Сегодня на заседании Ставки рассмотрели ситуацию на границах и вокруг Молдовы, - Данилов

В четверг, 23 февраля, состоялось заседание Ставки главнокомандующего, на котором были рассмотрены вопросы ситуации на границах Украины и вокруг Молдовы.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в эфире общенационального телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня состоялось заседание Ставки главнокомандующего во главе с президентом. Присутствовали все представители, которые на сегодняшний день непосредственно находятся на границах с Беларусью, Молдовой, в направлении Бахмута. Сегодня президент заслушал всех", - сказал Данилов.

Он напомнил, что украинская разведка заранее сообщила о попытке переворота в Молдове, соответственно, президент Украины проинформировал об этом президента Молдовы.

"На сегодняшний день россияне не смогли воспользоваться, условно говоря, моментом, но это не значит, что они не будут пытаться именно там, на молдавском направлении, делать захваты власти. Им очень важно, чтобы часть войск мы перебрасывать на то направление, потому что если там появится точка нестабильности, конечно, мы должны на это реагировать", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что Украина будет следить за развитием событий и обязательно будет помогать соседним дружественным странам.

Данилов отметил, что сложная ситуация сейчас на восточном направлении, но украинские военные дают отпор российским захватчикам.