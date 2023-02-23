РУС
Германия в ООН: Если агрессор говорит своей жертве сдаться – это не мир

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала страны ООН предоставить четкий сигнал России для прекращения войны против Украины.

"Сегодня каждый из нас должен принять решение: стоять в изоляции с угнетателем - или стоять вместе за мир. Каждый из нас, присутствующих здесь сегодня, имеет возможность внести свой вклад в этот мирный план", - заявила политик во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Она подчеркнула, что по итогам голосования за резолюцию по поводу формулы мира, выдвинутой Украиной, должно быть ясно, что агрессор должен остановиться.

"Это не мир, когда агрессор говорит своей жертве просто сдаться. И это не мир, когда агрессор получает вознаграждение за свое безрассудное насилие. Россия должна вернуться к Уставу ООН", - заявила министр.

Украина нуждается в мире, но не на навязанных Россией условиях, - Бербок

Бербок отвергла критику в адрес немецких и западных поставок оружия в Украину, заявив, что правительство Германии предпочло бы потратить время и деньги на образование, социальную справедливость и борьбу с климатическим кризисом.

"Если Россия прекратит воевать, эта война закончится. Если Украина перестанет воевать, это будет конец Украины. Страдания от конфликта - похищения, изнасилования и пытки - будут продолжаться. А зияющие раны по всему миру от голода, инфляции и нехватки энергии не смогут затянуться", - заявила глава МИД Германии.

Пані Анналена і у якості лідеру - вище за усякі хвали, і як жіночка приємна та апетитна.
23.02.2023 21:04 Ответить
Вмазала китайцу, молодец Анналена. Вообще поразительно, есть в Германии отличные политики, Урсула фон Дер ляен, Анналена, много других ещё достойных людей, но почему канцлерами там становятся всякие шредеры, меркелихи и прочие ливерные колбасы непонятно
23.02.2023 21:24 Ответить
"Нельзя договариваться о мире с теми, кто пришёл тебя убивать." Голда Меир
23.02.2023 21:51 Ответить
23.02.2023 21:04 Ответить
23.02.2023 23:09 Ответить
В Німеччині призначають на керівні посади не корабельних сосен та спеціалістів з послуг в різних сферах, жіночок приємних і апетитних, а освідчених, розумних, не підсудних, з кришталевочистою біографією за яких народу країни не соромно перед усім світом.
показать весь комментарий
24.02.2023 00:32 Ответить
Ливерная колбаса давай нам танки дари и побыстрее.
Хорошо что мы теперь газ прокачиваем за вас,на зло врагу.
23.02.2023 21:07 Ответить
23.02.2023 23:17 Ответить
«Рус, сдавайся! Будешь белый булка кушать...»
23.02.2023 21:07 Ответить
Russia delenda est!!
23.02.2023 21:09 Ответить
23.02.2023 21:51 Ответить
Кацапам немає змісту сигналізувати-там тільки ''куля в лоба'' допоможе
23.02.2023 21:12 Ответить
Не думаю, що це сигнал для московії. Скоріш за все, то для Китаю...

А з тим, що московити розуміють тільки власну "юшку" по всій морді, то вже більшість країн сильних зрозуміла (ті ж країни G7)...
23.02.2023 21:16 Ответить
интересно а где "куля в лоба" что то ни чего не слышно
23.02.2023 22:11 Ответить
Она все правильно сказала. Вопрос в другом - чего кацапская и китайская мразь в ООН если они исповедуют геноцид? Где танки самолёты,которые нужны ещё пол года назад. Слова это хорошо,но это только слова. Чего ,господа с ЕС ,кацапская мразь досих пор в ОБСЕ? Почему всранные цыгане- венгрия- гнойник на теле Европы,как у нас проклятый лугандон,досих пор жрут за счёт ЕС ..?.
23.02.2023 21:17 Ответить
23.02.2023 21:24 Ответить
Потому что весь политикум,все партии в Германии - левые.
А самая левая так иназывается "Левая" иона открытона стороне хуьла
23.02.2023 22:01 Ответить
Та вроде ж правая - альтернатива для Германии, та вообще тупо им спонсируется
23.02.2023 22:04 Ответить
АдГ ни в чем не правая, этодругие левые называют её правой, только потому что они против эмигрантов. Правая-левая -это политэкономические понятия, т.е.про социализм или против социализма. И национал-социалисты левые.
Только FDP более менее правые, но они имеют в Германии 5% популярность.
23.02.2023 22:10 Ответить
Ну якщо до твого шефа це за рік не дійшло, то до кого ти тоді звертаєшся?
23.02.2023 21:24 Ответить
Єпать, Китай очканув! До них дійшло, що постачання зброї призведе до повного паралічу московської армії...а це означає, що комуняки один на один тепер з НАТО та Індією
23.02.2023 21:25 Ответить
Скільки відслідковує дії, промови, заклики пані Бербок і захоплююсь. Тендітна жінка але "має яйця". До речі яких немає в багатьох чоловіків керівництва Німеччини, та не тільки Німеччини. Україна вдячна за підтримку.
23.02.2023 21:31 Ответить
23.02.2023 21:35 Ответить
Читаючи деякі коменти вище таке відчуття що десь на форумі з "руснявими".

Дуже правильно пані Анналена Бербок сказала, краще для всіх тих хто за "мирняки" з руснею і не скажеш.

І всі закиди "де танки, "ліверні" і т.д зразу палять троляк.
Явно що пані Анналена Бербок не з табору Меркель-Шольца (по-духу).

А хто в ЄС - там люди і народи різні - ті самі угорці з столиці голосують не за Орбана - а за його опозицію, але вони, на жаль, не вся Угорщина. Там більшість забули про те як в 1956 їх русня танками давила.
23.02.2023 21:41 Ответить
ХЗ. Сама хоть поняла чё сказала, Ленка?
23.02.2023 21:44 Ответить
А що тобі рашистогаварящій на зрозуміло? Усе ясно - рашисти мають зє#атися з теріторії України (Крим-Україна) й виплатить компенсацію/репарації, або по нормальному , або Засрашку примусять.
23.02.2023 23:01 Ответить
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що час для переговорів про припинення війни Росії проти України ще не настав. "Момент, який відкриє перспективу миру, ще має настати", - заявив він в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF у четвер, 23 лютого.

"Якщо сказати, що зараз мають початися переговори, то це ні до чого не приведе. Потрібно розуміти, що російський президент наразі допускає лише одну форму переговорів, а саме, що хтось беззастережно капітулює, і він доб'ється виконання всіх своїх цілей", - пояснив Шольц.
23.02.2023 22:11 Ответить
Німеччина в ООН: Якщо агресор каже своїй жертві здатися - це не мир.
Цікаво, якщо Китай каже жертві здатися - це не мир?

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) поприветствовала намерение Китая предоставить свой план мирного урегулирования https://www.dw.com/ru/vojna-rossii-protiv-ukrainy/t-17457611 войны в Украине , но исключила возможность территориальных уступок России. Об этом она заявила на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 18 февраля.

Германия поддерживает все 10 пунктов формулы мира Зеленского - Бербок

Цікава ситуація може бути завтра...
23.02.2023 22:37 Ответить
Нарешті почали говорити правельні речі. Це добре.
23.02.2023 22:58 Ответить
Підтримую офіційну позицію Німеччини щодо війни Росії проти України, заявлену МЗС Німеччини.

- Дуже правильна формула про те, що всі частини території України повинні бути (і будуть) під контролем України - це територія України (інакше було би (але не буде) винагородою і заохоченням агресора до продовження агресії і до нових агресій (і цього не буде)).
24.02.2023 01:58 Ответить
Спасибо, Леди!

Вы бы знали, как Вакс ненавидит местная немецкая вата!!! Я такого яда даже в Мариуполе не видел. Я сейчас серьезно(((
24.02.2023 07:58 Ответить
 
 