Китай в ООН: Предоставление оружия и злоупотребление санкциями не приблизят мир в Украине

Китай настаивает на возобновлении переговоров сторон украинского кризиса, призывает к прекращению предоставления оружия "для продолжения войны" и предостерегает от использования ядерного оружия.

Такую позицию объявил на спецсессии Генассамблеи ООН зампосла КНР в Организации Объединенных Наций Дай Бин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все стороны должны четко соблюдать конвенции по ядерной безопасности и не допускать ядерных инцидентов. Ядерное оружие не может быть использовано, ядерная война не должна случиться. Все стороны должны объединить усилия для предотвращения использования или угрозы использования ядерного оружия, предотвращать ядерное распространение и избежать ядерного кризиса", - сказал Дай Бин.

Он подчеркнул, что позиция Китая основывается на уважении территориальной целостности и суверенитета всех государств, а также Хартии ООН. Главным приоритетом, по словам китайского дипломата, является прекращение огня и прекращение жестокости. Все меры, которые могут привести к этому, должны быть поддержаны.

"Мы призываем стороны сдерживать свои импульсы, не допустить еще большего ухудшения кризиса вплоть до неконтролируемости", – заявил Дай. Он призвал обе стороны соблюдать гуманитарное право, в частности, уважение военнопленных, и не разрушать гражданскую инфраструктуру. Диалог и переговоры – единственный путь для разрешения "украинского кризиса", двери к политическому решению нельзя закрывать, подчеркнул зампосла.

Пекин, по словам дипломата, поддерживает скорейшее налаживание прямого диалога между Киевом и Москвой с тем, чтобы "дать миру шанс". Международное сообщество, в свою очередь, должно стимулировать мирные переговоры, "а не искать собственную выгоду", сказал Дай Бин.

Читайте также: Ван И и Патрушев обсудили в Москве войну. США предостерегают Китай от "ужасающих шагов"

"Предоставление оружия не приблизит мир. Это лишь добавит масла в огонь и усилит напряжение, продлевая время конфликта и расширяя его, от чего будут страдать простые люди", - считает представитель Китая. Он также призвал "заинтересованные государства прекратить злоупотребление односторонними санкциями" и начать действовать "конструктивно".

Дай Бин также призвал усилить международное сотрудничество для минимизации негативных последствий "кризиса", которые испытывают во всем мире. "Безопасность не является прерогативой только отдельных стран, безопасность одних стран не должна достигаться за счет безопасности других стран", - подчеркнул Дай Бин.

Представитель КНР предостерег от расширения военных блоков, поскольку, по мнению китайских властей, это увеличивает угрозу региональной безопасности. Заместитель посла КНР в ООН заявил, что Пекин призывает отказаться от менталитета "холодной войны", что также является ключом к решению "украинского кризиса", и учитывать "законные интересы безопасности" всех сторон.

Китай, заверил его представитель, является ответственным государством, которое всегда стоит на стороне мира и диалога. По его словам, КНР вскоре представит программный документ, в котором изложит предложения по мирному решению "украинского кризиса".

Читайте также: Китай не будет поставлять оружие России для войны против Украины, - МИД КНР