Германия в ООН: Если агрессор говорит своей жертве сдаться – это не мир

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала страны ООН предоставить четкий сигнал России для прекращения войны против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сегодня каждый из нас должен принять решение: стоять в изоляции с угнетателем - или стоять вместе за мир. Каждый из нас, присутствующих здесь сегодня, имеет возможность внести свой вклад в этот мирный план", - заявила политик во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Она подчеркнула, что по итогам голосования за резолюцию по поводу формулы мира, выдвинутой Украиной, должно быть ясно, что агрессор должен остановиться.

"Это не мир, когда агрессор говорит своей жертве просто сдаться. И это не мир, когда агрессор получает вознаграждение за свое безрассудное насилие. Россия должна вернуться к Уставу ООН", - заявила министр.

Читайте также: Украина нуждается в мире, но не на навязанных Россией условиях, - Бербок

Бербок отвергла критику в адрес немецких и западных поставок оружия в Украину, заявив, что правительство Германии предпочло бы потратить время и деньги на образование, социальную справедливость и борьбу с климатическим кризисом.

"Если Россия прекратит воевать, эта война закончится. Если Украина перестанет воевать, это будет конец Украины. Страдания от конфликта - похищения, изнасилования и пытки - будут продолжаться. А зияющие раны по всему миру от голода, инфляции и нехватки энергии не смогут затянуться", - заявила глава МИД Германии.