Кулеба об атмосфере в ООН в преддверии голосования: Россия пытается завалить украинскую резолюцию. Беларусь решила ей подыграть

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о безумном напряжении перед голосованием в ООН за резолюцию "О справедливом и устойчивом мире в Украине" из-за попыток России "сбить" количество голосов или вообще сорвать голосование.

Кулеба отметил, что голосование в ООН – это всегда "математика плюс титаническая дипломатическая работа с каждым и крупица дипломатической магии", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас мы все эти три элемента сводим вместе, работаем сами и вместе с партнерами. Напряжение безумное. Россия делает все для того, чтобы "сбить" количество голосов, или чтобы вообще завалить резолюцию. Беларусь решила им подыграть и, по сути, от российского имени внесла свои поправки в резолюцию. Но работаем с каждой страной, независимо от региона, ее размера и влияния на международной арене, потому что каждый голос одинаково важен", - сказал Кулеба.

Он отметил, что сегодня на табло Генассамблеи ООН высветится результат голосования за резолюцию, и убежден, что украинские дипломаты победят "все процедурные попытки России завалить эту нашу историю".

Как сообщалось, Украина и еще около 60 государств подали проект резолюции Генассамблеи "Принципы Устава ООН, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине".

Проект документа представил в Генассамблее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В тексте отмечается, что Генассамблея подтверждает свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также отмечает "необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине в соответствии с принципами Устава наций".

В документе есть призыв к России немедленно вывести войска со всей территории Украины и прекратить боевые действия, а также отмечается необходимость привлечь к ответственности всех виновных за совершенные на территории Украины "самые серьезные преступления из международного права".