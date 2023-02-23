Лидеры ЕС выступили с заявлением в связи с годовщиной российской агрессии: Мы позаботимся о том, чтобы Украина победила

В связи с годовщиной нападения России на Украину главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза, президенты Европейского совета Шарль Мишель и Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступили с заявлением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Год назад Россия Путина начала свою жестокую агрессию против Украины. Украинский народ продемонстрировал невероятную силу в защите своей родины и основных принципов международного права против российской агрессии. Они продемонстрировали решимость защищать демократию и свободу, устойчивость перед лицом трудностей и достоинство, когда столкнулись с преступлениями России", - заявили они.

В заявлении сказано, что украинский народ "показал миру, что будущее Украины будут решать украинцы". "Ни одна страна не имеет права вторгаться к своему соседу или нарушать его суверенитет и территориальную целостность. Эта агрессия - преступление против мира, это – нарушение Устава ООН, принципов ООН и ценностей человечества. Мы не можем и не должны оставаться пассивными перед такими преступлениями", - заявили лидеры ЕС.

Они подчеркнули, что Россия "систематически целилась в гражданских, уничтожила города и напала на украинскую идентичность". "Мы полны решимости обеспечить, чтобы все те, кто несет ответственность за военные преступления и другие самые серьезные преступления, совершенные в связи с агрессивной войной России против Украины, были привлечены к ответственности", - заверили лидеры.

Кроме того, они констатировали, что Россия превратила в оружие продовольствие, энергию, делала "глубоко безответственные ядерные угрозы и распространяет ложные рассказы о войне". "Война агрессии России и ее последствия значительно повлияли на многие страны, особенно посредством влияния на мировую экономику, цены на продовольствие и сырьевые товары. Европейский Союз будет продолжать работать с партнерами, чтобы смягчить эти эффекты и оказывать помощь странам и людям, нуждающимся больше всего", - сказано в заявлении.

Читайте также: Послы ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против РФ

Лидеры также отметили, что Европейский Союз и его партнеры "действовали быстро и в единстве". "И мы будем продолжать стоять твердо и в полной солидарности с Украиной и ее людьми столько, сколько понадобится. Все украинцы заслуживают того, чтобы жить в мире и свободно выбирать свою собственную судьбу. Украина является частью нашей европейской семьи. Украинцы выразили свое желание в отношении своего будущего в Европейском Союзе, и мы признали это, предоставив Украине статус страны-кандидата. Выбор народа Украины - это мир, демократия, верховенство права, уважение к основным правам и процветанию", - говорится в заявлении.

Кроме того, лидеры заверили, что Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину в политическом, экономическом, гуманитарном, финансовом и военном отношениях, в том числе посредством скоординированных закупок у европейской промышленности. "Мы также будем поддерживать реконструкцию Украины, для которой мы будем стремиться использовать замороженные и иммобилизованные российские активы в соответствии с законодательством ЕС и международным законодательством. Мы также усилим коллективное давление на Россию, чтобы положить конец ее агрессии. С этой целью мы примем десятый пакет санкций, и мы предпримем шаги против тех, кто пытается обойти меры ЕС", - сказано в заявлении.

Лидеры также отметили, что поддерживают формулу мира президента Украины Владимира Зеленского. "Вместе с нашими международными партнерами мы позаботимся о том, чтобы Украина победила, чтобы уважалось международное право, чтобы были восстановлены мир и территориальная целостность Украины в международно признанных границах, чтобы Украина была восстановлена и что будет свершено правосудие. До этого дня мы не будем отдыхать", - заверили они.

Читайте также: Если Китай поставит вооружение РФ, это будут "красные лени" в отношениях Пекина с ЕС, - Боррель