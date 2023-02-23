РУС
Сегодня на заседании Ставки рассмотрели ситуацию на границах и вокруг Молдовы, - Данилов

В четверг, 23 февраля, состоялось заседание Ставки главнокомандующего, на котором были рассмотрены вопросы ситуации на границах Украины и вокруг Молдовы.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в эфире общенационального телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня состоялось заседание Ставки главнокомандующего во главе с президентом. Присутствовали все представители, которые на сегодняшний день непосредственно находятся на границах с Беларусью, Молдовой, в направлении Бахмута. Сегодня президент заслушал всех", - сказал Данилов.

Читайте также: "Большое наступление" продолжается десятый день, никаких успехов у оккупантов нет, - Данилов

Он напомнил, что украинская разведка заранее сообщила о попытке переворота в Молдове, соответственно, президент Украины проинформировал об этом президента Молдовы.

"На сегодняшний день россияне не смогли воспользоваться, условно говоря, моментом, но это не значит, что они не будут пытаться именно там, на молдавском направлении, делать захваты власти. Им очень важно, чтобы часть войск мы перебрасывать на то направление, потому что если там появится точка нестабильности, конечно, мы должны на это реагировать", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что Украина будет следить за развитием событий и обязательно будет помогать соседним дружественным странам.

Данилов отметил, что сложная ситуация сейчас на восточном направлении, но украинские военные дают отпор российским захватчикам.

+10
23.02.2023 20:50 Ответить
23.02.2023 20:50 Ответить
+6
А що сталося? Зелена тля здала в полон ''Азовців'' -тепер маємо наслідки. І це лише початок...
23.02.2023 20:54 Ответить
23.02.2023 20:54 Ответить
+5
недавно услышал новое название кацапской мрази-шваброжопые
23.02.2023 20:54 Ответить
23.02.2023 20:54 Ответить
Завтра берем Колбасну? Придністров'я все?
23.02.2023 20:35 Ответить
23.02.2023 20:35 Ответить
Данілов, курва ти брехлива! Ось, дивись, як треба було готуватись!
23.02.2023 20:36 Ответить
23.02.2023 20:36 Ответить
данілов все більше стае схожий на піськова. в основном тіки піз..ть
23.02.2023 20:39 Ответить
23.02.2023 20:39 Ответить
При относительной "легкости" , нам не удастся воспользоваться бк из Колбасной. Думаю при угрозе захвата склада, туда сразу прилетит Кинжал.
23.02.2023 20:39 Ответить
23.02.2023 20:39 Ответить
Напомню, что срок хранения боеприпаса 25 лет, после этого начинается распад химических соединений. Там уже сплошная некондиция
23.02.2023 20:42 Ответить
23.02.2023 20:42 Ответить
Ну то й добре. Нехай вже ''закинжалять'' отой ''апендикс''.
23.02.2023 20:51 Ответить
23.02.2023 20:51 Ответить
Кинжал - это нападение на суверенное государство Молдова.
23.02.2023 20:51 Ответить
23.02.2023 20:51 Ответить
Це до центру складів 3 км. До крайнього складу від нашого кордону - 2 км.
23.02.2023 22:44 Ответить
23.02.2023 22:44 Ответить
Ну його на* те придністров'я, зараз нам воно не несе практично ніякої загрози, максимум це підігнати туди артилерію і мішати все з землею, а наземну операцію якщо хочуть нехай молдавашки з ромунами проводять.
23.02.2023 20:44 Ответить
23.02.2023 20:44 Ответить
А якісь веселі сценки та жарти від найверховнішого з верховних були? Він же мабуть знудився там без прикольчіків.
23.02.2023 20:49 Ответить
23.02.2023 20:49 Ответить
23.02.2023 20:50 Ответить
23.02.2023 20:50 Ответить
А що сталося? Зелена тля здала в полон ''Азовців'' -тепер маємо наслідки. І це лише початок...
23.02.2023 20:54 Ответить
23.02.2023 20:54 Ответить
Тобто мали не здавати - щоб герой прямо там, на місці загинув під завалами? Чи як?
23.02.2023 23:00 Ответить
23.02.2023 23:00 Ответить
недавно услышал новое название кацапской мрази-шваброжопые
23.02.2023 20:54 Ответить
23.02.2023 20:54 Ответить
Бендери під бендерами...
23.02.2023 20:57 Ответить
23.02.2023 20:57 Ответить
Сьогодні на ЗЕмарафоні перервали виступ Данілова і почали співати кацапський гімн.
23.02.2023 21:14 Ответить
23.02.2023 21:14 Ответить
А что там на границе с Приднестровьем, черная дыра как обычно?
23.02.2023 21:32 Ответить
23.02.2023 21:32 Ответить
Рановато йти на "ковбасу"! Ще не всі договори СНГ "нейтрализували"!!!
23.02.2023 21:47 Ответить
23.02.2023 21:47 Ответить
23.02.2023 21:55 Ответить
23.02.2023 21:55 Ответить
СТОП!
А Ставка і секретутка РНБО - це одне і теж???????
23.02.2023 21:56 Ответить
23.02.2023 21:56 Ответить
Ukraina ne dolzna zabyt o prodazhe AZOVA k moskovitam. No s Moldovoi nado sozdat soglashenije o podterzhke Maia i v vojennom smysle. Ona zajavljajet shto jest opasnost i nasledniki Tarasa snesut t.n. pridnestrovije. I togda ne stoit za spinoi Ukrainy ugroza moskovitov.
23.02.2023 22:56 Ответить
23.02.2023 22:56 Ответить
****
23.02.2023 23:25 Ответить
23.02.2023 23:25 Ответить
 
 