вглубь и кацапам левобережье сдали...вместе с водичкой.Вам как и кацапам бревна в глазу своём не увидать.Просто ФАКТ
23.02.2023 19:02 Ответить
Иди в полк КК скажи что ИХ страны Беларуси нет....если штанишки не замочишь и духа хватит....а чеченцам что Ичерии нет из-за кадырова.....а Грузии из-за их кацапских прихвостней. ИНу не они же выбрали трусливого дрЫща ЗЕ в Президенты в 2019 вместо патриота Порошенко.....и который даже не скрывал что для него Украина продажная женщина.И не они проходы разминировали арту отвели вглубь и кацапам левобережье сдали...вместе с водичкой.Вам как и кацапам бревна в глазу своём не увидать.Просто ФАКТ
23.02.2023 19:02 Ответить
У Кулеби текст "по-добкінськи " написано. В бульборейху вже давно ніхто нічого не вирішує. Там все вирішує *****, а лукашеску в нього на підсосі підробляє.
23.02.2023 19:26 Ответить
Де ***** Росія, там і її хвостик Білорусія...
23.02.2023 18:42 Ответить
Саму ООН вже давно слід ліквідувати, як абсолютно недієздатну. Який сенс в існуванні організації, яка не здатна приймати рішення чи на щось впливати? Надто дорого обходиться цей клуб любителів потеревенити.
23.02.2023 18:45 Ответить
Балалайка сломалась,скучно?
23.02.2023 19:00 Ответить
Неймовірно змістовно та аргументовано. Пишіть іще.
23.02.2023 19:13 Ответить
Балалайка найкраще пасує москворотим.
23.02.2023 23:16 Ответить
Не пишите бред. И не считайте Кулебу министром.
23.02.2023 19:01 Ответить
І що, по-вашому дуже важлива організація у якій терористична країна, яка порушила всі існуючі норми може накладати вето? От вкотре зберуться, поговорять і знову свинособаки ветують те, за що проголосують цивілізовані країни. Що конкретно це дасть?
23.02.2023 19:10 Ответить
И поэтому твой пан Писюн туда ежедневно ползает,помощи просит.
23.02.2023 19:29 Ответить
Пісюн керує москворотими, буряте.
23.02.2023 23:18 Ответить
«Білорусь вирішила їй підіграти»
А що псевдокраїна білорусь не такий самий агресор як і рашисти?
23.02.2023 19:01 Ответить
Нет....территория Беларуси оккупирована кацапами также как Крым,Луганск,Донецк и все левобережье Украины.Только гауляйтер свой.Кстати беларусы в большинстве его ненавидят и считают кацапской подпилкой.Но есть отличие.....беларусов единицы на стороне кацапов воюют.....а украинцев десятки тысяч в войске рашистов....а миллионы уже с паспортами даже рашистской федерации
23.02.2023 19:14 Ответить
Українці розмовляють українською, тунгусе.
23.02.2023 23:19 Ответить
Откажись от танков и оружия западного.....от денег откажись помощи ЕС и США......гаджеты выбрось свои.....они тоже не розмовляють українською,зебила ты кусок.....ты точно с куйло одиннарод....ржунемогу))
23.02.2023 23:58 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
24.02.2023 00:34 Ответить
Вже стільки років закликають. Невже ще досі не дійшло що кацапи сприймають лише силу!
23.02.2023 19:20 Ответить
Якось ***** на те ООН, все рівно - толку ніякого....
23.02.2023 19:22 Ответить
Украина вывозит зерно при помощи Турции и ООН
23.02.2023 19:32 Ответить
"в оказании помощи нуждающимся в Украине ООН оказывают поддержку 650 местных партнерских организаций"

Кацам надо срочно ООН плохим сделать
23.02.2023 19:39 Ответить
Бульборусь на засіданні в ООН буде голосувати проти виведення рашистських військ з території України ( чутки ). Навіть не утримається а саме - проти . !!
Лука , шоб ти здох , падло .
23.02.2023 19:56 Ответить
 
 