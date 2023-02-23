Враг продолжает попытки наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 23.02.2023.

"Продолжаются 365-е сутки российского широкомасштабного вторжения. Основные усилия РФ сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Изменений в составе и положении вражеских группировок войск не отмечается.

В течение суток российские оккупанты нанесли 9 ракетных ударов, один из которых - по гражданскому административному зданию города Двуречная на Харьковщине, и 28 авиационных ударов. Совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате пострадали гражданские объекты городов Берислав, Зеленовка и Белозерка на Херсонщине. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Медведевка и Михальчина Слобода Черниговской области; Сопич, Коренок, Горки, Бояро-Лежачи, Рыжевка, Водологи, Басовка и Майское Сумской области, а также 15 районов населенных пунктов в Харьковской области. В частности, Гранова, Красного, Мороховца, Зеленого, Вильчи, Нестерного, Бударок, Колодезного, Двуречной и Западного.

На Купянском и Лиманском направлениях противник провел несколько безуспешных наступательных действий в районах Стельмаховки, Белогоровки, Серебрянского лесничества и Федоровки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Берестово Харьковской области; Краснопоповка, Невское, Диброва, Серебрянское лесничество и Белогоровка в Луганской области; Григоровка, Спорное, Берестово, Раздолевка и Федоровка Донецкой области. Нанес авиационные удары вблизи Гряниковки, Котляровки, Крахмального в Харьковской области и Серебрянского лесничества и Белогоровки в Луганской области, а также Сакко-Ванцетти Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск вблизи Ивановского, Дилиевки и Бахмута. Обстрелам подверглись 13 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Зализнянское, Берховка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка и Дружба Донецкой области. Оккупанты нанес удар силами армейской авиации в районе Васюковки.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступление вблизи Каменки, Водяного, Марьинки, Победы и Новомихайловки - успеха не имел. Артиллерийским обстрелам подверглись районы около 15 населенных пунктов. Среди них - Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Веселое, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Нескучное, Угледар, Золотая Нива и Большая Новоселка.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы 20 населенных пунктов. Среди них – Времевка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области и Высшетарасовка, Добрая Надежда и Марганец – Днепропетровской.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали, в частности, Качкаровка, Казацкое, Львово, Ивановка, Никольское, Молодежное, Зеленовка, Антоновка, Белозерка и Днепровское Херсонской области. В целом районы 25 населенных пунктов.

Противник продолжает нести потери. В частности, в Донецке в ночь с 21 на 22 февраля отмечено прибытие в травматологический центр 6 автомобилей скорой помощи с ранеными военнослужащими российских оккупационных войск.

В Мелитополе Запорожской области, в местной школе, для детей со всего города вроде бы на "добровольной основе" планируется принятие присяги "юнармейцев". Также на базе указанного учебного учреждения планируется сформировать так называемый "всероссийский корпус спасателей". Оккупанты, провоцируя гуманитарный кризис в оккупированном Мариуполе, склоняют местное население за продовольственные пайки присоединяться к оборудованию позиций вокруг этого города. Оплата указанной трудовой деятельности не определена. Большинство людей получают только продовольственные наборы.

Для уточнения положения наших подразделений и коррекции огня артиллерии противник активно ведет воздушную разведку. Как следствие – теряет технику: наши защитники уничтожили российские БПЛА типа "Мерлин" и "Зала".

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. А наши ракетчики и артиллеристы поразили 3 района сосредоточения живой силы и один важный объект врага", - говорится в информации Генштаба.