РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости Война
18 965 171

Китай в ООН: Предоставление оружия и злоупотребление санкциями не приблизят мир в Украине

китай,дай,бін

Китай настаивает на возобновлении переговоров сторон украинского кризиса, призывает к прекращению предоставления оружия "для продолжения войны" и предостерегает от использования ядерного оружия.

Такую позицию объявил на спецсессии Генассамблеи ООН зампосла КНР в Организации Объединенных Наций Дай Бин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все стороны должны четко соблюдать конвенции по ядерной безопасности и не допускать ядерных инцидентов. Ядерное оружие не может быть использовано, ядерная война не должна случиться. Все стороны должны объединить усилия для предотвращения использования или угрозы использования ядерного оружия, предотвращать ядерное распространение и избежать ядерного кризиса", - сказал Дай Бин.

Он подчеркнул, что позиция Китая основывается на уважении территориальной целостности и суверенитета всех государств, а также Хартии ООН. Главным приоритетом, по словам китайского дипломата, является прекращение огня и прекращение жестокости. Все меры, которые могут привести к этому, должны быть поддержаны.

"Мы призываем стороны сдерживать свои импульсы, не допустить еще большего ухудшения кризиса вплоть до неконтролируемости", – заявил Дай. Он призвал обе стороны соблюдать гуманитарное право, в частности, уважение военнопленных, и не разрушать гражданскую инфраструктуру. Диалог и переговоры – единственный путь для разрешения "украинского кризиса", двери к политическому решению нельзя закрывать, подчеркнул зампосла.

Пекин, по словам дипломата, поддерживает скорейшее налаживание прямого диалога между Киевом и Москвой с тем, чтобы "дать миру шанс". Международное сообщество, в свою очередь, должно стимулировать мирные переговоры, "а не искать собственную выгоду", сказал Дай Бин.

Читайте также: Ван И и Патрушев обсудили в Москве войну. США предостерегают Китай от "ужасающих шагов"

"Предоставление оружия не приблизит мир. Это лишь добавит масла в огонь и усилит напряжение, продлевая время конфликта и расширяя его, от чего будут страдать простые люди", - считает представитель Китая. Он также призвал "заинтересованные государства прекратить злоупотребление односторонними санкциями" и начать действовать "конструктивно".

Дай Бин также призвал усилить международное сотрудничество для минимизации негативных последствий "кризиса", которые испытывают во всем мире. "Безопасность не является прерогативой только отдельных стран, безопасность одних стран не должна достигаться за счет безопасности других стран", - подчеркнул Дай Бин.

Представитель КНР предостерег от расширения военных блоков, поскольку, по мнению китайских властей, это увеличивает угрозу региональной безопасности. Заместитель посла КНР в ООН заявил, что Пекин призывает отказаться от менталитета "холодной войны", что также является ключом к решению "украинского кризиса", и учитывать "законные интересы безопасности" всех сторон.

Китай, заверил его представитель, является ответственным государством, которое всегда стоит на стороне мира и диалога. По его словам, КНР вскоре представит программный документ, в котором изложит предложения по мирному решению "украинского кризиса".

Читайте также: Китай не будет поставлять оружие России для войны против Украины, - МИД КНР

Автор: 

Китай (3123) ООН (4227) оружие (10397) ядерное оружие (1386)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+50
неужели в этом бесолезном ооне некому сказать косорылым, что война закончится ровно в тот день, когда орки свалят из территории чужой страны. все просто. просто косорылым эта чужая для них война тоже выгодна.
показать весь комментарий
23.02.2023 20:41 Ответить
+45
показать весь комментарий
23.02.2023 20:46 Ответить
+33
Так пусть Китай разоружится и сдаться Тайваню - тогда будет мир
показать весь комментарий
23.02.2023 20:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Звичайне русняве лайно в дешевій китайській обгортці.
- Територіальну ціліснусть та суверенітет поважаєте?
- Так.
- То може росія виведе війська?
- Нє, давайтє пагаварім...
показать весь комментарий
23.02.2023 21:21 Ответить
Если убрать всю словесную шелуху от выступления представителя Китая в ООН то простыми словами он сказал следующее - украинцы это недонация, зачем им помогать оружием и зачем из за них, другие страны несут экономические потери? Нужно возвращаться к дружбе с рашкой, а с такой недонацией как украинцы пусть бункерный разбирается.
Китай снял маску и весь мир увидел какая мразь за этой маской находится.
показать весь комментарий
23.02.2023 21:21 Ответить
idi *****, *******
показать весь комментарий
23.02.2023 21:22 Ответить
Що тут всі поперли на Китай!! Все вірно вони заявляють і я їх підтримую,тому що ці люди СПРАВДІ за МИР і в підтвердження своїх слів(пана СІ) і планів на днях зроблять гучну заяву про знищення всієї своєї атомної зброї,так як це зробила УКРАЇНА!!!!
показать весь комментарий
23.02.2023 21:24 Ответить
накуй твій китай, один українець вартує 20 китайців
показать весь комментарий
23.02.2023 21:57 Ответить
20000
показать весь комментарий
24.02.2023 05:30 Ответить
мистер Бин, не болтай ерундой
показать весь комментарий
23.02.2023 21:24 Ответить
Пусть друг ваш низкосрущий выведет войска
показать весь комментарий
23.02.2023 21:25 Ответить
Пздоглазым, хотелось бы, чтобы Украина сидела и принимала ракеты и снаряды а в ответ огрызалась еле еле. Мразь **....я, ***********!!!
показать весь комментарий
23.02.2023 21:25 Ответить
Хай китай йде всраку!
показать весь комментарий
23.02.2023 21:37 Ответить
А китаец прав , когда нам дают оружие , то мира не будет. Потому что этим оружием мы будем убивать, убивать и еще раз убивать козломордых орков на своей территории, которые на нашей земле убивают нас , грабять все и вся , насилуют , вывозят насильно людей , искореняют все украинское и насаждают свой вонючий мир
показать весь комментарий
23.02.2023 21:41 Ответить
Если украинцам не дать оружие и возможность себя защитить, то это будет обычное убийство украинцев! Другими словами, косоглазый выступает за массовое уничтожение украинцев!
показать весь комментарий
23.02.2023 21:42 Ответить
***** попросив хунвєйбів озвучити свою головну пробему.
"Памагітє, не дают грабіть і насілавать!"
показать весь комментарий
23.02.2023 21:44 Ответить
З 2014 року хунвейбини таемничо мовчали про мир і терріторіальну цілістність України, а тепер вимагають припинити поставки зброї для захисту та ні словом не засуджують агрессію. Видно розгром московщини порве плани хитрови*баних. Хто в Україні приймав рішення про продаж мотор-січі китайозам ?
показать весь комментарий
23.02.2023 21:47 Ответить
@

>Хто в Україні приймав рішення про продаж мотор-січі китайозам ?

Так воно ж на той момент було ніби приватним. От питання - хто дозволив приватизувати стратегічне підприємство?
показать весь комментарий
24.02.2023 03:51 Ответить
******** поц, закликає "усіх", але доїбався чомусь саме до України та Заходу. Слабо назвати речі своїим іменами?
показать весь комментарий
23.02.2023 21:49 Ответить
КТЙ ПНХ
показать весь комментарий
23.02.2023 21:50 Ответить
Хто рахує китай великою країною? Моя думка пора відійти від парадигми меньшовартості і послати китай за руським кораблем. П.с. - добавити нема чого
показать весь комментарий
23.02.2023 21:50 Ответить
необхідно всім починати з малого ,відмовлятися від їхніх товарів ,якщо є альтернатива.
показать весь комментарий
23.02.2023 22:05 Ответить
Всі китайські товари є альтернативою. Вони абсолютно нічого не створили. Усе вкрадено у розвиненої західної цивілізації. Тепер, коли проти них діють санкції (принаймні, щодо високих технологій), вони пищать як свині.
показать весь комментарий
24.02.2023 05:35 Ответить
@

>Хто рахує китай великою країною?

Це не таке вже й смішне питання.

Задумайтесь. В Європі більшість країн на протязі якогось періоду історії, тепер чи в минулому, продемонстрували суттєві досягнення у галузі науки і культури.
Це і цивілізаційно-революційні відкриття, і музика, і мистецтво і література.

Для підтвердження достатньо навести по парі прізвищ або фактів.

Візьмем, для прикладу, Німеччину: Кеплер, Ейнштейн, Бах, Бетховен, Брехт, Ремарк.
Греція: Аристотель, Евклід, Мікіс Теодоракіс, Деміс Руссос, Гомер, Софокл.
Данія: Нільс Бор, Бйорн Страуструп, Google Maps, виробництво інсуліна, Ганс Крістіан Андерсен
Іспанія: я краще відішлю на цей сайт https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Spanish_inventors_and_discoverers List of Spanish inventors and discoverers - Wikipedia
І т.д.

Китай: порох, порцеляна, *, *, Конфуцій.
показать весь комментарий
24.02.2023 04:39 Ответить
Яка "українська криза"?
Навіть не знаю як дипломатично їх послати у дупу *****...
СіДзеньпень ти чув ,йди....... до сраки!!!
показать весь комментарий
23.02.2023 21:51 Ответить
Відать тези Дерьмака попали до кетайців, шпарять без запинки -нада перестать стрелять, разойдемся по середине. Але головне, у путіна нема зброї то і ви перестаньте надавати. І Блоки свої розпустіть, бо самим кетайцям не вольготно.
показать весь комментарий
23.02.2023 21:53 Ответить
Красная чума.
показать весь комментарий
23.02.2023 21:54 Ответить
Пора вводити санкції до друзів *****
показать весь комментарий
23.02.2023 21:58 Ответить
*****, ****, ****** китайці, такі ж кінчені, як і кацапи, тут, *****, луди гинуть, а вони все у своє примарне величія граються, у кого, *****, піска більше, ****, кінчені ЧСВ-шні підараси!
показать весь комментарий
23.02.2023 21:59 Ответить
Китайський підроблений корабель

ПНХ не підроблено!
показать весь комментарий
23.02.2023 22:12 Ответить
Бізнесові люди звертайте торгівельні контакти з Китаєм бо незабаром вам буде цей бізнес в мінус.
показать весь комментарий
23.02.2023 22:18 Ответить
2 марта 1969 года в 10:20 пограничники-наблюдатели доложили на заставу "Нижне-Михайловка", что на Даманский переправляются около 30 китайцев.

Случай казался рутинным. 32 пограничника во главе с начальником заставы Иваном Стрельниковым в 10:45 высадились на острове. Там их встретили порядка 70 китайских военнослужащих с автоматами и карабинами, которые ночью незаметно перебрались на Даманский.

В ответ на традиционное требование "покинуть территорию СССР" они открыли огонь и сразу убили 17 пограничников во главе со Стрельниковым.

На звуки выстрелов с соседней заставы подошло моторизованное подкрепление во главе со старшим лейтенантом Валерием Бубениным.

Бой продолжался примерно до часа дня и закончился отступлением китайцев.



АВТОР ФОТО,TASS VIA GETTY IMAGES

Виталий Бубенин стал Героем Советского Союза и дослужился до генерала

После ранения Бубенина командование принял младший сержант Юрий Бабанский.

Погиб 31, ранены были 14 советских пограничников.

Две недели стороны подтягивали в район армейские части и обменивались информационными залпами. 4 марта "Правда" вышла с передовицей "Позор провокаторам!", а "Жэньминь жибао" - "Долой новых царей!".

14 марта боевые действия возобновились. Китайские солдаты снова высадились на острове. Советский отряд численностью 418 человек с пятью танками и 11 БТР вытеснил их оттуда. На следующий день китайская пехота при поддержке артиллерии и минометов в двухчасовом бою заняла остров.

Погиб начальник Иманского погранотряда полковник Демократ Леонов, застреленный при попытке выбраться из подбитого танка. Другой танк, провалившийся под лед, китайцы потом вытащили и хранят в музее в Пекине.

В 17:00 15 марта командующий Дальневосточным военным округом Олег Лосик приказал применить новейшее и секретное на тот момент оружие - установки "Град".

Реактивные снаряды смели с острова все живое. На том боевые действия, не считая отдельных перестрелок, закончились.
показать весь комментарий
23.02.2023 22:21 Ответить
Гавно прищурене.
показать весь комментарий
23.02.2023 22:24 Ответить
Polzovannyi gondon dumajet tolko ob odnom ostrove, i vsjo. Sledit za situatsijei v Ukraine i kak intensivno jego pomogajut. Kalkulirujet. Znajet, shto pobeda Ukrainy ostavljajet jego bez togo ostrova. A Ukraina vyigrajet tu voinu, po skolko duh tot ne lomat! Loparami gusenitsy ot T-90 otrubjat!
показать весь комментарий
23.02.2023 22:26 Ответить
Одним словом єдина лінія кацапстану і китаю
показать весь комментарий
23.02.2023 22:28 Ответить
Lopatami...
показать весь комментарий
23.02.2023 22:28 Ответить
Мабуть Китай переоцінюють у військовому плані. Можливо армія така ж потьомкінська. Тому слід послухати, головою кивнути та продовжувати своє робити
показать весь комментарий
23.02.2023 22:33 Ответить
Лицемерный ублюдок, в упор не видящий разницу между агрессором и жертвой агрессии, тем самым подыгрывая раше.
показать весь комментарий
23.02.2023 22:41 Ответить
Десь, учора...

24/02/23 або ХХ/ХХ/24...китайські пісні про головне.

На 24.02.22 неоімперську машину Росії ідеологічно перемелено на фронтах України, залишилися ресурси як матеріальні, так і людські низької якості. Україна за наростаючою отримує матеріальні ресурси та можливість якісно нарощувати людські ресурси. Певні висновки з війни Китай вже отримав, але ось стратегічні цілі - головним інструментом є вплив, тепер вимагають виробити підхід до проблеми. Проблемі, яка на 24.02.22 та на 24.02.23 має різні цілі. На 24.02.22 за допомогою перемоги режиму Кремля міг би розширювати вплив... але щось пішло не так. На 24.02.23 тепер завдання захистити горе-переможця, м'яко кажучи вже від самого Заходу. Тут проблема не тільки дешевих ресурсів - проблема в тому, що не путінська Росія сама може вже впливати на Китай ідеологічно.

Невдала війна Кремля послабила вплив Китаю на країни Європи, а за цим йдуть ринки. Зробила залежною Китаю від "успіхів" війни і несе непередбачені ризики.
Тут просто черговим "мирним планам" за всі добрі проти всього поганого не відбутися... Якщо Мирний чи "мирний" план буде слабким за "спокусами", то це зведе ще більше впливу Китаю на світові процеси. Через неефективну та слабку зовнішню політику, що ще більше погіршить становище. За фактом, війна путінської Росії зробила за рік Китай вразливим до зовнішніх ризиків, за якими йдуть економічні. Це означає, що Китаю треба повернути ситуацію до 23.02.22.

Залишається проблема росії та Китаю щодо не розширення НАТО і не вступу України до ЄС для путінської росії, щоб Україна не відновила економічний потенціал, а за ним військовий, зберегла низькі соціальні стандарти, як основу слабкості громадянського суспільства.

Інструменти.
У Європі є так званий "китайський клуб", який використовує Китай як альтернативу ринкам та політики США та Британська співдружність - основа: Німеччина, Франція, Італія.
"Випадкові візити" Глава МЗС КНР Ван І - Німеччина, Франція, Італія... Москва.
Відсутні - США, Британія, Польща, країни Балтії та Східної Європи. Яка дивина...

Так звана "формула миру" від України, яка як "Мінські угоди" через нелогічність у пунктах (м'яко кажучи) та процедурах не дає можливості завершити конфлікт.
"випадковість"
Німеччина підтримує усі 10 пунктів формули світу Зеленського - Бербок
Зеленський з Макроном обговорив реалізацію "формули світу"
Італія підтримує українську 'формулу миру' та кроки до НАТО? та ЄС?
Тонкість. Ключові положення формули Зеленського увійшли до проекту резолюції ГА ООН щодо України, - Кулеба. Голосування призначено до оголошення "мирного плану" Китаю.

Що запропонує Китай? Мирний чи " мирний " план має кілька етапів. Перший - вихід на ситуацію 23.02.22. Друге. До основного документа точно буде роз'яснення - "біс у деталях", тонкощах...

Що дає. Кордони 23.02.22 повертають ситуацію до довоєнного стану. Через незавершеність конфлікту путінська росія домагається не вступу України до НАТО та ЄС. Сама Росія повністю переходить у фарватер впливу Китаю.

Вплив США на Німеччину, Францію, Італію слабшає - Китай отримує вплив та ринки, все згідно з концепцією імперії впливу.

Якого ж типу дотримуватиметься територіальна цілісність України?
Друге. До основного документа точно буде роз'яснення на основі "формули світу" Зеленського, рішення якої буде відкладено в часі. Формально юридично Крим та Донбас українці, за фактом за "мирним планом Китаю" та К немає.

Все це вже було в 2014 році ... тепер тільки масштаб більше і проблеми по "жирні".
Що буде, якщо Китай спробує цей "мирний план" реалізувати? Прискорення програми Ф-16 від США, Британії та К... Блінкен застеріг Китай від надання військової допомоги путінській росії.

Це бачення "мирного плану" Китаю співпадає із тезами?

Представник КНР застеріг від розширення воєнних блоків, оскільки, на думку китайської влади, це збільшує загрози для регіональної безпеки.

Пекін закликає відмовитися від менталітету "холодної війни", що також є ключем до вирішення "української кризи", і враховувати "законні безпекові інтереси" усіх сторін... агресора також?
показать весь комментарий
23.02.2023 22:44 Ответить
Тонкість моменту - Китай не проти "формули миру зеленського"? Зеленський в курсі, чи знову 24.02.22?

Генеральна асамблея ООН затвердила резолюцію до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, якою визнала основні пункти "формули миру", запропонованої президентом нашої держави Володимиром Зеленським. Зокрема, документ закликає РФ завершити війну та вивести свою армію з території України.

Резолюцію підтримали 141 країна зі 193 членів ООН. "Проти" проголосували 7 держав.

Окрім звичних РФ, Білорусі, Сирії, Північної Кореї та Ерітреї, серед противників ініціативи також опинилися африканська країна Малі та центрально-американська Нікарагуа.
показать весь комментарий
23.02.2023 22:56 Ответить
Ще цікаве. Напередодні "мирного плану" Китаю - позиція США? WP: Нова Холодна війна - не найгірший результат війни Росії проти України (https://zn.ua/ukr/war/wp-nova-kholodna-vijna-ne-najhirshij-rezultat-vijni-rosiji-proti-ukrajini.html )

Професор Гарвардського університету перелічує чотири незручні питання про російсько-українську війну, над якими варто замислитися в несправедливому світі.

«Але Зеленському і його прихильникам на Заході в оцінці варіантів на майбутнє варто переглянути післявоєнну історію Західної Німеччини. Збудувавши демократію з жвавим вільним ринком в рамках більших європейських інститутів, захищених НАТО на чолі з США, Західна Німеччина створила умови, в яких повернення окупованої СРСР східної третини країни було лише питанням часу. Чи стане Україна Західною Німеччиною 21-го століття?» - пише автор.

Чого там немає?

П'яте незручне питання. В разі припинення активних військових дій з частиною окупованих укр територій по яку лінії фронту Нової холодної війни опиненеться Україна - в Нато та ЄС чи в сірій зоні чергового "мирного плану"? Відповідь по подіям - у сірій зоні. Наприклад завтрашній "мирний план" Китаю співпадає із заявами Кремля сьогодні, голосуванням "формули миру зеленського" із казино в пунктах аля "мінський мир". США на 23_02_23 не дало чіткої відповіді на це не зручне питання?

Шосте не зручне питання. На 23_02_23, після року війну із путніської росії ЗСУ вибило імперських дух та ідеологію, як основу фундаменту довгого протистояння в Новій холодній війні. Через це на росії вже наростоючі проблеми із мобілізацію всіх ресурсів. Ресурси вже для своїх імперських цілей може надати Китай... Питання - Яку роль Китаю бачать США в Новій холодній війні, Китай вже явно показав зацікавленість в конфлікті чіткоз 21_09_22?

Сьоме незручне питання. Враховуючи шосте, втрат ідеології режиму путіна -чи мають США на даний момент модель розвитку подій на росії? Відповідь - Немає, інакше було би інше відношення до процесів в російській еміграції та проблемі створення нових російських ЗМІ для протистояння "елітній пропаганді" Кремля через "хороших руССкіх", факт.

Саме цікаво, що це хронічна помилка в розвитку подій для США з 1991року. Ірак, Сириї, Афганіста, процеси в Європі, війни путінського режиму цьому підтвердження.

США за рік війни визначили ВЖЕ стратегію чи ні?
показать весь комментарий
23.02.2023 23:04 Ответить
шо це гівно жовтопике там верзе!? які нах переговори "обидві сторони" коли руськіє вторглись в сусідню країну і як можуть її руйнують
показать весь комментарий
23.02.2023 22:54 Ответить
а що наблизить мир в Україні? ліквідація України? до дупи такі поради та заклики!
закликали би оті китайці своїх расєйських друзів! все дуже просто - орки нафіг з України!
показать весь комментарий
23.02.2023 23:10 Ответить
Мир в Україні та і по всьому світу настане зі знищенням всіх комуняцких режимів, в першу чергу Китая, Північної Кореї, Венесуели, Куби та рашкі
показать весь комментарий
23.02.2023 23:34 Ответить
Китайці не кращі за орків. Якщо в українців забрати зброю,то Бучі і Маріуполі будуть в кожному місті.
показать весь комментарий
23.02.2023 23:38 Ответить
Китайоза так довго і тупо триндів, підтримуючи окупанта, що навіть не помітив, як всрався.
показать весь комментарий
23.02.2023 23:47 Ответить
Відчувається причини захоплення КНР рахамією, щоб за три дні здати Україну московії і без санкцій за убивства тисяч Українців!!!
Цинізм та неприкрита зневага КНР до України!! Ну убиває вас московія, той нехай, сидіть мовчки!!!
Бо то ж маодзедун бігав з млн армією китайців від Японії у 1941-45 роках!!! А тепер вони вчать Українців, як правильно горло під ніж оркам підставляти!!
Схаменіться, іроди!! Дивне мовчання рахамій сотоварищі…
показать весь комментарий
24.02.2023 00:02 Ответить
*********** аидары, если есть в этом мире мире гордый народ ? Как может мир покупать всякую ***** у этих тварей
показать весь комментарий
24.02.2023 00:12 Ответить
політична камасутра...
показать весь комментарий
24.02.2023 00:31 Ответить
Шо взагалі таке Китай? Хай йдуть нах, еконміці китаю скоро *****
показать весь комментарий
24.02.2023 00:33 Ответить
карантин, та вакцинація не наблизить подолання пандемії. треба помиритись із коронавірусом і дозволити йому жити в організмі кожного китайця
показать весь комментарий
24.02.2023 01:12 Ответить
Китай йде НАХ
показать весь комментарий
24.02.2023 01:26 Ответить
Зате зезидент радий що Китай заговорив.
показать весь комментарий
24.02.2023 02:30 Ответить
Треба розуміти що китай це така ж анти гуманістична комуняцька кодла як парашія та північна корея! Коли життя громадянина нічого не варто, коли найбільші блага дістаються найлизоблюднішім акторам граючим у відданість партії (та всі ж вже розуміють що це заради матеріальних благ здобутих не економічним а директивним шляхом - пере розподіленням), та як кондом натягнутій на глобус реальності ідеології, система цінностей стає вивернутою в бік уявних постулатів.
показать весь комментарий
24.02.2023 03:53 Ответить
З боку США було безвідповідально виводити анти гуманістичне китайське суспільство на орбіту з ********* технологіями, бо це несе такі ж незадоволені агресивні потенціали небезпеки всьому світу як і парашна федерація!
Критерієм достойності режиму є навіть не диктатура!! (он у Арабських Еміратах монархія - а громадяни в золоті купаються), а саме гуманістичне здорове суспільство!
показать весь комментарий
24.02.2023 04:03 Ответить
@

>З боку США було безвідповідально виводити анти гуманістичне китайське суспільство на орбіту з ********* технологіями

То не одні США. То транснаціональні корпорації погнались за дешевою робочою силою.

>он у Арабських Еміратах монархія - а громадяни в золоті купаються.

Точно купаються? У золотих ваннах із золотими унітазами?

Дехто думає інакше. Клевещуть, що рівень бідності в ОАЕ становить 19,5 відсотка, що суперечить стереотипам, які багато хто асоціює з ОАЕ. Межа бідності в ОАЕ визначається як дохід у 80 дирхамів ($22) на день. В основному ОАЕ населені іммігрантами з Південної Азії, Єгипту та Марокко, які складають 88 відсотків населення ОАЕ. Цей відсоток також становить більшість населення, що живе за межею бідності. Розрив у багатстві між багатими та бідними в ОАЕ є одним із найгірших у світі, головним чином через рівень соціального забезпечення та захисту, які надаються корінним жителям Еміратів, а також рівень нехтування трудовими мігрантами.

Було б дивно, якби було інакше. Коротше, щоб усім українцям обзавестися золотими ваннами і унітазами, - треба просто завести дешевих трудових мігрантів. Москалів не пропонувати.
показать весь комментарий
24.02.2023 04:57 Ответить
Китай горить бажанням повторити шлях парашки, може не в військовому плані, але повторити-тобто піти за відомою адресою корабля- на ...уй.
показать весь комментарий
24.02.2023 05:00 Ответить
Китаёзы бояться что если что-то случится с Рашкой то весь профит получит запад, а они лишатся сырьевого придатка, по сути они уже прямо сейчас имеют в плане ресурсов всё что хотят почти даром и не факт что в случае развала Раши им много достанется ой не факт .
показать весь комментарий
24.02.2023 05:02 Ответить
Не дарма одним з пунктів їх, так званого, мирного плану по Україні, є наступна відбудова України. Чують жовтопикі, що їх не пустять сюди будувати свої шпаківні. А це ж такий імпульс їх економіці міг би бути на тлі стогнації їх будівельної галузі. Сподіваюсь, що наш недопрезидент не пустить китайців до відбудови нашої країни. Тільки США, тільки європейці.
показать весь комментарий
24.02.2023 08:04 Ответить
Дуже слушна думка.Не треба Китаю надавати зброю расії.Тим більш ця зброя може бути використана расеей проти тогож Китаю в його визвольній війні за свої сибірські теріторії.🙃
показать весь комментарий
24.02.2023 07:33 Ответить
Кажется, руки узкопленочного "маэстро" - кукло-путе-вода постепенно высовываются из-за ширмы...
показать весь комментарий
24.02.2023 07:47 Ответить
Інвесторам потихеньку можна починати згортати свої справи в Китаї.
показать весь комментарий
24.02.2023 07:58 Ответить
Після війни треба перестати постачати в Китай сою, Хай своїх свиней лайном годують. Подивимося як взвиють. А ми можемо поля рапсом засівати, переробляти потім його на пальне.
показать весь комментарий
24.02.2023 08:06 Ответить
Довго думали, перш ніж таке ляпнути?
показать весь комментарий
24.02.2023 17:32 Ответить
Не довше ніж Ви писали. Що не так?
показать весь комментарий
24.02.2023 21:01 Ответить
Ви взагалі знаєте що таке рапс і як він виснажує землю?...До того ж- згодовувати сою свиням....Соєву вижимку ще куди не йшло...але соєве молоко занадто дороге для того, щоб ним годували китайських свиней..
показать весь комментарий
24.02.2023 21:13 Ответить
Я знаю, що таке рапс і як він виснажує землю. І знаю, що для цього потрібно дуже вміло організувати сівооборот. А що до соєвого молока. В сусідньому господарстві вирощували телят на соєвому молоці. Результат - жодна телиця потім не завагітніла. Не менше шкоди те соєве молоко приносить і людям. І наскільки знаю, Україна транспортує сою у величезних обсягах саме в Китай, і саме для годівлі свиней.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:37 Ответить
Воно могло сказати коротше : "Віддайте Україну оркостану, бо ми сцимося "ядерного пєпла, вєсь мір в труху". Їм похер на нас, аби самих не зачепило.
показать весь комментарий
24.02.2023 08:12 Ответить
去死吧
показать весь комментарий
24.02.2023 08:29 Ответить
То, что Китай начал говорить об Украине - очень неплохо, - Зеленский Источник:
В мене до Зе лише одне потання. Чому ти в батька на трусах не засох?
показать весь комментарий
24.02.2023 08:36 Ответить
Де ви були цілий рік ?

І зараз, коли раша явно починає програвати, вони викочують мирні плани на користі останньої.

Суки комуняцькі
показать весь комментарий
24.02.2023 08:43 Ответить
Да он охренел ! Прекращение поставок вооружения означает поражение и оккупацию Украины. Давай, китайса, вслед за русским военным кораблем.
показать весь комментарий
24.02.2023 09:11 Ответить
Страница 2 из 2
 
 