Германия в ООН: Если агрессор говорит своей жертве сдаться – это не мир
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала страны ООН предоставить четкий сигнал России для прекращения войны против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Сегодня каждый из нас должен принять решение: стоять в изоляции с угнетателем - или стоять вместе за мир. Каждый из нас, присутствующих здесь сегодня, имеет возможность внести свой вклад в этот мирный план", - заявила политик во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
Она подчеркнула, что по итогам голосования за резолюцию по поводу формулы мира, выдвинутой Украиной, должно быть ясно, что агрессор должен остановиться.
"Это не мир, когда агрессор говорит своей жертве просто сдаться. И это не мир, когда агрессор получает вознаграждение за свое безрассудное насилие. Россия должна вернуться к Уставу ООН", - заявила министр.
Бербок отвергла критику в адрес немецких и западных поставок оружия в Украину, заявив, что правительство Германии предпочло бы потратить время и деньги на образование, социальную справедливость и борьбу с климатическим кризисом.
"Если Россия прекратит воевать, эта война закончится. Если Украина перестанет воевать, это будет конец Украины. Страдания от конфликта - похищения, изнасилования и пытки - будут продолжаться. А зияющие раны по всему миру от голода, инфляции и нехватки энергии не смогут затянуться", - заявила глава МИД Германии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хорошо что мы теперь газ прокачиваем за вас,на зло врагу.
А з тим, що московити розуміють тільки власну "юшку" по всій морді, то вже більшість країн сильних зрозуміла (ті ж країни G7)...
А самая левая так иназывается "Левая" иона открытона стороне хуьла
Только FDP более менее правые, но они имеют в Германии 5% популярность.
Дуже правильно пані Анналена Бербок сказала, краще для всіх тих хто за "мирняки" з руснею і не скажеш.
І всі закиди "де танки, "ліверні" і т.д зразу палять троляк.
Явно що пані Анналена Бербок не з табору Меркель-Шольца (по-духу).
А хто в ЄС - там люди і народи різні - ті самі угорці з столиці голосують не за Орбана - а за його опозицію, але вони, на жаль, не вся Угорщина. Там більшість забули про те як в 1956 їх русня танками давила.
"Якщо сказати, що зараз мають початися переговори, то це ні до чого не приведе. Потрібно розуміти, що російський президент наразі допускає лише одну форму переговорів, а саме, що хтось беззастережно капітулює, і він доб'ється виконання всіх своїх цілей", - пояснив Шольц.
Цікаво, якщо Китай каже жертві здатися - це не мир?
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) поприветствовала намерение Китая предоставить свой план мирного урегулирования https://www.dw.com/ru/vojna-rossii-protiv-ukrainy/t-17457611 войны в Украине , но исключила возможность территориальных уступок России. Об этом она заявила на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 18 февраля.
Германия поддерживает все 10 пунктов формулы мира Зеленского - Бербок
Цікава ситуація може бути завтра...
- Дуже правильна формула про те, що всі частини території України повинні бути (і будуть) під контролем України - це територія України (інакше було би (але не буде) винагородою і заохоченням агресора до продовження агресії і до нових агресій (і цього не буде)).
Вы бы знали, как Вакс ненавидит местная немецкая вата!!! Я такого яда даже в Мариуполе не видел. Я сейчас серьезно(((