Китай в ООН: Предоставление оружия и злоупотребление санкциями не приблизят мир в Украине
Китай настаивает на возобновлении переговоров сторон украинского кризиса, призывает к прекращению предоставления оружия "для продолжения войны" и предостерегает от использования ядерного оружия.
Такую позицию объявил на спецсессии Генассамблеи ООН зампосла КНР в Организации Объединенных Наций Дай Бин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Все стороны должны четко соблюдать конвенции по ядерной безопасности и не допускать ядерных инцидентов. Ядерное оружие не может быть использовано, ядерная война не должна случиться. Все стороны должны объединить усилия для предотвращения использования или угрозы использования ядерного оружия, предотвращать ядерное распространение и избежать ядерного кризиса", - сказал Дай Бин.
Он подчеркнул, что позиция Китая основывается на уважении территориальной целостности и суверенитета всех государств, а также Хартии ООН. Главным приоритетом, по словам китайского дипломата, является прекращение огня и прекращение жестокости. Все меры, которые могут привести к этому, должны быть поддержаны.
"Мы призываем стороны сдерживать свои импульсы, не допустить еще большего ухудшения кризиса вплоть до неконтролируемости", – заявил Дай. Он призвал обе стороны соблюдать гуманитарное право, в частности, уважение военнопленных, и не разрушать гражданскую инфраструктуру. Диалог и переговоры – единственный путь для разрешения "украинского кризиса", двери к политическому решению нельзя закрывать, подчеркнул зампосла.
Пекин, по словам дипломата, поддерживает скорейшее налаживание прямого диалога между Киевом и Москвой с тем, чтобы "дать миру шанс". Международное сообщество, в свою очередь, должно стимулировать мирные переговоры, "а не искать собственную выгоду", сказал Дай Бин.
"Предоставление оружия не приблизит мир. Это лишь добавит масла в огонь и усилит напряжение, продлевая время конфликта и расширяя его, от чего будут страдать простые люди", - считает представитель Китая. Он также призвал "заинтересованные государства прекратить злоупотребление односторонними санкциями" и начать действовать "конструктивно".
Дай Бин также призвал усилить международное сотрудничество для минимизации негативных последствий "кризиса", которые испытывают во всем мире. "Безопасность не является прерогативой только отдельных стран, безопасность одних стран не должна достигаться за счет безопасности других стран", - подчеркнул Дай Бин.
Представитель КНР предостерег от расширения военных блоков, поскольку, по мнению китайских властей, это увеличивает угрозу региональной безопасности. Заместитель посла КНР в ООН заявил, что Пекин призывает отказаться от менталитета "холодной войны", что также является ключом к решению "украинского кризиса", и учитывать "законные интересы безопасности" всех сторон.
Китай, заверил его представитель, является ответственным государством, которое всегда стоит на стороне мира и диалога. По его словам, КНР вскоре представит программный документ, в котором изложит предложения по мирному решению "украинского кризиса".
- Територіальну ціліснусть та суверенітет поважаєте?
- Так.
- То може росія виведе війська?
- Нє, давайтє пагаварім...
Китай снял маску и весь мир увидел какая мразь за этой маской находится.
"Памагітє, не дают грабіть і насілавать!"
>Хто в Україні приймав рішення про продаж мотор-січі китайозам ?
Так воно ж на той момент було ніби приватним. От питання - хто дозволив приватизувати стратегічне підприємство?
>Хто рахує китай великою країною?
Це не таке вже й смішне питання.
Задумайтесь. В Європі більшість країн на протязі якогось періоду історії, тепер чи в минулому, продемонстрували суттєві досягнення у галузі науки і культури.
Це і цивілізаційно-революційні відкриття, і музика, і мистецтво і література.
Для підтвердження достатньо навести по парі прізвищ або фактів.
Візьмем, для прикладу, Німеччину: Кеплер, Ейнштейн, Бах, Бетховен, Брехт, Ремарк.
Греція: Аристотель, Евклід, Мікіс Теодоракіс, Деміс Руссос, Гомер, Софокл.
Данія: Нільс Бор, Бйорн Страуструп, Google Maps, виробництво інсуліна, Ганс Крістіан Андерсен
Іспанія: я краще відішлю на цей сайт https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Spanish_inventors_and_discoverers List of Spanish inventors and discoverers - Wikipedia
І т.д.
Китай: порох, порцеляна, *, *, Конфуцій.
Навіть не знаю як дипломатично їх послати у дупу *****...
СіДзеньпень ти чув ,йди....... до сраки!!!
ПНХ не підроблено!
Случай казался рутинным. 32 пограничника во главе с начальником заставы Иваном Стрельниковым в 10:45 высадились на острове. Там их встретили порядка 70 китайских военнослужащих с автоматами и карабинами, которые ночью незаметно перебрались на Даманский.
В ответ на традиционное требование "покинуть территорию СССР" они открыли огонь и сразу убили 17 пограничников во главе со Стрельниковым.
На звуки выстрелов с соседней заставы подошло моторизованное подкрепление во главе со старшим лейтенантом Валерием Бубениным.
Бой продолжался примерно до часа дня и закончился отступлением китайцев.
АВТОР ФОТО,TASS VIA GETTY IMAGES
Виталий Бубенин стал Героем Советского Союза и дослужился до генерала
После ранения Бубенина командование принял младший сержант Юрий Бабанский.
Погиб 31, ранены были 14 советских пограничников.
Две недели стороны подтягивали в район армейские части и обменивались информационными залпами. 4 марта "Правда" вышла с передовицей "Позор провокаторам!", а "Жэньминь жибао" - "Долой новых царей!".
14 марта боевые действия возобновились. Китайские солдаты снова высадились на острове. Советский отряд численностью 418 человек с пятью танками и 11 БТР вытеснил их оттуда. На следующий день китайская пехота при поддержке артиллерии и минометов в двухчасовом бою заняла остров.
Погиб начальник Иманского погранотряда полковник Демократ Леонов, застреленный при попытке выбраться из подбитого танка. Другой танк, провалившийся под лед, китайцы потом вытащили и хранят в музее в Пекине.
В 17:00 15 марта командующий Дальневосточным военным округом Олег Лосик приказал применить новейшее и секретное на тот момент оружие - установки "Град".
Реактивные снаряды смели с острова все живое. На том боевые действия, не считая отдельных перестрелок, закончились.
24/02/23 або ХХ/ХХ/24...китайські пісні про головне.
На 24.02.22 неоімперську машину Росії ідеологічно перемелено на фронтах України, залишилися ресурси як матеріальні, так і людські низької якості. Україна за наростаючою отримує матеріальні ресурси та можливість якісно нарощувати людські ресурси. Певні висновки з війни Китай вже отримав, але ось стратегічні цілі - головним інструментом є вплив, тепер вимагають виробити підхід до проблеми. Проблемі, яка на 24.02.22 та на 24.02.23 має різні цілі. На 24.02.22 за допомогою перемоги режиму Кремля міг би розширювати вплив... але щось пішло не так. На 24.02.23 тепер завдання захистити горе-переможця, м'яко кажучи вже від самого Заходу. Тут проблема не тільки дешевих ресурсів - проблема в тому, що не путінська Росія сама може вже впливати на Китай ідеологічно.
Невдала війна Кремля послабила вплив Китаю на країни Європи, а за цим йдуть ринки. Зробила залежною Китаю від "успіхів" війни і несе непередбачені ризики.
Тут просто черговим "мирним планам" за всі добрі проти всього поганого не відбутися... Якщо Мирний чи "мирний" план буде слабким за "спокусами", то це зведе ще більше впливу Китаю на світові процеси. Через неефективну та слабку зовнішню політику, що ще більше погіршить становище. За фактом, війна путінської Росії зробила за рік Китай вразливим до зовнішніх ризиків, за якими йдуть економічні. Це означає, що Китаю треба повернути ситуацію до 23.02.22.
Залишається проблема росії та Китаю щодо не розширення НАТО і не вступу України до ЄС для путінської росії, щоб Україна не відновила економічний потенціал, а за ним військовий, зберегла низькі соціальні стандарти, як основу слабкості громадянського суспільства.
Інструменти.
У Європі є так званий "китайський клуб", який використовує Китай як альтернативу ринкам та політики США та Британська співдружність - основа: Німеччина, Франція, Італія.
"Випадкові візити" Глава МЗС КНР Ван І - Німеччина, Франція, Італія... Москва.
Відсутні - США, Британія, Польща, країни Балтії та Східної Європи. Яка дивина...
Так звана "формула миру" від України, яка як "Мінські угоди" через нелогічність у пунктах (м'яко кажучи) та процедурах не дає можливості завершити конфлікт.
"випадковість"
Німеччина підтримує усі 10 пунктів формули світу Зеленського - Бербок
Зеленський з Макроном обговорив реалізацію "формули світу"
Італія підтримує українську 'формулу миру' та кроки до НАТО? та ЄС?
Тонкість. Ключові положення формули Зеленського увійшли до проекту резолюції ГА ООН щодо України, - Кулеба. Голосування призначено до оголошення "мирного плану" Китаю.
Що запропонує Китай? Мирний чи " мирний " план має кілька етапів. Перший - вихід на ситуацію 23.02.22. Друге. До основного документа точно буде роз'яснення - "біс у деталях", тонкощах...
Що дає. Кордони 23.02.22 повертають ситуацію до довоєнного стану. Через незавершеність конфлікту путінська росія домагається не вступу України до НАТО та ЄС. Сама Росія повністю переходить у фарватер впливу Китаю.
Вплив США на Німеччину, Францію, Італію слабшає - Китай отримує вплив та ринки, все згідно з концепцією імперії впливу.
Якого ж типу дотримуватиметься територіальна цілісність України?
Друге. До основного документа точно буде роз'яснення на основі "формули світу" Зеленського, рішення якої буде відкладено в часі. Формально юридично Крим та Донбас українці, за фактом за "мирним планом Китаю" та К немає.
Все це вже було в 2014 році ... тепер тільки масштаб більше і проблеми по "жирні".
Що буде, якщо Китай спробує цей "мирний план" реалізувати? Прискорення програми Ф-16 від США, Британії та К... Блінкен застеріг Китай від надання військової допомоги путінській росії.
Це бачення "мирного плану" Китаю співпадає із тезами?
Представник КНР застеріг від розширення воєнних блоків, оскільки, на думку китайської влади, це збільшує загрози для регіональної безпеки.
Пекін закликає відмовитися від менталітету "холодної війни", що також є ключем до вирішення "української кризи", і враховувати "законні безпекові інтереси" усіх сторін... агресора також?
Генеральна асамблея ООН затвердила резолюцію до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, якою визнала основні пункти "формули миру", запропонованої президентом нашої держави Володимиром Зеленським. Зокрема, документ закликає РФ завершити війну та вивести свою армію з території України.
Резолюцію підтримали 141 країна зі 193 членів ООН. "Проти" проголосували 7 держав.
Окрім звичних РФ, Білорусі, Сирії, Північної Кореї та Ерітреї, серед противників ініціативи також опинилися африканська країна Малі та центрально-американська Нікарагуа.
Професор Гарвардського університету перелічує чотири незручні питання про російсько-українську війну, над якими варто замислитися в несправедливому світі.
«Але Зеленському і його прихильникам на Заході в оцінці варіантів на майбутнє варто переглянути післявоєнну історію Західної Німеччини. Збудувавши демократію з жвавим вільним ринком в рамках більших європейських інститутів, захищених НАТО на чолі з США, Західна Німеччина створила умови, в яких повернення окупованої СРСР східної третини країни було лише питанням часу. Чи стане Україна Західною Німеччиною 21-го століття?» - пише автор.
Чого там немає?
П'яте незручне питання. В разі припинення активних військових дій з частиною окупованих укр територій по яку лінії фронту Нової холодної війни опиненеться Україна - в Нато та ЄС чи в сірій зоні чергового "мирного плану"? Відповідь по подіям - у сірій зоні. Наприклад завтрашній "мирний план" Китаю співпадає із заявами Кремля сьогодні, голосуванням "формули миру зеленського" із казино в пунктах аля "мінський мир". США на 23_02_23 не дало чіткої відповіді на це не зручне питання?
Шосте не зручне питання. На 23_02_23, після року війну із путніської росії ЗСУ вибило імперських дух та ідеологію, як основу фундаменту довгого протистояння в Новій холодній війні. Через це на росії вже наростоючі проблеми із мобілізацію всіх ресурсів. Ресурси вже для своїх імперських цілей може надати Китай... Питання - Яку роль Китаю бачать США в Новій холодній війні, Китай вже явно показав зацікавленість в конфлікті чіткоз 21_09_22?
Сьоме незручне питання. Враховуючи шосте, втрат ідеології режиму путіна -чи мають США на даний момент модель розвитку подій на росії? Відповідь - Немає, інакше було би інше відношення до процесів в російській еміграції та проблемі створення нових російських ЗМІ для протистояння "елітній пропаганді" Кремля через "хороших руССкіх", факт.
Саме цікаво, що це хронічна помилка в розвитку подій для США з 1991року. Ірак, Сириї, Афганіста, процеси в Європі, війни путінського режиму цьому підтвердження.
США за рік війни визначили ВЖЕ стратегію чи ні?
закликали би оті китайці своїх расєйських друзів! все дуже просто - орки нафіг з України!
Цинізм та неприкрита зневага КНР до України!! Ну убиває вас московія, той нехай, сидіть мовчки!!!
Бо то ж маодзедун бігав з млн армією китайців від Японії у 1941-45 роках!!! А тепер вони вчать Українців, як правильно горло під ніж оркам підставляти!!
Схаменіться, іроди!! Дивне мовчання рахамій сотоварищі…
Критерієм достойності режиму є навіть не диктатура!! (он у Арабських Еміратах монархія - а громадяни в золоті купаються), а саме гуманістичне здорове суспільство!
>З боку США було безвідповідально виводити анти гуманістичне китайське суспільство на орбіту з ********* технологіями
То не одні США. То транснаціональні корпорації погнались за дешевою робочою силою.
>он у Арабських Еміратах монархія - а громадяни в золоті купаються.
Точно купаються? У золотих ваннах із золотими унітазами?
Дехто думає інакше. Клевещуть, що рівень бідності в ОАЕ становить 19,5 відсотка, що суперечить стереотипам, які багато хто асоціює з ОАЕ. Межа бідності в ОАЕ визначається як дохід у 80 дирхамів ($22) на день. В основному ОАЕ населені іммігрантами з Південної Азії, Єгипту та Марокко, які складають 88 відсотків населення ОАЕ. Цей відсоток також становить більшість населення, що живе за межею бідності. Розрив у багатстві між багатими та бідними в ОАЕ є одним із найгірших у світі, головним чином через рівень соціального забезпечення та захисту, які надаються корінним жителям Еміратів, а також рівень нехтування трудовими мігрантами.
Було б дивно, якби було інакше. Коротше, щоб усім українцям обзавестися золотими ваннами і унітазами, - треба просто завести дешевих трудових мігрантів. Москалів не пропонувати.
В мене до Зе лише одне потання. Чому ти в батька на трусах не засох?
І зараз, коли раша явно починає програвати, вони викочують мирні плани на користі останньої.
Суки комуняцькі